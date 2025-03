Có gì đặc biệt tại siêu phẩm Jetski bắn pháo hoa lấy cảm hứng từ nàng tiên hạc Cát Bà?

Đâu là những lý do khiến show “Bản Giao Hưởng Đảo Xanh”- Symphony of the Green Island sẽ trở thành tuyệt tác nghệ thuật trên mặt nước hoành tráng bậc nhất hè này mà bạn nhất định phải trải nghiệm?

Như một vũ điệu tuyệt đẹp giữa lòng thiên nhiên kỳ vĩ, " Bản Giao Hưởng Đảo Xanh " - Symphony of the Green Island sẽ "thức tỉnh" vịnh đảo Cát Bà từ tháng 5/2025, trong khung giờ 20h00 đến 20h30 các tối trong tuần (trừ thứ Hai), với quy mô chưa từng có tại Việt Nam. Sân khấu không biên giới – Khi đại dương trở thành một tác phẩm nghệ thuật Không giống bất kỳ sân khấu nào trên thế giới, nơi khán giả bị giới hạn trong bốn bức tường hay khán đài cố định, "Bản Giao Hưởng Đảo Xanh" mở ra một không gian trình diễn vô tận, nơi thiên nhiên và công nghệ hòa quyện tạo nên một kiệt tác chỉ có thể thực sự cảm nhận khi đứng giữa lòng Cát Bà. Không có mái vòm kiêu kỳ như các nhà hát châu Âu, không có đài phun nước hoành tráng như Wings of Time ở Singapore, mà ở đây, mặt biển là phông nền, bầu trời hóa thành mái vòm, ánh sáng phản chiếu trên sóng nước tạo nên một không gian trình diễn ba chiều ngoạn mục – một trải nghiệm không thể thu gọn trong màn hình điện thoại hay qua những thước phim tư liệu. Sân khấu lộng lẫy giữa đại dương sẽ được thắp sáng từ tháng 5 tại Cát Bà. Diễn ra trên vùng biển rộng hơn 50.000m2, show sử dụng hệ thống 18 trụ ánh sáng laser trên mặt nước, 16 tháp chiếu sáng trên bờ, tạo nên một “sân khấu” không biên giới, nơi ánh sáng, nước và những màn trình diễn tốc độ hòa quyện, biến mỗi đêm tại Cát Bà thành một bản giao hưởng lộng lẫy. Khán giả không chỉ “xem” mà còn được “cảm nhận” một không gian huyền ảo chưa từng có, nơi mọi giác quan đều được đánh thức. Xác lập kỷ lục Guinness thế giới với đội hình Jetski bắn pháo hoa lớn nhất Khác với các show thể thao mạo hiểm vốn nổi tiếng như “Aquapark” tại Macau hay “H2O” tại Dubai chỉ sử dụng tối đa đến 15 vận động viên Jetski, “Bản Giao Hưởng Đảo Xanh” tại Cát Bà sẽ có tới 20 vận động viên Jetski tạo nên một đội hình đồng loạt bắn pháo hoa ngay trên mặt biển, hướng đến xác lập kỷ lục Guinness thế giới trong đêm khai màn vào tháng 5 tới. Show diễn hướng đến xác lập kỷ lục thế giới ngay trong ngày khai màn vào tháng 5. Ảnh Kim Liên Điều làm nên sự khác biệt của màn trình diễn này không chỉ là số lượng vận động viên, mà còn ở sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ, kỹ thuật điều khiển, đội hình đồng bộ, hiệu ứng ánh sáng độc đáo và pháo hoa rực rỡ. Đội hình jetski được dàn dựng theo một kịch bản công phu, nơi từng chuyển động đều được tính toán tỉ mỉ để tạo ra những đường lượn chính xác, những vòng xoáy mạnh mẽ và những khoảnh khắc bùng nổ khi pháo hoa thắp sáng cả bầu trời. Ngũ hành và nàng tiên hạc: Cuộc đối thoại giữa hiện đại và cổ xưa Trong nền văn hóa Á Đông, Ngũ hành là quy luật vận động của vạn vật, là sự luân chuyển