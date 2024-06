Chú trọng đào tạo kỹ năng cho người lao động

Nhà máy Thủy điện Trung Sơn là công trình đa mục tiêu. Không chỉ cung cấp điện với chi phí thấp, an toàn, nhà máy còn có vai trò kiểm soát lũ cho hạ lưu, với dung tích phòng lũ thường xuyên là 112 triệu m3 và cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Nhằm đáp ứng tốt các mục tiêu này, đồng thời tiết giảm chi phí sản xuất, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) luôn chú trọng đặc biệt tới nhiệm vụ đào tạo nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, kỹ năng của người lao động.

Giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội hướng dẫn kiến thức nâng cao và thực hành lập trình PLC, HMI (S7-1200) cho cán bộ, người lao động tại TSHPCo.

Trung tâm Điều hành Nhà máy Thủy điện Trung Sơn đã được trang bị, lắp đặt hệ thống quan trắc tự động đo lưu lượng nước đến hồ, tính toán lưu lượng xả lũ, cung cấp tài khoản và hướng dẫn phần mềm camera giám sát mực nước, xả lũ và theo dõi an toàn đập tới các cơ quan chức năng thực hiện giám sát trong quá trình vận hành. Đây được xem là “bộ não” của nhà máy bởi các tín hiệu quan sát toàn bộ nhà máy, tín hiệu cảnh báo tại các vị trí quan trọng luôn được kết nối với bộ phận trung tâm nhằm ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra. Vì vậy, ngoài việc bảo đảm ứng trực thường xuyên, liên tục, thực hiện tốt công tác vận hành 24/24h, các kỹ sư làm việc tại trung tâm đều là những lao động tay nghề cao. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu công việc, lực lượng cán bộ, kỹ sư tại trung tâm cũng thường xuyên được công ty gửi đi đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng vận hành tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc mời các chuyên gia trong lĩnh vực điện về giảng dạy, đào tạo trực tiếp.

Thực tế từ khi hoàn thành và đi vào vận hành sản xuất điện, hàng năm TSHPCo thường tổ chức các khóa đào tạo cơ bản lẫn chuyên sâu về các lĩnh vực chuyên môn, vận hành nhà máy thủy điện. Điển hình như năm 2023, công ty đã tổ chức lớp đào tạo chuyên đề “Lập trình PLC, HMI (S7-1200) nâng cao” cho cán bộ kỹ thuật, nhân viên vận hành nhà máy. Khóa đào tạo đã cung cấp cho cán bộ, công nhân kỹ thuật và vận hành nhà máy có thêm nhiều kiến thức nâng cao về lập trình PLC, HMI (S7-1200). Từ những kiến thức được học trong khóa đào tạo, đội ngũ kỹ thuật làm chủ được các thiết bị công nghệ trong nhà máy, và có thể thiết kế phần cứng, kết nối, lập trình S7-1200 và màn hiển thị cho bài toán thực tế, từ đó mang đến hiệu quả cao trong công việc được giao và đảm bảo cho nhà máy được vận hành an toàn, hiệu quả nhất.

Năm 2022, công ty đã tổ chức khóa đào tạo “Thí nghiệm điện cao áp các thiết bị trong nhà máy điện”, tại khóa học này giảng viên Trường Đại học Điện lực Hà Nội đã truyền đạt nhiều kinh nghiệm thực tế trong sản xuất vận hành nhà máy điện, từ việc chuẩn bị cho công tác thí nghiệm điện cao áp các thiết bị trong nhà máy điện như máy móc, môi trường bảo quản dụng cụ, máy móc thí nghiệm, thao tác của cán bộ thí nghiệm thực tế. Ngoài ra, giảng viên và học viên còn cùng trao đổi về nhiều vấn đề, nhiều lĩnh vực liên quan đến thí nghiệm như: Thí nghiệm máy phát điện; thí nghiệm máy biến áp lực; thí nghiệm máy biến điện áp; thí nghiệm máy biến dòng điện... Bên cạnh tiếp nhận nhiều kiến thức bổ ích về chuyên môn, lĩnh vực đang được phân công, đảm nhận hàng ngày, các học viên còn được trao đổi những vướng mắc về chuyên môn, các tình huống thực tế xảy ra trong quá trình làm việc...

Theo đại diện TSHPCo, ngoài các khóa học chuyên sâu về kỹ thuật, chuyên môn vận hành, để đào tạo lực lượng lao động bắt kịp xu hướng chuyển đổi số, trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục mở các chương trình đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác vận hành, sửa chữa, đấu thầu, quản lý vật tư... Cùng với đó là các kỹ năng về an toàn lao động, kỹ năng về phòng chống cháy nổ, nhằm cung cấp những phương pháp, kinh nghiệm để xử lý các tình huống mất an toàn vệ sinh lao động, cập nhật thêm những chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Bài và ảnh: Trung Sinh