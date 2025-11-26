Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh làm việc với Sở Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025

Chiều ngày 26/11, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tài chính về tình hình hoạt động của ngành năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tình hình hoạt động của ngành trong 11 tháng năm 2025 trên tất cả các lĩnh vực.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ cho biết: Trong năm 2025, Sở Tài chính tiếp tục triển khai và hoàn thành khối lượng lớn các nhiệm vụ thường xuyên được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Tính đến ngày 24/11/2025, sở đã giải quyết 2.953/3.103 nhiệm vụ (gồm 2.720 nhiệm vụ có hạn, 315 nhiệm vụ không có hạn) và không có nhiệm vụ xử lý quá hạn; còn lại 150 nhiệm vụ đang trong hạn giải quyết.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ báo cáo tình hình hoạt động của ngành.

Trong đó công tác cải cách thủ tục hành chính được lãnh đạo sở quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đặc biệt là thời điểm trước và sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Về đầu tư công, Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh giao kế hoạch vốn chi tiết cho các nhiệm vụ, chương trình, dự án theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2025; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Tính đến ngày 18/11/2025, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 (bao gồm cả vốn do cấp xã giao tăng thêm) của tỉnh đạt 16.243,4 tỷ đồng, bằng 64,9% kế hoạch.

Đại diện phòng chuyên môn Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Về đầu tư ngoài ngân sách, Sở đã kịp thời tổng hợp tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục duy trì lịch làm việc với doanh nghiệp hằng tháng nhằm giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, qua đó tạo động lực thu hút vốn ngoài ngân sách đầu tư vào địa bàn tỉnh. Đến ngày 24/11/2025, toàn tỉnh thu hút được 122 dự án; trong đó có 13 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký đầu tư 18.205 tỷ đồng và 437,5 triệu USD.

Công tác đấu thầu, đầu tư theo hình thức đối tác công tư cũng đạt kết quả tích cực. Trong 11 tháng năm 2025, Sở đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 24 dự án thuộc các lĩnh vực: nông nghiệp và môi trường, y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa và quốc phòng...

Phó Giám đốc Sở Tài chính Phạm Việt Bắc phát biểu tại buổi làm việc.

Trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành thu chi ngân sách của các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ được giao, cân đối ngân sách, an toàn nợ công được đảm bảo; chi ngân sách được quản lý, điều hành chặt chẽ, tiết kiệm, chủ động. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2025 ước đạt 54.951,531 tỷ đồng, bằng 120,8% dự toán và 96,8% cùng kỳ; vượt tiến độ theo kế hoạch Trung ương và HĐND tỉnh giao. Chi ngân sách địa phương năm 2025 ước đạt 61.896,598 tỷ đồng, bằng 115,2% dự toán và 119,6% cùng kỳ.

Cùng với đó, công tác quản lý tài sản công, tài chính đất đai; quản lý tài chính giá cả, phí, lệ phí cũng được sở tham mưu và triển khai thực hiện hiệu quả...

Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện Chi cục Hải quan Khu vực X phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe các đại biểu báo cáo, thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được; khó khăn, hạn chế cùng các kiến nghị, đề xuất, phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: Sở Tài chính triển khai nhiệm vụ 2025 trong điều kiện thực hiện sáp nhập với Sở Kế hoạch và Đầu tư và cùng cả tỉnh, cả nước thực hiện vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Những hoạt động này tạo ra không ít áp lực đối với ngành, song, toàn ngành vẫn đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực từ công tác tham mưu đến thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Tài chính. Đồng thời nêu rõ: Năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp với những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra những nhiệm vụ, trọng trách lớn, do đó, ngành cần xã định rõ định hướng, giải pháp mang tính chiến lược để triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh yêu cầu Sở Tài chính phải nắm chắc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội; nội dung, tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX để tham mưu cho tỉnh triển khai các nhiệm vụ bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tỉnh bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh thăm tình hình hoạt động tại các phòng chuyên môn của Sở Tài Chính.

Cùng với đó, nghiên cứu, chủ động tham mưu cho tỉnh làm tốt nhiệm vụ đầu tư công trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tiến độ, hiệu quả. Tham mưu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” về đầu tư công đã được nhận diện trong năm 2025; triển khai phân bổ vốn đầu tư công năm 2026 ngay từ đầu năm.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, Sở Tài chính cần tiếp tục tham mưu làm tốt công tác đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước, trong đó chú trọng thu hút nguồn lực của xã hội đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tham mưu xây dựng đề án về xây dựng môi trường đầu tư công khai, minh bạch, hiệu quả nhằm thu hút nhiều hơn nữa các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có năng lực, uy tín, đầu tư vào các lĩnh vực tỉnh có tiềm năng, lợi thế, như: Công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao... Đồng thời quan tâm đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ; doanh nghiệp khởi nghiệp; quan tâm nâng cấp bổ sung tính năng phần mềm quản lý dự án ngoài ngân sách Nhà nước.

Cùng với nhiệm vụ trên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh trong quý I, năm 2026. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách một cách chủ động, linh hoạt, đúng quy định của pháp luật; đồng thời đề xuất các giải pháp tăng nguồn thu bảo đảm cân đối thu - chi của tỉnh trong giai đoạn mới. Tiếp tục thực hiện hiệu quả cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cũng lưu ý Đảng bộ Sở Tài chính tiếp tục quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng; duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ theo quy định; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên. Đồng thời bày tỏ mong muốn tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Tài chính tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm được giao góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Phong Sắc