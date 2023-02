Nỗ lực chuyển đổi số ở huyện miền núi Quan Hóa

Thời gian qua, xác định chuyển đổi số (CĐS) nhằm thay đổi cách sống, phương thức làm việc, sản xuất, kinh doanh của người dân, chính quyền, doanh nghiệp dựa trên các công nghệ số, từ đó mở ra cơ hội phát triển bền vững, thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng, miền, huyện Quan Hóa đã quyết tâm, nỗ lực thực hiện CĐS bằng nhiều cách làm sáng tạo và hiệu quả.

Công an thị trấn Hồi Xuân hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CĐS, trong năm 2022, công tác thông tin, tuyên truyền về CĐS được huyện Quan Hóa đặc biệt quan tâm. Huyện đã thông tin, chia sẻ các sáng kiến, cách làm CĐS trên địa bàn qua các hội nghị tập huấn, sơ kết, trên kênh zalo của các cơ quan, đơn vị và Tổ công nghệ số cộng đồng để lan tỏa công tác CĐS đến mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo các xã, thị trấn tạo lập kênh zalo, đặc biệt chỉ đạo 107 Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tạo lập kênh zalo để tuyên truyền, trao đổi thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và tuyên truyền cho doanh nghiệp, Nhân dân tham gia kênh Zalo OA “CĐS quốc gia”. Phân công nhiệm vụ các thành viên phụ trách hướng dẫn CĐS ở các xã, thị trấn; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ CĐS thuộc các lĩnh vực theo quy định; hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo CĐS, Tổ công nghệ số cộng đồng; xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực CĐS cho tổ công nghệ số cộng đồng; chỉ đạo tổ giúp việc phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thực hiện tuyên truyền các nhiệm vụ về CĐS. Tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CĐS; giao ban các xã, thị trấn thực hiện CĐS trong năm 2022.

Quan Hóa cũng quan tâm đầu tư hệ thống hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin (CNTT). Hệ thống mạng cáp quang băng thông rộng đã được phủ khắp đến 100% các xã, thị trấn; mạng nội bộ kết nối internet băng thông rộng, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cấp độ 2 (cấp huyện). Hệ thống phòng họp trực tuyến từ huyện đến 15 điểm cầu cấp xã đang phát huy hiệu quả, đảm bảo triển khai các cuộc họp trực tuyến nhanh chóng, nhất là trong tình huống khẩn cấp như: phòng, chống dịch bệnh, thiên thai, bão lũ... Triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng mô hình “Camera Nhân dân với an ninh, trật tự” trên địa bàn một số xã, thị trấn.

Đối với hoạt động của cơ quan Nhà nước, 100% các thủ tục hành chính đã được niêm yết công khai trên các trang thông tin điện tử UBND huyện và UBND cấp xã. Việc ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước tại huyện dưới dạng số hóa dữ liệu gồm có: 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định) được thực hiện trên môi trường mạng; tỷ lệ văn bản điện tử có ký số đạt trên 99%; văn bản điện tử đã thay thế hoàn toàn văn bản giấy trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện. UBND huyện cũng chỉ đạo duy trì và triển khai, thực hiện có hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; hệ thống thư điện tử công vụ; cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính; cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử; trang thông tin điện tử huyện, các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị.

Hội nghị tập huấn CĐS năm 2022 và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VNPT Thanh Hóa với UBND huyện Quan Hóa về CĐS trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025.

Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình CĐS, huyện Quan Hóa đã tập trung chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với VNPT Thanh Hóa hợp tác xây dựng triển khai ứng dụng CNTT đến các cấp chính quyền, ban, ngành, các tổ chức và người dân trong huyện; tư vấn, xây dựng và triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành như: Phần mềm quản lý công chức, viên chức; chỉ đạo điều hành, hội thảo và đào tạo tập huấn cấp huyện, xã; cổng thông tin điện tử, website các cơ quan ban ngành cấp huyện; ứng dụng phản ánh và tương tác trực tuyến... Phối hợp với Bưu điện huyện hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh cá thể đưa các sản phẩm OCOP, sản phẩm có lợi thế lên sàn giao dịch điện tử nông sản Thanh Hóa, sàn thương mại điện tử postmart.vn, voso.vn; hỗ trợ cung cấp tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm OCOP của huyện; hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng sổ khám sức khỏe điện tử; tổ chức triển khai thực hiện kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia đảm bảo theo yêu cầu.

