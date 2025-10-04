Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh tiếp xã giao Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào

Sáng 4/10, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao đoàn công tác và đoàn nghệ thuật do Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Darany Phommavongsa làm trưởng đoàn đến thăm, tổ chức các hoạt động tại Thanh Hóa trong khuôn khổ “Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam 2025”.

Tham dự buổi tiếp có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh đã bày tỏ vui mừng khi được đón đồng chí Darany Phommavongsa cùng đoàn công tác đến thăm, tổ chức các hoạt động tại Thanh Hóa trong khuôn khổ “Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam 2025”.

Đồng chí cũng đã thông tin khái quát tới Thứ tưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào cùng các thành viên trong đoàn về điều kiện tự nhiên, truyền thống lịch sử hào hùng và nét đẹp văn hóa của tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cho biết: Thanh Hóa có mối quan hệ thân thiết với tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. Trong nhiều năm qua, giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn, các địa phương của hai tỉnh đã có nhiều hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực và đạt được những kết quả tích cực. Qua đó tạo sự gắn bó, thân thiết cũng như quảng bá văn hóa truyền thống của hai dân tộc Việt Nam - Lào, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam” đã trở thành nhịp cầu hữu nghị, góp phần tăng cường quan hệ gắn bó đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước. Thông qua các hoạt động trong tuần văn hóa, Nhân dân Việt Nam nói chung, Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nói riêng hiểu sâu sắc hơn truyền thống văn hóa các bộ tộc Lào.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh tiếp xã giao Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều hoạt động hợp tác, giao lưu ý nghĩa tại Thanh Hóa để tiếp tục xây dựng, vun đắp tình đoàn kết, keo sơn, hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Darany Phommavongsa nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của “Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam” trong việc củng cố tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Lào - Việt Nam. Đồng thời chia sẻ: “Những tiết mục nghệ thuật được công diễn tại Nhà hát Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa tối nay (4/10) phản ánh sâu sắc truyền thống văn hóa, đời sống Nhân dân các bộ tộc Lào; ca ngợi mối quan hệ hữu nghị bền chặt, thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh và Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Darany Phommavongsa trao tặng cho nhau những phần quà lưu niệm ý nghĩa.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Darany Phommavongsa cảm ơn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, ngành chức năng của tỉnh đã phối hợp, tạo điều kiện để Bộ Văn hóa và Du lịch Lào tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ “Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam 2025” diễn ra tại Thanh Hóa.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào đánh giá cao các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn trong thời gian qua và mong muốn hai địa phương tiếp tục duy trì, tổ chức tốt các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực, đồng thời chúc tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam “Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

