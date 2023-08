Hiệu quả hoạt động nâng cao chất lượng hội nhập kinh tế quốc tế

Sau dịch bệnh COVID-19, từ đầu năm đến nay, lạm phát nhiều quốc gia ở mức cao khiến tổng cầu thế giới giảm sút, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu (XK) và thu hút đầu tư. Trong bối cảnh đó, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, linh hoạt trong các hoạt động đối ngoại, với mục tiêu thu hút những nguồn vốn đầu tư trực tiếp mới và nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa XK.

Hội nghị kết nối giữa tỉnh Thanh Hóa với tỉnh Niigata được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị kết nối Thanh Hóa - Nhật Bản năm 2023 đã mở ra mối quan hệ hợp tác đầu tư giữa các DN 2 tỉnh.

Điểm nổi bật nhất trong hoạt động đối ngoại của tỉnh Thanh Hóa những tháng đầu năm 2023 là việc tổ chức thành công Hội nghị kết nối Thanh Hóa - Nhật Bản năm 2023, với chủ đề “Thanh Hóa - Nhật Bản: Đẩy mạnh hợp tác, phát triển nhanh và bền vững” thu hút 600 đại biểu trong và ngoài nước, trong đó có hơn 300 đại biểu đại diện cho doanh nghiệp (DN) Nhật Bản và Việt Nam. Quy mô và cách thức tổ chức hội nghị đã thể hiện rõ những nỗ lực và quyết tâm của tỉnh Thanh Hóa trong việc kết nối, làm sâu sắc thêm và thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược với đối tác nước ngoài lớn nhất hiện nay, cũng như mối quan hệ hợp tác đầu tư giữa các địa phương và DN hai nước.

Tại đây, ông Ishiguro Norihiko, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), chia sẻ: “Hiện nay, các DN Nhật Bản đang trong quá trình xem xét lại chuỗi cung ứng trong toàn hệ thống và các tỉnh, thành xa trung tâm kinh tế lớn, trong đó Thanh Hóa đang thu hút sự quan tâm do chi phí nhân công rẻ và ổn định hơn. Hội nghị được tổ chức hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản cùng với các hoạt động ngoài lề lần này như khảo sát và trình bày của các diễn giả về những vấn đề mà các tổ chức, các nhà đầu tư quan tâm. Tỉnh Thanh Hóa đã chọn lọc những nội dung, những chủ đề trong hoạt động đối ngoại rất gần gũi, thiết thực đối với các nhà đầu tư”.

Cũng trong những tháng đầu năm, tỉnh Thanh Hóa đã đón tiếp 65 đoàn khách quốc tế với hơn 400 lượt người đến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa, ký kết nhiều văn bản hợp tác quan trọng về hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng... Chủ tịch UBND tỉnh cũng đang đôn đốc các sở, ngành liên quan tập trung triển khai các phần việc để khởi công dự án Trung tâm thương mại AEON MALL tại phường Quảng Thành (TP Thanh Hóa). Với tổng mức đầu tư vào khoảng 190 triệu USD, khi dự án chính thức đi vào vận hành hứa hẹn sẽ đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng cung ứng hàng hóa và dịch vụ cho người dân Thanh Hóa; đồng thời có tác động lan tỏa, thúc đẩy các ngành, nghề liên quan trong chuỗi cung ứng.

Với những nỗ lực trong hoạt động đối ngoại, 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thu hút được 56 dự án đầu tư trực tiếp, gồm 30 dự án đầu tư trực tiếp trong nước và 10 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 25.482 tỷ đồng và 134,4 triệu USD. Tuy số lượng dự án giảm so với cùng kỳ, nhưng tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án trong nước tăng gấp 2,2 lần và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ, đã thể hiện thành công của tỉnh trong những nỗ lực trở thành điểm đến hấp dẫn, tin cậy của nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Cùng với hoạt động xúc tiến đầu tư, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể, đặc biệt là về các FTA mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung hiệp định và các thông tin liên quan đến hợp tác quốc tế trên phương tiện truyền thông, việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng các quy hoạch và các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế của tỉnh, các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, công tác đào tạo nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính... 7 tháng đầu năm, trong bối cảnh nhiều khó khăn nhưng toàn tỉnh vẫn có 465 DN làm thủ tục hải quan, tăng 10% so với cùng kỳ. Sản lượng hàng hóa XK đạt gần 2,9 triệu USD, bằng 89,4% so với cùng kỳ và đạt hơn 52% so với kế hoạch năm.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Hội nhập kinh tế quốc tế và chỉ đạo chương trình XK, công tác hội nhập kinh tế quốc tế có vai trò quan trọng trong thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh, tuy nhiên hoạt động này ngày càng đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng người Thanh Hóa ở nước ngoài để triển khai các hoạt động đối ngoại gắn với xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. Đặc biệt là việc triển khai các nhiệm vụ được đề ra Nghị quyết số 93/NQ-CP về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030 mới được Chính phủ ban hành ngày 5-7-2023.

