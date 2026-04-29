Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), chiều 29/4, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng liệt sĩ; Tượng đài Thanh niên xung phong chiến thắng; Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh đã hy sinh tại công trường đê Nam sông Mã và Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự lễ dâng hoa, dâng hương có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo phường Hạc Thành và phường Hàm Rồng.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với sự thành kính và tri ân sâu sắc, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Thanh Hóa, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng nén tâm hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của đất nước và quê hương Thanh Hóa. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, Nhân dân ta và non sông, đất nước ta. Người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng. Tên tuổi, sự nghiệp của Người mãi trường tồn với non sông, đất nước; tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam và là ngọn đuốc sáng soi đường đưa dân tộc đi tới tương lai.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trinh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dương tương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước Anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, tranh thủ tối đa sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương và các nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các mục tiêu của Nghị quyết Đảng hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX; xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng văn minh, hiện đại, giàu mạnh.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện nghi lễ dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dâng hương tại Đền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện nghi lễ hoa, dâng hương tại Tượng đài Thanh niên xung phong chiến thắng.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái dâng hương tại Tượng đài Thanh niên xung phong chiến thắng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh dâng hương tại Tượng đài Thanh niên xung phong chiến thắng.

Thành kính dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng liệt sĩ, Tượng đài Thanh niên xung phong chiến thắng, Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh đã hy sinh tại công trường đê Nam sông Mã và Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các thành viên trong đoàn đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước những cống hiến, hy sinh của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Những đóng góp, hy sinh của các mẹ, các anh đã góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại, đem lại độc lập, thống nhất, mở ra giai đoạn phát triển mạnh mẽ cho đất nước và dân tộc Việt Nam.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê Nam sông Mã.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái dâng hương tại Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê Nam sông Mã.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái thắp hương lên từng phần mộ các Anh hùng liệt sĩ.

Ghi nhớ công ơn các Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nguyện tiếp tục củng cố, giữ vững, bồi đắp truyền thống đoàn kết; chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vận hội, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp; cùng với cả nước giữ gìn và vun đắp nền độc lập, xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phồn vinh, hùng cường và hạnh phúc, xứng đáng với sự hy sinh của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ.

Phong Sắc