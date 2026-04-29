Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Chiều 29/4, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và trọng tâm công tác trong thời gian tới.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy.

Từ đầu nhiệm kỳ 2025-2030 đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu, giúp cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 193 chương trình, kế hoạch, chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định, hướng dẫn để cụ thể hóa về công tác tổ chức xây dựng Đảng, về cán bộ, đảng viên để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành hơn 11.800 văn bản để triển khai thực hiện. Hệ thống các văn bản ban hành bảo đảm đồng bộ, chất lượng, kịp thời, sát với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nổi bật là đã chủ động sớm tham mưu ban hành Hướng dẫn về thành lập tổ chức đảng ở các xã, phường, thị trấn mới thành lập sau sáp nhập và một số vấn đề về bố trí, sắp xếp cán bộ đến năm 2030.

Công tác nhân sự và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, chất lượng, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương. Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ được quan tâm tham mưu, tổ chức thực hiện.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng trao đổi tình hình chính trị nội bộ theo quy chế phối hợp; các cấp ủy, tổ chức đảng luôn quan tâm thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ; người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã xác định rõ trách nhiệm của mình trong tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, từ công tác kết nạp đảng viên, đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, ứng cử bầu vào cấp ủy và bố trí vào làm việc trong các cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật đều được thẩm tra, xác minh, thẩm định, bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn chính trị theo quy định. Do đó, tình hình chính trị nội bộ cơ bản ổn định, không có trường hợp nào sau bổ nhiệm, điều động có đơn thư, khiếu nại và dư luận xã hội.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách hành chính trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; tổ chức triển khai các ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, hệ thống điều hành tác nghiệp, cơ sở dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thành Chương trình công tác năm 2026 và Chương trình toàn khoá, nhiệm kỳ 2025-2030; trọng tâm là việc vận hành tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới, bảo đảm thông suốt, đồng bộ, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới; đặc biệt là chuẩn bị cho công tác sơ kết việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong đó phải nêu bật được các kết quả, bài học kinh nghiệm cũng như những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn tại địa phương.

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ; tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW, Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị về củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; khắc phục tình trạng hình thức trong đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; xây dựng, thực hiện các chương trình tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng cho cán bộ cấp ủy cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, bứt phá, phát huy trí tuệ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Hữu Đại – Hồng Thư