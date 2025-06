Chuẩn bị chu đáo hậu cần, bảo đảm sức khỏe cho lực lượng tham gia A80

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ A80 - diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các đơn vị hậu cần-kỹ thuật trong toàn quân đã chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch bảo đảm hậu cần thường xuyên để tập trung ưu tiên cao nhất cho nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này.

Đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị hậu cần tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4. (Ảnh TTXVN phát)

Các phương án về hậu cần được triển khai một cách bài bản, khoa học và tỉ mỉ, từ ăn, ở, sinh hoạt đến vận chuyển quân và vật tư hậu cần, bảo đảm quân y, nhằm bảo đảm sức khỏe và thể lực cho bộ đội trong điều kiện luyện tập cường độ cao, kéo dài.

Tuyên truyền cho bộ đội nhằm phòng ngừa tai nạn thương tích do huấn luyện

Về bảo đảm quân y, Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật) cho biết, qua rút kinh nghiệm từ hoạt động diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) - gọi tắt là nhiệm vụ A50, Cục Quân y đã có đề nghị các đơn vị lưu ý khám sàng lọc chặt chẽ các quân nhân có tiền sử bệnh mạn tính hoặc phẫu thuật.

Theo đó, hồ sơ sức khỏe của quân nhân được quản lý tại Phòng Quân y các đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng và quân y đơn vị, bảo đảm cho lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, hồ sơ sức khỏe được bàn giao khi quân nhân chuyển đơn vị hoặc hết nhiệm vụ.

Từ đó, quân y các đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng đã tổng hợp kết quả tuyển chọn và khám sức khỏe đối với lực lượng tham gia A80, gửi báo cáo về Cục Quân y.

Chuẩn bị cho nhiệm vụ A80, các đơn vị đã thành lập, kiện toàn các tổ quân y cấp cứu cơ động bảo đảm quân y cho từng khối diễu binh, diễu hành. Viện Y học dự phòng Quân đội, các đội y học dự phòng, các khoa y học dự phòng của các đơn vị thành lập các tổ quân y phòng chống dịch và tổ quân y ứng phó sự cố an toàn thực phẩm. Các bệnh viện thành lập, kiện toàn các tổ quân y cấp cứu cơ động, các tổ chuyên khoa, đội quân y ứng phó tăng cường theo kế hoạch của Cục Quân y.

Bên cạnh đó, cán bộ, nhân viên các tổ, đội quân y cũng được lựa chọn đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm. Đối với các tổ quân y bảo đảm cho khối nữ, trong mỗi tổ đều có tối thiểu một đồng chí cán bộ, nhân viên nữ.

Đối với các tổ quân y cấp cứu cơ động tăng cường của bệnh viện đều là các bác sỹ chuyên khoa, trong đó có bác sỹ chuyên khoa hồi sức cấp cứu có kinh nghiệm công tác ở khoa hồi sức cấp cứu.

Cũng theo Đại tá Lê Văn Đông, Cục Quân y đã lưu ý các đơn vị tích cực tuyên truyền, giáo dục cho bộ đội về các nội dung tự chăm sóc bảo vệ sức khỏe; về việc ăn uống đầy đủ và vệ sinh, với chế độ ăn cân đối, đủ chất dinh dưỡng, uống nước đầy đủ nhằm đảm bảo sức khỏe trong điều kiện tập luyện cường độ cao và trong thời tiết nắng nóng ngoài trời.

Ngoài ra, lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành còn được trang bị các kiến thức về phòng bệnh, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; các biện pháp phòng, chống các bệnh truyền nhiễm; những biểu hiện sớm và kỹ thuật cấp cứu đầu tiên các bệnh lý, tổn thương thường gặp; đặc biệt là phòng ngừa các tai nạn thương tích do huấn luyện, nhất là chấn thương cơ-xương-khớp như căng cơ, bong gân, rách dây chằng, viêm gân; say nắng, say nóng...

Để làm tốt công tác bảo đảm quân y cho huấn luyện A80, Cục Quân y đã đề nghị các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, rà soát, bổ sung trang bị, thuốc, vật tư tiêu hao bảo đảm chất lượng, số lượng theo quy định; chuẩn bị sẵn sàng lều cấp cứu say nóng, say nắng và bệnh xá bảo đảm cho khu vực huấn luyện A80.

Thực đơn cho bộ đội bảo đảm không trùng lặp

Cùng với bảo đảm quân y, các đơn vị hậu cần đã tích cực đổi mới thực đơn, chú trọng nâng cao chất lượng món ăn theo hướng đa dạng, khẩu vị phù hợp với vùng miền.

