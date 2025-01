Chuyển tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về báo chí sang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ trưởng Nội vụ vừa có báo cáo bổ sung, trong đó thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở Ủy ban Dân tộc tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo từ Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa có báo cáo bổ sung, hoàn thiện phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ.

Thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị tại Văn bản số 13038-CV/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận phiên họp Bộ Chính trị ngày 10/1/2025 về phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ, Bộ Nội vụ (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) báo cáo Ban Chỉ đạo của Chính phủ về việc bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ.

Về tên gọi của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị về tên gọi sau hợp nhất của một số bộ.

Cụ thể, giữ nguyên tên Bộ Tài chính sau khi hợp nhất Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính.

Giữ nguyên tên Bộ Nội vụ sau khi hợp nhất Bộ Lao động-Thương binh Xã hội và Bộ Nội vụ.

Giữ nguyên tên Bộ Xây dựng sau khi hợp nhất Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng.

Giữ nguyên tên Bộ Khoa học và Công nghệ sau khi hợp nhất Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Khoa học Công nghệ.

Đồng thời, giữ nguyên tên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về báo chí từ Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở Ủy ban Dân tộc tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo từ Bộ Nội vụ.

Các bộ, ngành khác tiếp tục giữ tên gọi như đề xuất tại Báo cáo số 3792-BC/BCSĐCP của Ban cán sự đảng Chính phủ.

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.

Chuyển tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về báo chí sang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị về việc điều chuyển một số chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của một số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo hướng, chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về báo chí từ Bộ Thông tin và Truyền thông sang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về giảm nghèo từ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sang Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Điều chỉnh sửa đổi, chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách kinh tế-tài chính không bao gồm chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (do Bộ Chính trị đã quyết định chuyển Viện này về Ban Chính sách, chiến lược Trung ương).

Kết thúc hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; chuyển 18 tập đoàn, tổng công ty hiện đang giao cho Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước quản lý về Bộ Tài chính quản lý; chuyển Tổng công ty Viễn thông Mobifone về Bộ Công an quản lý (tổ chức đảng của Tổng công ty chuyển về trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương).

Liên quan đến một số chức năng, nhiệm vụ theo đề xuất của Bộ Công an, Bộ Nội vụ báo cáo Ban Chỉ đạo của Chính phủ chuyển 3 nhóm chức năng, nhiệm vụ về Bộ Công an quản lý (không làm tăng đầu mối của Bộ Công an), gồm chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy và phòng, chống tệ nạn xã hội (đang giao cho Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý); nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp (đang giao cho Bộ Tư pháp quản lý); nhiệm vụ về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (đang giao cho Bộ Giao thông vận tải quản lý).

Đối với 4 nhiệm vụ còn lại (theo đề xuất của Bộ Công an), gồm: nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu; nhiệm vụ quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh; nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không, Bộ Nội vụ đề nghị Ban Chỉ đạo của Chính phủ cho ý kiến về nội dung này để làm cơ sở hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan./.

Theo TTXVN