Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra công tác ứng phó với mưa bão tại một số địa phương

Chiều 25/8, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa bão tại xã Kim Tân, Thạch Bình và Vĩnh Lộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra, chỉ đạo công tác vận hành Trạm bơm tiêu Hón Sâm tại xã Thạch Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác bảo đảm an toàn cho người dân tại thôn 5, xã Kim Tân. Đây là khu vực nằm ngoài đê sông Bưởi, hiện có hơn 100 hộ dân bị cô lập do nước dâng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng đoàn công tác kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đối với các hộ bị ngập lụt tại thôn 5, xã Kim Tân.

Qua kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai các biện pháp ứng phó, đặc biệt là việc bảo đảm an toàn và chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân đang bị cô lập.

Đồng chí cũng ghi nhận, biểu dương lực lượng công an, quân đội luôn sẵn sàng, tích cực hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng đoàn công tác kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đối với các hộ bị ngập lụt tại thôn 5, xã Kim Tân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến nước sông Bưởi, chủ động triển khai các phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, phải đặt yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng của người dân lên hàng đầu, không để các hộ dân tự ý di chuyển, đi lại tại những khu vực nguy hiểm.

Địa phương cần chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu, sẵn sàng cung cấp, hỗ trợ người dân khi cần thiết, không để người dân vùng bị cô lập thiếu thốn.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra công tác vận hành tiêu úng tại Trạm bơm Hón Sâm, xã Thạch Bình.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã đi kiểm tra công tác vận hành tiêu úng tại Trạm bơm Hón Sâm, xã Thạch Bình và Trạm bơm Cầu Mư, xã Vĩnh Lộc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức vận hành an toàn, hiệu quả, bảo đảm năng lực tiêu úng, hạn chế thấp nhất tình trạng ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân.

Các địa phương và đơn vị quản lý, vận hành trạm bơm phải thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến thời tiết, chủ động xây dựng và triển khai các phương án ứng phó phù hợp; chủ động tiêu hết lượng nước đệm trên đồng trước khi xảy ra các đợt mưa lớn nhằm giảm áp lực cho hệ thống tiêu úng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra, chỉ đạo công tác vận hành Trạm bơm tiêu Cầu Mư, xã Vĩnh Lộc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương cần chú trọng công tác nạo vét hệ thống kênh tiêu, trục tiêu; kịp thời khơi thông dòng chảy, xử lý các điểm ách tắc, bảo đảm hệ thống tiêu thoát nước vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu phòng, chống ngập úng trong mùa mưa bão.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng đoàn công tác kiểm tra công tác bảo đảm an toàn công trình đê bao Thạch Định, xã Kim Tân.

Trong chuyến công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã đến kiểm tra tuyến đê bao thôn 2 Thạch Định, xã Kim Tân. Đây là tuyến đê đã từng xảy ra sự cố trong đợt mưa bão vào tháng 10/2025.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà động viên lực lượng tham gia ứng phó với mưa bão và các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa bão.

Tại các nơi đến kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã thăm hỏi, tặng quà động viên lực lượng tham gia ứng phó với mưa bão và các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa bão.

Phong Sắc