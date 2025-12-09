Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nêu 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để tháo gỡ các “điểm nghẽn”

Tại Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh, sáng 9/12, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm.

Năm 2026 là năm bản lề có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt hơn. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh

Phần giải trình của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện quyết tâm của UBND tỉnh trong việc tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và các năm tiếp theo.

Thứ nhất, UBND tỉnh sẽ quán triệt, cụ thể hóa và triển khai nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh; đồng thời tập trung hoàn thiện các quy hoạch lớn, trong đó có Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở hoạch định các mục tiêu phát triển lớn.

Cùng với đó, tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành chức năng rà soát các quy hoạch đô thị, nông thôn của 166 xã, phường, quy hoạch vật liệu xây dựng, khoáng sản, quy hoạch sử dụng đất, các quy hoạch giao thông, quy hoạch Cảng Nghi Sơn... nhằm tạo khung pháp lý đồng bộ, tạo nền tảng cho các chiến lược phát triển. Việc xây dựng đề án cơ sở dữ liệu đất đai cũng sẽ được triển khai quyết liệt, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong giai đoạn 2026-2027, đi đôi với tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên.

Quang cảnh kỳ họp.

Thứ hai, tỉnh tiếp tục tập trung đẩy mạnh tháo gỡ các điểm nghẽn về phát triển kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền của tỉnh và tổng hợp, kiến nghị các cơ quan trung ương tháo gỡ các nội dung theo thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh cần đẩy nhanh trình tự, thủ tục đầu tư, xác định giá đất giao cho các dự án. Đây là một trong những điểm nghẽn mà nhiều dự án trên địa bàn tỉnh đang gặp vướng mắc. Thực tế cho thấy, nhiều dự án gặp khó khăn về trình tự, thủ tục; dự án chưa xác định được giá đất trình duyệt; thậm chí là bán cho nhà đầu tư thứ cấp...

Tỉnh sẽ công khai, minh bạch các thông tin đầu tư, xử lý tiêu cực trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và các vướng mắc về đất đai đối với các dự án lớn kéo dài nhiều năm do hồ sơ gặp khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ đăng ký đất đai, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các loại giấy tờ khác liên quan về đất đai.

UBND tỉnh cũng sẽ chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, các dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước đã được chấp thuận chủ trương đầu tư bằng các công việc cụ thể, như: Đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án theo hướng những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh phải tập trung thực hiện trong thời gian sớm nhất; yêu cầu sự vào cuộc của các địa phương trong tuyên truyền, vận động, thuyết phục Nhân dân đồng thuận với các cơ chế, chính sách mà pháp luật quy định.

Giải quyết tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng, tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng chủ động tham mưu để kiến nghị với Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ, ngành có liên quan để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP ngày 21/9/2025 của Chính phủ; rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các thủ tục về đất đai, nhất là vấn đề liên quan tới đất lâm nghiệp nhằm khai thông tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng.

Tỉnh cũng sẽ lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu có năng lực, gắn với đôn đốc thực hiện đảm bảo tiến độ và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, kể cả về tiến độ, chất lượng và thủ tục.

Thứ ba, năm 2026 tỉnh sẽ tập trung tập trung thúc đẩy các lĩnh vực tăng trưởng mũi nhọn, các dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy đột phá nền kinh tế. Đối với các dự án trọng điểm về hạ tầng, tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng giao thông, kể cả đường bộ, đường sắt và hạ tầng năng lượng.

Đối với các dự án đầu tư lớn, trọng điểm cần chỉ đạo tập trung thực hiện các bước về chuẩn bị đầu tư, thủ tục chuẩn bị đầu tư ngay từ thời điểm này để rút ngắn thời gian thực hiện dự án, nhất là dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn giai đoạn 2, các Nhà máy điện LNG theo Quy hoạch điện 8 điều chỉnh, các dự án sản xuất vật liệu, dự án cơ khí, công nghiệp chế biến, chế tạo; thu hút các dự án chế biến nông sản sâu ở các địa phương.

Lĩnh vực dịch vụ - du lịch, sẽ rà soát lại chuỗi logistics; xây dựng Đề án phát triển du lịch Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2035; phát triển hệ thống tour - tuyến, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao doanh thu vận tải và du lịch hàng không.

Lĩnh vực nông nghiệp sẽ rà soát chính sách, ưu tiên các sản phẩm có lợi thế, giá trị gia tăng cao; tập trung lĩnh vực lâm nghiệp, giống cây trồng, OCOP và chế biến sâu. Đồng thời, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục - y tế - khoa học công nghệ.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Thứ tư, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh nhiệm vụ chăm lo đời sống Nhân dân, gia đình người có công; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục - đào tạo; phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, tỉnh sẽ triển khai Đề án phát triển y tế Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2035, chú trọng phát triển chuyên môn sâu, hiện đại hóa hệ thống khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Thứ năm, tỉnh sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện công tác cán bộ một cách bài bản, hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ mới. Theo đó, tiếp tục rà soát lại công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển, điều động, trong đó có bố trí, sắp xếp lại cán bộ, công chức cấp xã.

Từ năm 2026, tỉnh sẽ triển khai thực hiện đánh giá cán bộ bằng kết quả thực hiện công việc theo bộ tiêu chí đánh giá KPI. Đây là xu hướng tất yếu và sẽ lượng hóa tối đa công việc cho đội ngũ cán bộ, viên chức, nhằm giúp việc mang tính định lượng, minh bạch hơn, đáp ứng yêu cầu đặt ra, bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả”, hướng tới chuyên nghiệp hóa đội ngũ công chức, viên chức. Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ để tinh gọn, rà soát tổng thể cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, kể cả cán bộ của Đảng đoàn và chính quyền.

Thứ sáu, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh luôn được đặt lên hàng đầu. Tỉnh sẽ tiếp tục củng cố tiềm lực, giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, an toàn, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và nâng cao đời sống Nhân dân.

Thứ bảy, chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: công tác bầu cử năm 2026 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Tỉnh sẽ quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, chuẩn bị đầy đủ các nội dung theo Luật Bầu cử; tổ chức triển khai nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Minh Hằng (lược ghi)