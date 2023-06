Nỗ lực thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp

Thanh Hóa đã có quy hoạch phát triển 91 cụm công nghiệp (CCN), đến nay đã có 39 CCN được thành lập, với tổng diện tích 1.447,39 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký là 10.125,4 tỷ đồng. Các CCN được thành lập, được đầu tư đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn và phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, việc thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng CCN cũng như các nhà đầu tư thứ cấp tại các CCN trên địa bàn tỉnh còn khá hạn chế.

Cụm công nghiệp Bắc Hoằng Hóa do Công ty CP Đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp Thanh Hóa làm chủ đầu tư hạ tầng.

Theo số liệu của Sở Công Thương, trong số các CCN đã thành lập, chỉ có 5 CCN cơ bản hoàn thành đầu tư hạ tầng theo giai đoạn, đủ điều kiện cho nhà đầu tư thứ cấp thuê lại; 5 CCN đang được đầu tư hạ tầng; 7 CCN đang hoàn thành các thủ tục đầu tư, đang giải phóng mặt bằng thuê đất; 13 CCN đang hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, đang chờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa; 5 CCN mới thành lập; số CCN còn lại chậm tiến độ đang phải xem xét thu hồi dự án.

Theo phân tích, đánh giá của Sở Công Thương, tình hình thu hút đầu tư phát triển CCN trên địa bàn tỉnh hạn chế là do một số nguyên nhân chính, như: vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho CCN còn hạn chế; nhiều CCN gặp khó khăn trong việc kêu gọi đầu tư kinh doanh hạ tầng do thiếu cơ chế hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Do kết cấu hạ tầng chưa hoàn thiện nên khó thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các CCN. Vấn đề ô nhiễm môi trường chưa được chú ý trong quá trình xây dựng nên hầu hết các CCN chưa có hệ thống xử lý môi trường.

Xác định việc thu hút đầu tư hạ tầng kỹ thuật, thu hút các doanh nghiệp đến thuê đất, đầu tư sản xuất, kinh doanh tại các CCN là nhiệm vụ quan trọng trong đẩy mạnh phát triển công nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động khu vực nông thôn và phát triển kinh tế địa phương. Vì vậy, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung, nỗ lực thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư vào các CCN.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh đã và đang phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư hạ tầng và thu hút doanh nghiệp thứ cấp vào đầu tư sản xuất, kinh doanh tại các CCN. Điển hình như huyện Hoằng Hóa, trên cơ sở quy hoạch phát triển CCN, UBND huyện đã tổ chức lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 làm cơ sở để triển khai thực hiện và quản lý quy hoạch. Cùng với đó, huyện đẩy mạnh thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, hỗ trợ các chủ đầu tư trong quá trình lập hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng và tăng cường hỗ trợ thu hút dự án thứ cấp đầu tư vào CCN. Nhờ đó, hiện CCN Thái Thắng đã cơ bản hoàn thành đầu tư hạ tầng, đã thu hút được 1 dự án đầu tư thứ cấp, với diện tích thuê đất 7,4 ha. Đáng chú ý, CCN Bắc Hoằng Hóa do Công ty CP Đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp Thanh Hóa là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng đã cơ bản hoàn thành hạ tầng giai đoạn 1, đang tiếp tục đầu tư hạ tầng giai đoạn 2, với tổng vốn đầu tư khoảng 240 tỷ đồng. Đến nay, nhà đầu tư đã thu hút được 7 nhà đầu tư thứ cấp liên hệ ký hợp đồng thuê lại đất và hợp đồng nguyên tắc thuê đất cho cả 2 giai đoạn tại CCN, với tỷ lệ lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp.

Chia sẻ về kinh nghiệm thu hút doanh nghiệp thứ cấp vào CCN thuê đất để đầu tư sản xuất, kinh doanh, ông Vũ Hồng Sơn, Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp Thanh Hóa, cho biết: Để có được kết quả nổi bật trong việc thu hút doanh nghiệp thứ cấp vào thuê đất tại CCN Bắc Hoằng Hóa, ngoài việc công ty nhận được sự quan tâm từ chính quyền huyện Hoằng Hóa và các sở, ngành liên quan, ngay từ khi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho CCN, công ty đã tuyên truyền, quảng bá về quy mô, cách thức quản lý, hoạt động của dự án trên các phương tiện truyền thống để các nhà đầu tư có nhu cầu tìm hiểu, nắm bắt. Đối với các tập đoàn nước ngoài, công ty trực tiếp gửi thư mời và thông tin về CCN đến các nhà đầu tư qua email. Quan trọng hơn, trong quá trình các doanh nghiệp thứ cấp vào thuê đất tại CCN, công ty luôn đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn về mọi vấn đề với các doanh nghiệp.

Đồng hành cùng các doanh nghiệp, chính quyền địa phương trong thu hút đầu tư vào CCN, Sở Công Thương đã và đang tăng cường hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng CCN hoàn thiện các thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường... để thu hút dự án đầu tư thứ cấp vào các CCN. Cùng với đó, sở cũng đồng hành cùng các doanh nghiệp trong công tác xúc tiến đầu tư, thu hút dự án thứ cấp vào thuê đất, đầu tư sản xuất, kinh doanh tại các CCN.

Bài và ảnh: Tiến Xuân