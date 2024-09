Chung sức xây dựng biên giới hữu nghị, hợp tác

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, các đồn biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn làm tốt công tác đối ngoại, xây dựng mối quan hệ đoàn kết với nước bạn Lào, tăng thêm sự hiểu biết, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo tặng quà cho lực lượng Công an Cửa khẩu Quốc tế Nậm Xôi (Lào) nhân dịp Quốc khánh nước CHDCND Lào.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 37,376km đường biên giới; quản lý hoạt động xuất nhập cảnh; thực hiện công tác đối ngoại biên phòng; bảo đảm an ninh - trật tự tại các xã Sơn Thủy, Na Mèo (Quan Sơn). Thời gian qua, đơn vị đã luôn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng làm tốt công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ; tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục qua lại cửa khẩu biên giới được thuận lợi, nhanh chóng và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật tại cửa khẩu.

Từ năm 2019-2024, đơn vị đã làm thủ tục nhập cảnh cho 82.370 lượt người/30.279 lượt phương tiện, xuất cảnh 84.016 lượt người/30.415 lượt phương tiện; nhập biên 11.606 lượt người, xuất biên 11.586 lượt người theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức đón 5 đoàn quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước đảm bảo trang nghiêm, trọng thị. Tổ chức tiếp nhận công dân Việt Nam do phía Lào trao trả 14 vụ/16 đối tượng; bàn giao công dân Lào do Việt Nam trao trả 5 vụ/5 đối tượng. Chủ trì bắt giữ, xử lý 17 vụ/22 đối tượng phạm tội về ma túy, tang vật thu giữ 69kg ma túy các loại, 1 khẩu súng quân dụng, 100 viên đạn và một số tang vật khác, quá trình bắt giữ, xử lý bảo đảm tuyệt đối an toàn. Xử phạt vi phạm hành chính 11 vụ/14 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép...

Thượng tá Trương Văn Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo cho biết: "Với phương châm “giúp bạn là tự giúp mình”, đơn vị đã thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng. Luôn thực hiện tốt nội dung Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền; đồng thời tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin, nắm tình hình, tuần tra song phương, kiểm tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Thông qua công tác đối ngoại biên phòng, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân và lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu nước bạn hiểu rõ về chủ quyền lãnh thổ, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Đơn vị và các lực lượng bảo vệ biên giới phía bạn luôn thiết lập mối quan hệ gắn bó, đoàn kết; có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ hơn để cùng nhau quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tuần tra song phương giữa Đồn Biên phòng Bát Mọt và Đại đội 216 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Được giao quản lý, bảo vệ 17,4km đường biên giới tiếp giáp với huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn nước bạn Lào, trong 5 năm qua Đồn Biên phòng Bát Mọt đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của nước bạn Lào trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm; đã trao đổi nắm 118 tin, trong đó 78 tin có giá trị, 40 tin tham khảo; phối hợp với đại đội 216 của Lào tổ chức 25 lượt/500 cán bộ, chiến sĩ tuần tra song phương nhằm đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, vận động Nhân dân vùng biên hai nước thực hiện tốt các nội dung Hiệp định quy chế biên giới. Đồng thời, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát cửa khẩu, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra có liên quan đến hai bên biên giới theo đúng Hiệp định, quy chế, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân hai bên biên giới giao lưu, trao đổi hàng hóa, phục vụ tốt chính sách phát triển kinh tế, đối ngoại, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Lào. Đơn vị cũng đã tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao với tổ chức đảng, chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới và Nhân dân bằng nhiều hình thức như giao lưu văn hóa, thể thao, thăm hỏi, tặng quà các dịp lễ tết; kết nghĩa đồn, trạm biên phòng; kết nghĩa giữa xã Bát Mọt và cụm Phôn Xay; kết nghĩa giữa bản Khẹo với bản Thà Láu...

Thanh Hóa có 213,6km đường biên giới và 3 cửa khẩu là Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo - Nậm Xôi, Cửa khẩu Quốc gia Tén Tằn - Xôm Vẳng, Cửa khẩu phụ Khẹo - Tà Lấu và 6 trạm kiểm soát biên phòng, cùng nhiều đường mòn qua lại biên giới tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn (Lào). Những năm tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố có thể gây mất ổn định. Trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào tình hình hoạt động của các loại tội phạm nhất là tội phạm ma túy vẫn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp. Từ đó, đòi hỏi yêu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng ngày càng nặng nề hơn. Với trách nhiệm của những “người lính mang quân hàm xanh”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, Đồn Biên phòng Bát Mọt nói riêng, lực lượng biên phòng trong tỉnh nói chung đã chủ động khắc phục khó khăn, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới; chung sức xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Bài và ảnh: Hoàng Lan