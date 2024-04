Kịp thời ngăn chặn vụ mạo danh Công an để lừa đảo

Công an xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa vừa kịp thời ngăn chặn vụ giả danh cán bộ Công an lừa đảo trên không gian mạng, giúp người dân không chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Chị V báo cáo sự việc với Công an xã Hoằng Thắng.

Trước đó, khoảng 12 giờ 26 phút ngày 14/4/2024, chị Lê Thị V, sinh năm 1967, tạm trú ở xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ thông báo tài khoản định danh của chị bị lỗi, chưa làm được định danh mức 2, sau đó yêu cầu chị cung cấp thông tin cá nhân.

Khoảng 20 phút sau, chị V tiếp tục nhận được cuộc gọi từ số điện thoại khác tự xưng là cán bộ Công an huyện Hoằng Hóa và thông báo “chị V có mở một tài khoản ở ngân hàng An Bình, bằng số chứng minh thư và hiện đang nợ hơn 86 tỷ. Đặc biệt số tiền trên có liên quan đến vụ việc mua bán trái phép chất ma túy và rửa tiền”. Sau đó, người này thông báo cho chị V sẽ có cán bộ từ Bộ Công an gọi điện đến hướng dẫn kết bạn qua zalo để làm việc với chị về các vấn đề có liên quan đến vụ án.

Khoảng 30 phút sau, chi V nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là cán bộ của Bộ Công an yêu cầu chị V kết bạn Zalo để trao đổi.

Sau khi kết bạn zalo, các đối tượng gọi Zalo video có sử dụng trang phục CAND để nói chuyện và gửi hình ảnh giả của Bộ Công an để tạo niềm tin. Sau đó đối tượng đã gửi lệnh Tạm giam bị can, lệnh phong tỏa tài sản của VKS nhân dân tối cao, gửi cho chị V và yêu cầu không được nói cho bất cứ ai biết.

Các hình ảnh, giấy tờ giả mà các đối tượng lừa đảo gửi đến đe dọa, thao túng tâm lý nạn nhân.

Sau khi thấy chị V hoang mang, lo sợ đối tượng yêu cầu chị V chuyển tiền để chứng minh sự trong sạch. Chị V nói không có tài khoản ngân hàng mà chỉ có sổ tiết kiệm, đối tượng yêu cầu chị về lấy sổ tiết kiệm đi rút và chuyển tiền vào số tài khoản do đối tượng cung cấp.

Khi về nhà lấy sổ tiết kiệm, chị V đã liên hệ với Công an xã Hoằng Thắng để được giúp đỡ. Sau khi nhận được thông tin, Công an xã Hoằng Thắng đã trực tiếp đến nhà chị V để giải thích, đây là hành vi lừa đảo và kịp thời ngăn chặn thành công vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thái Thanh (CTV)