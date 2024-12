Công an huyện Như Xuân bắt giữ trên 3 tấn hàng giả

Công an huyện Như Xuân vừa phát hiện, bắt giữ trên 3 tấn hàng hóa nghi làm giả bột giặt, nước xả vải, kem đánh răng, dầu gội của các hãng nổi tiếng như: Omo, Comfort, Closeup, Clear...

Đối tượng Trịnh Thị Liên cùng số hàng giả bị thu giữ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân phát hiện một tài khoản thường xuyên đăng tải hình ảnh sử dụng một chiếc xe tải liên quan đến việc mua bán bột giặt, nước xả vải, kem đánh răng, dầu gội của các hãng nổi tiếng như: Omo, Comfort, Closeup, Clear... di chuyển và nhập cho các cửa hàng trên địa bàn huyện Như Xuân.

Nghi ngờ các loại hàng hóa này có dấu hiệu hàng giả, Công an huyện Như Xuân đã báo cáo Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để lập án đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, xác minh, Công an huyện Như Xuân đã tiến hành kiểm tra hành chính phương tiện xe ô tô biển kiểm soát 36H-051.08 của chị Trịnh Thị Liên ở xã Đông Quang, huyện Đông Sơn và thu giữ hơn 1 tấn hàng hóa nghi vấn hàng giả bao gồm: bột giặt nhãn hiệu Omo, kem đánh răng nhãn hiệu P/S, Closeup, dầu gội đầu nhãn hiệu Clear, gói nước xả vải nhãn hiệu Comfort.

Tiến hành khám xét khẩn cấp kho chứa hàng của Trịnh Thị Liên tại xã Đông Quang, huyện Đông Sơn và các cửa hàng mà Trịnh Thị Liên đã giao hàng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, Công an huyện Như Xuân đã thu giữ trên 2 tấn hàng hóa giả các loại nêu trên. Quá trình làm việc, Trịnh Thị Liên khai nhận toàn bộ hàng hoá trên là giả.

Hiện Công an huyện Như Xuân đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Thái Thanh (Công an tỉnh)