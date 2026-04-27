Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao quà cho gia đình chính sách, người nghèo, công nhân lao động khó khăn

Chiều 27/4, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026), Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã đến Công ty TNHH Sakurai, phường Quảng Phú trao quà cho các gia đình chính sách, người nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trao quà cho các gia đình chính sách và người nghèo.

Các đại biểu dự chương trình trao quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh dự chương trình trao quà.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dự chương trình trao quà.

Tham gia đoàn, về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo phường Quảng Phú và Công ty TNHH Sakurai.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao 120 suất quà cho các gia đình chính sách, người nghèo trên địa bàn tỉnh và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty TNHH Sakurai (mỗi suất quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt của Trung ương và 1 túi quà trị giá 500 nghìn đồng của tỉnh Thanh Hóa).

Các suất quà được trao đi thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đối với người có công, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và giai cấp công nhân quốc tế. Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các gia đình, người lao động nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trao quà cho các gia đình chính sách và người nghèo.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao quà cho các gia đình chính sách và người nghèo.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình trao quà của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tại Thanh Hóa là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tri ân những người có công với cách mạng, sẻ chia với người nghèo, tiếp sức cho công nhân lao động vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Từ đó, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thi đua lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Minh Hiếu