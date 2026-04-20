Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh kiểm tra tiến độ thi công Dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam

Sáng 20/4, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra và có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Hoa Liên cùng các đơn vị liên quan về tiến độ thi công Dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam.

Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Công Thương, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các xã Nông Cống, Yên Thọ.

Về phía Tập đoàn Hoa Liên có ông Hứa Quân Kỳ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn công tác thăm, kiểm tra tiến độ thi công Dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam.

Dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam được đầu tư xây dựng tại Cụm công nghiệp (CCN) Vạn Thắng - Yên Thọ trên địa bàn hai xã Nông Cống, Yên Thọ.

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Gốm sứ ETRILLION, trực thuộc Công ty CP Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam. Đây là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất gốm sứ tại Trung Quốc, nổi tiếng với các sản phẩm gốm dân dụng, gốm kỹ nghệ, gốm mỹ nghệ mang thương hiệu Hualian, Hong Guan Kiln và Torch.

Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng là tổng thầu thi công dự án.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Liên Hứa Quân Kỳ thông tin về tiến độ triển khai dự án.

Theo Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Liên Hứa Quân Kỳ, diện tích đất thực hiện dự án là 33,4ha; tổng mức đầu tư 200 triệu USD. Đây là dự án quy mô lớn, áp dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm thường xuyên cho 4.700 lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn tham gia buổi làm việc.

Dự án được chia thành 3 giai đoạn, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào năm 2030, trong đó giai đoạn 1 được triển khai từ tháng 8/2025 đến tháng 6/2026. Hiện tại, khối lượng thi công giai đoạn 1 đã đạt 85%, bắt đầu lắp đặt máy móc từ tháng 5/2026. Theo kế hoạch sẽ đưa vào vận hành giai đoạn 1 vào đầu quý III/2026.

Phối cảnh Dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Tập đoàn Hoa Liên cũng kiến nghị, đề xuất với tỉnh Thanh Hóa một số nội dung nhằm phục vụ hoạt động của dự án như: Đầu tư xây dựng 2 tuyến đường ngoài hàng rào CCN Vạn Thắng - Yên Thọ, nhằm tăng cường kết nối giao thương từ CCN đi các nơi khác và giảm tải lưu lượng giao thông ra Quốc lộ 45 đoạn qua CCN; nghiên cứu chính sách ưu đãi đầu tư cho dự án với mức ưu đãi cao nhất; tiếp tục áp dụng cơ chế “luồng xanh” trong thủ tục hành chính...

Giai đoạn 1 của dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa cũng đã phân tích, làm rõ những kiến nghị, đề xuất của Tập đoàn Hoa Liên và các đơn vị liên quan. Đồng thời nêu rõ quan điểm: Tỉnh và ngành chức năng của tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất, phối hợp chặt chẽ với công ty để dự án triển khai đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh đánh giá cao và biểu dương tiến độ đầu tư Dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam tại Thanh Hóa của Tập đoàn Hoa Liên. Nhấn mạnh tiềm năng, lợi thế về phát triển công nghiệp, dịch vụ của tỉnh trong tương lai, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Tập đoàn Hoa Liên và các nhà đầu tư khác tiếp tục quan tâm đầu tư vào Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh khẳng định: Tỉnh Thanh Hóa luôn nỗ lực, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền và quy định của pháp luật Việt Nam.

Liên quan đến những đề xuất, kiến nghị của Tập đoàn Hoa Liên, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Hiện tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo các ngành và đơn vị chức năng hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định, đẩy nhanh tiến độ đầu tư 2 tuyến đường ngoài hàng rào CCN Vạn Thắng - Yên Thọ theo đề xuất của công ty. Tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai đưa 2 tuyến đường này vào sử dụng trong thời gian nhanh nhất có thể.

Lãnh đạo Tập đoàn Hoa Liên và các đơn vị liên quan tham gia buổi làm việc.

Đối với đề xuất về chính sách ưu đãi đầu tư cho dự án, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Tập đoàn phối hợp với ngành chức năng của tỉnh rà soát và thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Quan điểm của tỉnh Thanh Hóa là sẽ vận dụng mức ưu đãi tối đa cho Tập đoàn Hoa Liên theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ông Ninh Văn Sức, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Việt Hưng - đơn vị tổng thầu báo cáo tiến độ triển khai dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh trao đổi, nắm bắt thông tin triển khai dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng làm rõ những kiến nghị của Tập đoàn Hoa Liên liên quan đến hỗ trợ thiết lập “luồng xanh” tại hải quan và cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính; việc xây dựng công trình điện lực phục vụ hoạt động của dự án... Đồng thời đề nghị Tập đoàn Hoa Liên và các đơn vị thi công quan tâm thực hiện dự án theo đúng lộ trình, kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình xây dựng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động. Khi dự án được đưa vào vận hành, quan tâm, tạo điều kiện thu hút lao động, giải quyết việc làm cho người dân địa phương.

Ngay sau khi kiểm tra và làm việc về tiến độ thực hiện Dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thi công Dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến tỉnh lộ 505, huyện Nông Cống (cũ); Dự án Đường nối khu công nghiệp Tượng Lĩnh đi tỉnh lộ 525, huyện Nông Cống (cũ) và Dự án xây dựng cầu Ngọc Lẫm 2, xã Trường Giang, huyện Nông Cống (cũ). Ba dự án này đều do Ban Quản lý dự án công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh kiểm tra và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án xây dựng cầu Ngọc Lẫm 2, xã Trường Giang.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị Ban Quản lý dự án công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa, các đơn vị thi công tập trung nhân lực, trang thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án theo kế hoạch, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Phong Sắc