Chương trình quay số mừng sinh nhật của MB Ageas Life tiếp tục “gọi tên” những khách hàng may mắn trúng ô tô, xe máy, điện thoại iPhone

Chương trình quay số tháng 9 nằm trong chuỗi sự kiện mừng sinh nhật lần thứ 8 của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MB Ageas Life) tiếp tục tìm ra các khách hàng may mắn trúng ô tô Kia Sonet, xe máy SH, điện thoại iPhone cùng hàng ngàn phần quà giá trị.

Phó Tổng Giám đốc MB Ageas Life Lê Phạm Duy trao tặng Giải Đặc biệt cho khách hàng may mắn.

Với chủ đề “8 năm hành trình hạnh phúc” - chương trình quay số mừng sinh nhật đã được MB Ageas Life triển khai trong nhiều tháng vừa qua và thu hút sự tham gia của đông đảo khách hàng trên cả nước. Sau 12 tuần tổ chức với gần 75.000 lượt quay qua các vòng quay tuần và tháng, gần 50.000 phần quà của chương trình đã được MB Ageas Life trao tặng tới khách hàng. Điều này tiếp tục minh chứng cho những nỗ lực của MB Ageas Life khi không chỉ mang đến những sản phẩm bảo hiểm hữu ích mà còn luôn đồng hành cùng khách hàng trong những khoảnh khắc đáng nhớ.

Trong đợt quay số thứ 2 của Chương trình quay số tháng “Quay hạnh phúc - Trúng quà to”, vòng quay may mắn tháng 9 tiếp tục tìm thấy các chủ nhân may mắn nhất bao gồm: 01 Giải Đặc biệt - xe ô tô Kia Sonet, 02 Giải Nhất - xe máy Honda SH, 3 Giải Nhì - điện thoại iPhone 15 và nhiều giải may mắn là các e-voucher Urbox trị giá 1 triệu đồng.

Theo đó, giải đặc biệt – 01 ô tô Kia Sonet trị giá 600 triệu đồng đã thuộc về khách hàng Hoàng Thị Thanh Tâm - Chi nhánh Lê Văn Sĩ, TP Hồ Chí Minh.

Chị Hoàng Thị Thanh Tâm nhận Giải Đặc biệt ô tô Kia Sonet tại TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ với MB Ageas Life khi nhận được giải thưởng, chị Thanh Tâm vui mừng bày tỏ: "Tôi bất ngờ và hạnh phúc khi trở thành người may mắn trúng giải lớn nhất của chương trình là chiếc ô tô Kia Sonet. Đây là món quà có giá trị rất lớn không chỉ về vật chất mà về cả tinh thần đối với gia đình chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life vì đã xây dựng một chương trình vừa vui, vừa ý nghĩa và đặc biệt là đem lại cơ hội trúng thưởng rất công bằng cho mọi khách hàng".

Tiếp đó, Giải Nhì – 02 xe máy SH trị giá 80 triệu đồng đã thuộc về anh Nguyễn Tuấn Anh, khách hàng của MB Bank chi nhánh Quảng Ngãi và anh Tạ Thanh Sơn, khách hàng tại Chi nhánh MB Ageas Life Thanh Hoá.

Đại diện Ban lãnh đạo MB Ageas Life trao xe SH cho khách hàng Nguyễn Tuấn Anh tại Quảng Ngãi.

Anh Tạ Thanh Sơn cho biết: “Ngay từ những ngày đầu đến với MB Ageas Life, anh đã nhìn thấy sự tận tình, chu đáo và chuyên nghiệp trong phong cách phục vụ. Sản phẩm bảo vệ của MB Ageas Life rất nhiều quyền lợi thiết thực, bên cạnh đó là nhiều chương trình khuyến mãi thu hút khách hàng. Tôi tin tưởng và sẽ đồng hành lâu dài cùng MB Ageas Life.”

Đại diện Ban lãnh đạo MB Ageas Life trao xe SH cho khách hàng Tạ Thanh Sơn tại Thanh Hoá.

Đại diện MB Ageas Life cho biết, trong thời gian diễn ra chương trình, MB Ageas Life đã nhận được sự phản hồi tích cực từ phía khách hàng về cơ cấu, số lượng giải thưởng và đặc biệt là cách thức chơi đơn giản, tiện dụng trên ứng dụng MBAL Style.

"Chúng tôi hiểu rõ nhờ sự ủng hộ của Quý khách hàng mới có được sự phát triển 8 năm qua của MB Ageas Life với hàng triệu khách hàng được bảo vệ. Chương trình quay số “8 năm hành trình hạnh phúc” là sự tri ân sâu sắc của MB Ageas Life tới toàn thể khách hàng đã tin tưởng lựa chọn MB Ageas Life là nơi cung cấp các giải pháp bảo vệ an toàn, toàn diện suốt thời gian qua”, đại diện MB Ageas Life chia sẻ.

Sau 8 năm đóng góp cho ngành Bảo hiểm tại thị trường Việt Nam, MB Ageas Life đã khẳng định vị thế của một trong những doanh nghiệp bảo hiểm tiên phong. Thương hiệu MB Ageas Life gắn liền với những hoạt động đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng. Nằm trong “Top 10 công ty bảo hiểm uy tín hàng đầu” do Vietnam Report bình chọn suốt 4 năm qua, MB Ageas Life nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm mang đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng và cộng đồng, hướng tới mục tiêu trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu được tin yêu nhất.

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MB Ageas Life) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 74/GP/KDBH, ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tài chính. MB Ageas Life xây dựng trên cơ sở liên doanh giữa 3 đối tác gồm: Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) của Việt Nam, Tập đoàn Ageas từ Bỉ và Công ty bảo hiểm nhân thọ Muang Thai từ Thái Lan.

