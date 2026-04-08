Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh làm việc với Sở Tư pháp

Chiều 8/4, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Sở Tư pháp về kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2026, định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Dự buổi làm việc có đồng chí: Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Tư pháp Mai Xuân Bình cho biết: Trong Quý I năm 2026, công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; hệ thống tư pháp từng bước được kiện toàn, hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản và theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, góp phần bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Sở đã thẩm định 100% dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình ban hành. Trong Quý I, đã thẩm định, tham gia ý kiến đối với 481 văn bản, trong đó có 24 văn bản của Trung ương và 457 văn bản của tỉnh; rà soát chuyên đề 21 văn bản liên quan doanh nghiệp.

Các lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, bổ trợ tư pháp và hành chính tư pháp được triển khai đồng bộ, nền nếp; từng bước hiện đại hóa, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Tư pháp đã chủ động hướng dẫn, đôn đốc cơ sở và tăng cường phối hợp, bảo đảm thi hành pháp luật thống nhất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, cùng với kết quả đạt được, công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Trong đó, đội ngũ pháp chế tại các sở, ngành còn thiếu, chủ yếu kiêm nhiệm. Chất lượng rà soát ở một số đơn vị chưa cao, chủ yếu dừng ở xác định hiệu lực, chưa kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các quy định chồng chéo, bất cập. Một số cơ quan gửi hồ sơ thẩm định chưa bảo đảm thời hạn, hồ sơ phải bổ sung nhiều lần; trong khi hệ thống pháp luật Trung ương thường xuyên thay đổi, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, làm gia tăng áp lực rà soát, ảnh hưởng đến tính ổn định và thống nhất của hệ thống pháp luật...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo một số sở, ngành cùng đại diện các phòng, ban, đơn vị chức năng của Sở Tư pháp đã làm rõ thêm những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế cần tháo gỡ trong lĩnh vực tư pháp.

Một số ý kiến đề xuất, kiến nghị liên quan đến tổ chức bộ máy, việc tăng cường nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số... nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong bối cảnh khối lượng công việc nhiều, áp lực công việc ngày càng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: Trong giai đoạn mới, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Năm 2026 cũng là năm đầu tiên triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, đặt ra khối lượng công việc lớn, trong đó Sở Tư pháp là cơ quan quan trọng tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Xác định vai trò của công tác tư pháp trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục phát huy tốt vai trò trong tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo rà soát toàn diện văn bản pháp luật trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 2092/NQ-UBTVQH15 và 2093/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tập trung thực hiện tốt công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ công chức tư pháp các xã, phường. Bên cạnh đó, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh rà soát, kiện toàn bộ phận làm công tác pháp chế; đồng thời, kiện toàn công chức tư pháp tại các xã, phường, bảo đảm theo đúng quy định.

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức phù hợp, làm tốt công tác hòa giải cơ sở, tăng cường trợ giúp pháp lý đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người yếu thế; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động bổ trợ tư pháp, bảo đảm hoạt động nền nếp, đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị Sở Tư pháp tăng cường số hoá dữ liệu chuyên ngành, tích hợp vào Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh; ứng dụng công nghệ thông tin, AI trong công việc; chú trọng kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phong Sắc - Việt Hương