Công an huyện Triệu Sơn tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật trong khai thác khoáng sản

Nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và hoạt động khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật, thời gian qua, Công an huyện Triệu Sơn đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện. Qua đó, hoạt động khai thác khoáng sản từng bước đi vào nền nếp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Công an xã Đồng Thắng (Triệu Sơn) tuyên truyền cho các chủ mỏ thực hiện nghiêm các quy định trong khai thác khoáng sản.

Thiếu tá Vũ Ngọc Văn, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Triệu Sơn cho biết: Hiện trên địa bàn huyện Triệu Sơn có 9 mỏ được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản, trong đó có 7 điểm mỏ đang hoạt động khai thác, 2 mỏ hết thời hạn đã dừng khai thác; có 11 bãi tập kết, kinh doanh khoáng sản được cấp phép hoạt động tại địa bàn các xã Dân Lý, Hợp Tiến, Hợp Thành và thị trấn Triệu Sơn. Thời gian gần đây, trên địa bàn một số xã của huyện hoạt động khai thác trái phép khoáng sản (đất) làm vật liệu xây dựng thông thường với quy mô nhỏ lẻ, khai thác không có giấy phép, khai thác vượt ngoài diện tích cấp phép. Thủ đoạn hoạt động chủ yếu của các đối tượng là lợi dụng nhu cầu chính đáng của người dân trong việc san gạt, hạ độ cao đồi, vườn nhà để phục vụ trồng trọt, canh tác, sinh hoạt, sau đó các đối tượng dùng xe tải vận chuyển đất thừa trong quá trình san gạt để mang ra bán bên ngoài.

Để quản lý hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, Công an huyện Triệu Sơn đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để tăng cường công tác quản lý, đồng thời kiên quyết xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm. Theo đó, Công an huyện đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, các chủ mỏ, bãi tập kết, kinh doanh ký cam kết không tham gia khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép. Đặc biệt thường xuyên phối hợp với các phòng, ban chức năng của huyện tuyên truyền, vận động các chủ mỏ đất lắp đặt hệ thống trạm cân điện tử, camera giám sát xe ra vào, cam kết múc đất, đá thùng xe không quá tải trọng, đảm bảo vệ sinh môi trường mới cho xe xuất bến. Bên cạnh đó, Công an huyện đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung vào những khu vực giáp ranh, điểm phức tạp về khai thác khoáng sản trái phép; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Cùng với đó, lực lượng Công an huyện còn lập đường dây nóng và công khai số điện thoại để Nhân dân biết tố giác kịp thời các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Ngoài ra, nhắc nhở các chủ mỏ thực hiện nghiêm việc khai thác khoáng sản trong phạm vi mỏ đã được cấp phép; đồng thời tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong năm 2023 và 5 tháng đầu năm 2024, qua kiểm tra Công an huyện Triệu Sơn đã xử lý gần 10 vụ vi phạm về hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, xử phạt hành chính gần 50 triệu đồng.

Xã Đồng Thắng hiện có 2 mỏ được cấp phép và đang hoạt động khai thác, chế biến đá. Để quản lý hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, thời gian qua, Công an xã Đồng Thắng đã phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản. Đồng thời yêu cầu các chủ mỏ ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong khai thác, vận chuyển khoáng sản. Ông Nguyễn Trọng Cường, Giám đốc HTX Khai thác và chế biến đá Đồng Thắng cho biết: Được các cơ quan chức năng, lực lượng công an hướng dẫn, tuyên truyền, HTX đã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác, như thời gian nổ mìn, thực hiện nghiêm việc khai thác trong mốc giới; thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ trong hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh và các biện pháp bảo vệ môi trường...

Thời gian tới, Công an huyện Triệu Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác, chế biến khoáng sản. Bên cạnh đó, tiếp tục mở các đợt cao điểm xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện. Đồng thời tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện những vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản tại các mỏ khai thác đã được cấp phép; kiến nghị đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đối với các mỏ vi phạm, không đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực. Cùng với đó, vận động Nhân dân ký cam kết không tham gia khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

Bài và ảnh: Quốc Hương