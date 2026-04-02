Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo

Sáng 2/4, trong chuyến công tác thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay của nước CHDCND Lào, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa).

Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi nghe chỉ huy đơn vị báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao.

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo tiếp tục quán triệt và làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng và giữ vững sự đoàn kết trong đơn vị; đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được cấp trên giao, bảo đảm đúng yêu cầu và nhiệm vụ đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục quan tâm tới đời sống của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo nói riêng, các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh nói chung, để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, góp phần giữ vững an ninh biên giới và chủ quyền quốc gia.

Hữu Đại - Xuân Trường