Thực phẩm được lựa chọn kỹ lưỡng từ các nguồn cung uy tín, bảo đảm chất lượng cao, tươi sống, rõ nguồn gốc. Các khu sơ chế, nhà ăn, nhà bếp tiền chế được bố trí hợp lý tại các cụm, đáp ứng nhanh, gọn, đảm bảo tiêu chuẩn dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thiếu tá Cao Minh Giang, Trợ lý Quân nhu, Phòng Quân nhu, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Binh chủng Đặc công cho biết, quán triệt tinh thần phục vụ nhiệm vụ A80 là nhiệm vụ chính trị trung tâm, từng khẩu phần ăn đều được tính toán cụ thể, chi tiết, đủ dinh dưỡng để bộ đội ngon miệng, yên tâm luyện tập, sẵn sàng bước vào tổng duyệt và lễ chính thức trong trạng thái thể chất-tinh thần tốt nhất.

Đặc biệt, theo từng bữa ăn, các món được đổi mới sao cho hấp dẫn, giàu dưỡng chất, phù hợp theo mùa, tăng cường các nhóm chất cần thiết như protein, vitamin, chất xơ.

Từng tham gia nhiều đợt huấn luyện dài ngày, song Hoàng Thị Kim Anh (Khối Sỹ quan Quân y) chia sẻ chị cảm nhận được sự đổi mới toàn diện về chất lượng hậu cần trong lần tham gia luyện tập phục vụ A80.

“Thực đơn được điều chỉnh theo từng ngày, đảm bảo không trùng lặp, món ăn từ rau, canh đến món chính đều hài hòa, ngon miệng. Tôm chiên bơ tỏi và thịt bò xào nấm rất được chị em ưa thích vì vừa đủ đạm vừa dễ tiêu,” Kim Anh hào hứng.

Không chỉ tập trung vào chất lượng món ăn, các bếp ăn còn triển khai nghiêm ngặt quy trình bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, từ khâu tiếp phẩm, sơ chế, nấu nướng đến chia suất ăn.

Tất cả nguồn thực phẩm đều phải tươi mới mỗi ngày, có nguồn gốc rõ ràng, gạo nấu cơm là loại ST25 đạt chuẩn cao, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đông lạnh quá ngày quy định hay nước uống không có trong danh mục quy định.

Bên cạnh vấn đề thực phẩm, công tác vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, cấp nước sinh hoạt được triển khai chặt chẽ, nghiêm túc. Rác thải tại các khu sinh hoạt của bộ đội được thu gom và vận chuyển 2 lần/ngày.

Các đơn vị hiệp đồng với đơn vị xử lý chuyên trách đưa ra khỏi khu vực doanh trại. Môi trường luyện tập và sinh hoạt luôn sạch sẽ, gọn gàng, đảm bảo điều kiện “3 sạch” - sạch nơi ăn, sạch nơi ngủ, sạch khu vực huấn luyện.

Trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác bảo đảm hậu cần phục vụ nhiệm vụ A80, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật nhấn mạnh, Tổng cục xác định rõ, nhiệm vụ A80 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Do đó, công tác bảo đảm hậu cần phải được tiến hành với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tính toán kỹ lưỡng từng bữa ăn, thời gian luyện tập, sức khỏe, từng điều kiện sinh hoạt để bộ đội có được thể trạng và tinh thần tốt nhất bước vào tổng duyệt và lễ chính thức.

“Các cơ quan, đơn vị phải nuôi quân khoa học, phục vụ tận tâm, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Không chỉ đủ chất, món ăn phải ngon, phù hợp khẩu vị và hợp lý theo mùa, theo vùng miền,” Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng yêu cầu.

Trong thời gian tới, các bếp ăn sẽ tiếp tục đổi mới món ăn, đa dạng thực phẩm chất lượng cao đưa bữa ăn. Đồng thời, bộ đội sẽ được tăng cường uống nước cam, nước quýt vắt, nước lá giải nhiệt, C sủi, nước điện giải... nhằm bù nước, tăng đề kháng và chống mệt mỏi trong điều kiện luyện tập nắng nóng kéo dài.

Lực lượng hậu cần-kỹ thuật của các đơn vị luôn chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ để thực sự là động lực tinh thần, hậu phương vững chắc, góp phần bảo đảm sức khỏe, ý chí, quyết tâm cho bộ đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80 - nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn quân trong năm 2025./.

