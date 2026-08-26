Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tiếp và làm việc với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN

Phát biểu tại buổi làm việc với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) chiều 26/8, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn Thanh Hóa sẽ tiếp tục nhận được những khuyến nghị thiết thực từ USABC, kết nối Thanh Hóa với các tập đoàn, doanh nghiệp của Hoa Kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng cùng đại diện các sở, ngành của tỉnh tiếp và làm việc với USABC.

Tại buổi làm việc, ông Vũ Tú Thành, Quyền Giám đốc điều hành khu vực ASEAN, Trưởng đại diện của USABC tại Việt Nam cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã dành thời gian tiếp, làm việc với đoàn.

Ông Vũ Tú Thành cho biết, USABC được thành lập năm 1984, hiện có hơn 180 doanh nghiệp thành viên, trong đó có nhiều tập đoàn lớn như Boeing, Apple, Meta, Google, Microsoft, ExxonMobil... hoạt động trên quy mô toàn cầu, trải dài ở nhiều lĩnh vực như công nghệ, tài chính, năng lượng, y tế, hàng không.

USABC cũng là tổ chức cầu nối cho hàng trăm doanh nghiệp của Hoa Kỳ có quan hệ kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam.

Quyền Giám đốc điều hành khu vực ASEAN, Trưởng đại diện của USABC Vũ Tú Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác USABC cũng thông tin về kinh nghiệm quốc tế và khu vực trong phát triển khu kinh tế số và đổi mới sáng tạo nhằm thu hút các nhà đầu tư chất lượng cao; mối quan tâm của các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại thị trường Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu tỉnh Thanh Hóa tiếp và làm việc với USABC.

Ông Vũ Tú Thành cho biết: Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang ngày càng quan tâm đầu tư vào Việt Nam ở nhiều lĩnh vực như điện tử, công nghệ tự hành, cơ khí, năng lượng, logistics, nông nghiệp công nghệ cao... Đây là cơ hội để Thanh Hóa đón đầu làn sóng đầu tư này, nhất là ở những lĩnh vực tỉnh có thế mạnh như năng lượng, logistics, nông nghiệp công nghệ cao...

Ông Vũ Tú Thành khẳng định: USABC sẽ đồng hành cùng Thanh Hóa làm cầu nối để các doanh nghiệp Hoa Kỳ tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng bày tỏ vui mừng được tiếp đón đoàn công tác của USABC đến thăm, làm việc và trao đổi về các cơ hội hợp tác đầu tư tại Thanh Hóa.

Nhấn mạnh tiềm năng, lợi thế của tỉnh trên các lĩnh vực cùng chiến lược phát triển trong giai đoạn mới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, giữa Thanh Hóa và cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ có nhiều dư địa để hợp tác.

“Thanh Hóa mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong những lĩnh vực mà Hoa Kỳ có thế mạnh và tỉnh có nhu cầu, nhất là về năng lượng, công nghiệp phát thải carbon thấp, công nghệ cao, bán dẫn điện tử và tự động hóa, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, y tế, dược phẩm, logistics và dịch vụ cảng biển”, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh.

Các thành viên đoàn công tác của USABC tham gia buổi làm việc.

Đánh giá cao những chia sẻ thực chất tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng mong rằng Thanh Hóa sẽ tiếp tục nhận được những khuyến nghị thiết thực từ USABC về yêu cầu, tiêu chuẩn, mối quan tâm đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ; về cải thiện môi trường đầu tư cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh, kết nối Thanh Hóa với các tập đoàn, doanh nghiệp của Hoa Kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng trao quà lưu niệm cho đoàn công tác của USABC.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tin tưởng, với vai trò cầu nối của USABC, sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ cùng sự quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh Thanh Hóa, sẽ mở ra cơ hội hợp tác cụ thể, tạo nên một sự cộng hưởng to lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

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