Đến nay, trên địa bàn huyện đã cấp được 38.557 căn cước công dân gắn chíp, trong đó gắn kèm định danh 935 hồ sơ và hơn 1.810 hồ sơ định danh điện tử mức 2... Sau hơn 1 năm triển khai, thực hiện, huyện Quan Hóa đã có 5 đơn vị gồm: thị trấn Hồi Xuân, các xã Phú Nghiêm, Phú Lệ, Nam Xuân, Thiên Phủ hoàn thành nhiệm vụ CĐS.

Đến nay, trên địa bàn huyện đã cấp được 38.557 căn cước công dân gắn chíp, trong đó gắn kèm định danh 935 hồ sơ và hơn 1.810 hồ sơ định danh điện tử mức 2 đảm bảo lộ trình thực hiện Đề án số 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; triển khai duy trì các phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục; cài đặt các ứng dụng vnEdu Teacher, vnEdu Connect để hỗ trợ giáo viên, phụ huynh cập nhật thông tin, tương tác giữa nhà trường, gia đình và xã hội; 100% các doanh nghiệp trên địa bàn đều sử dụng hóa đơn điện tử để nộp thuế; mô hình camera an ninh bước đầu phát huy tác dụng tích cực trong việc góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn...

Sau hơn 1 năm triển khai, thực hiện, huyện Quan Hóa đã có 5 đơn vị gồm: thị trấn Hồi Xuân, các xã Phú Nghiêm, Phú Lệ, Nam Xuân, Thiên Phủ hoàn thành nhiệm vụ CĐS. Để đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong hoạt động CĐS của huyện Quan Hóa trong năm 2022, theo đồng chí Phạm Thị Lượng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban Chỉ đạo CĐS huyện Quan Hóa: Phải có sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ từ huyện tới cơ sở, sự huy động vào cuộc của hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu các cấp, các ngành trong chỉ đạo, cụ thể hóa các nhiệm vụ CĐS tại địa phương. Đồng thời, thường xuyên tổ chức họp giao ban (Ban Chỉ đạo CĐS cấp huyện, cấp xã) để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp phù hợp với từng địa phương, từng nhiệm vụ và từng giai đoạn cụ thể, tạo sự chuyển biến, hiệu quả trong hoạt động.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền với các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, vận dụng sáng tạo, linh hoạt như: thành lập các group trên zalo, facebook để chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa nhanh các nội dung, định hướng đối tượng tuyên truyền... Nội dung này huyện Quan Hóa đã tổ chức thành công tại các điểm du lịch cộng đồng mới hình thành tại Bản Bút (Nam Xuân), Bản Hang (Phú Lệ), Bản Vinh (Phú Nghiêm)...

Công tác phối hợp, hợp nhất Tổ công tác CĐS và Tổ công tác triển khai Đề án 06 tại cơ sở để phát huy tối đa hiệu quả hoạt động, nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, hướng dẫn người dân trên địa bàn cơ sở đẩy mạnh đăng ký, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền với các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, vận dụng sáng tạo, linh hoạt như: thành lập các group trên zalo, facebook để chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa nhanh các nội dung, định hướng đối tượng tuyên truyền... Nội dung này huyện Quan Hóa đã tổ chức thành công tại các điểm du lịch cộng đồng mới hình thành tại Bản Bút (Nam Xuân), Bản Hang (Phú Lệ), Bản Vinh (Phú Nghiêm)... Để tổ chức CĐS toàn diện, huyện Quan Hóa cũng lựa chọn các xã có điểm du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới để triển khai thực hiện trước và đã có thành công bước đầu tương đối khả quan. Vận động có hiệu quả sự chung tay, góp sức của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn để bố trí các điểm truy cập internet miễn phí đặt tại các khu vực phù hợp như: bộ phận một cửa cấp xã; nhà văn hóa các thôn, bản, bưu điện... để phục vụ người dân tiếp cận, truy cập, đăng ký, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, huyện Quan Hóa cũng làm tốt việc chỉ đạo các ngành có liên quan nghiên cứu tham mưu, đề xuất đầu tư trang thiết bị, nâng cấp hạ tầng, hoàn thiện hệ thống thông tin tại địa phương để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ CĐS: nâng cấp, mở rộng đầu tư hạ tầng CNTT; đầu tư trang thiết bị cho hệ thống dịch vụ công của huyện...

Trong thời gian tới, huyện Quan Hóa sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, hoàn thành tốt các nhiệm vụ CĐS để đem lại những tiện ích, sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, thúc đẩy CĐS tại địa phương.

Bài và ảnh: Linh Hương