không ngừng của thiên nhiên và con người. Tại “Bản Giao Hưởng Đảo Xanh”, thuyết Ngũ hành được kể lại bằng một ngôn ngữ hoàn toàn mới – sự kết hợp của công nghệ, ánh sáng, thể thao mạo hiểm và pháo hoa, dẫn dắt bởi nàng tiên hạc huyền thoại của Cát Bà. Nàng tiên hạc Cát Bà sẽ là nhân vật kết nối khán giả. Theo truyền thuyết, nàng tiên hạc từng nhiều lần hạ phàm, chứng kiến sự biến đổi của đất trời, sự sinh sôi của muôn loài, và để lại dấu ấn của mình trong từng làn nước, ngọn gió, ngọn lửa, dòng cát. Trong show diễn, nàng không chỉ là biểu tượng của sự bảo hộ mà còn là nhân vật kết nối khán giả với dòng chảy của thời gian, xuyên suốt các chương. Các vận động viên hàng đầu thế giới sẽ quy tụ tại show “Bản giao hưởng Đảo Xanh”. Câu chuyện mở đầu bằng chương Mộc, khi nàng tiên hạc giáng trần, bay lượn trên mặt nước trong nền ánh sáng xanh dịu, tái hiện rừng già Cát Bà nơi sự sống sinh sôi. Khi Hỏa bùng lên, những vệt sáng pháo hoa rực cháy trên không trung, Jetski lao vút qua những cột lửa, thể hiện dòng chảy năng lượng của vạn vật. Kim tiếp nối với ánh sáng bạc phản chiếu trên mặt biển, khi đội hình Jetski tạo nên những vòng tròn đồng tâm, mô phỏng sự cân bằng và trật tự của kim loại. Thủy xuất hiện như một làn hơi nước mềm mại, khi nàng tiên hạc quay trở lại, hòa mình vào những con sóng phát quang, lướt nhẹ nhàng giữa vũ điệu của Jetsurf. Cuối cùng, Thổ vững chãi khép lại bản giao hưởng bằng ánh sáng vàng rực, toàn bộ sân khấu hòa vào một nhịp điệu trầm hùng, nàng tiên hạc bay lên bầu trời như một biểu tượng vĩnh cửu của sự kết nối giữa trời và đất, giữa con người và thiên nhiên. Pháo hoa nước và hiệu ứng thị giác chưa từng có tại Việt Nam “Bản Giao Hưởng Đảo Xanh” đưa nghệ thuật ánh sáng lên một tầm cao mới với những loại pháo hoa độc đáo chưa từng xuất hiện tại Việt Nam: pháo hoa nước - loại pháo hoa đặc biệt phát nổ dưới mặt biển, tạo ra những đóa hoa ánh sáng bừng nở từ lòng đại dương; pháo hoa sứa lơ lửng trên mặt nước như một quần thể sinh vật biển đang phát quang huyền ảo trong đêm tối; và pháo khói màu đồng bộ biến đổi màu sắc theo từng chương của câu chuyện Ngũ hành. Pháo hoa của “Bản giao hưởng Đảo Xanh” sẽ biến vịnh biển Cát Bà thành tác phẩm nghệ thuật ánh sáng kỳ vĩ. Ảnh Kim Liên Khác biệt hoàn toàn với những màn pháo hoa truyền thống chỉ diễn ra trên bầu trời, hệ thống pháo hoa tại “ Bản Giao Hưởng Đảo Xanh ” tạo nên một không gian nghệ thuật đa chiều, biến vịnh biển Cát Bà thành một tác phẩm nghệ thuật ánh sáng kỳ vĩ. Đây không chỉ là pháo hoa để ngắm nhìn, mà là một ngôn ngữ ánh sáng cần được cảm nhận, là câu chuyện của lửa và nước - hai yếu tố đối lập nhưng lại hòa quyện một cách hoàn hảo trong bức tranh tổng thể của vũ trụ. Như cách Cirque du Soleil đã biến Las Vegas thành thiên đường của nghệ thuật xiếc đương đại, hay Dubai Fountain đưa một sa mạc khô cằn trở thành điểm đến hàng đầu thế giới, show diễn do Sun Group đầu tư và kiến tạo hứa hẹn vẽ nên một “kỳ quan giải trí biển” mới, xứng đáng trở thành niềm tự hào của du lịch miền Bắc. Tùng Dương