Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại xã Vạn Xuân

Chiều 28/9, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi) tại xã Vạn Xuân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh chỉ đạo công tác phòng, chống bão tại hồ Cửa Đạt.

Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị chức năng của tỉnh.

Vào lúc 14h ngày 28/9, mực nước hồ Cửa Đạt đang dưới mực nước dâng bình thường 4,48m.

Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đi kiểm tra hệ thống thủy lợi Cửa Đạt.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 3, đơn vị đang vận hành hồ Cửa Đạt, mực nước hồ lúc 14h ngày 28/9 đang dưới mực nước dâng bình thường 4,48m; lưu lượng nước về hồ khoảng 1.110 m3/s, đang điều tiết xả về hạ du với lưu lượng 2.371 m3/s để vừa sẵn sàng đón lũ vừa bảo đảm an toàn công trình.

Trong quá trình vận hành, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 3 thường xuyên trao đổi thông tin với các đơn vị quản lý các hồ chứa trên lưu vực sông Chu và Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa để vận hành công trình an toàn và cắt giảm lũ hiệu quả cho hạ du.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị đơn vị vận hành hồ Cửa Đạt kiểm tra, rà soát hiện trạng công trình, máy móc để sẵn sàng ứng phó với các tình huống.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị đơn vị vận hành hồ Cửa Đạt tiếp tục triển khai nghiêm túc các phương án ứng phó khẩn cấp và ứng phó thiên tai hệ thống thủy lợi Cửa Đạt đã được phê duyệt; tuân thủ nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa cũng như quy trình vận hành đơn hồ đã được phê duyệt.

Đặc biệt, phân công lực lượng thường trực 24/24 giờ tại công trình; kiểm tra, rà soát hiện trạng công trình, máy móc để sẵn sàng ứng phó với các tình huống. Thường xuyên liên lạc với chính quyền các địa phương khu vực hạ du và cơ quan chức năng của tỉnh để phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong quá trình xả lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân thôn Ná Mén, xã Vạn Xuân thu hoạch lúa.

Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ giúp dân thu hoạch lúa tại thôn Ná Mén, xã Vạn Xuân.

Ghi nhận tại thời điểm kiểm tra, có gần 150 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Ngọc Lặc, Trung đoàn 762 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), lực lượng dân quân tự vệ và Công an xã Vạn Xuân đang giúp Nhân dân khẩn trương thu hoạch lúa, đề phòng mưa ngập.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh kiểm tra, động viên các lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.

Chia sẻ với Chủ tịch UBND tỉnh, người dân thôn Ná Mén, xã Vạn Xuân bày tỏ sự xúc động và lời cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự hỗ trợ kịp thời của các lực lượng vũ trang đã kịp thời giúp Nhân dân, nhất là những hộ gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn hoàn thành việc thu hoạch lúa trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh trò chuyện, động viên người dân thu hoạch lúa.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh tặng quà động viên lực lượng chức năng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh hoan nghênh, biểu dương cấp ủy, chính quyền xã Vạn Xuân và các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ đã không quản ngại vất vả giúp Nhân dân thu hoạch lúa trước khi bão đến, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Mặc dù công việc ứng phó với bão số 10 rất nhiều, nhưng các đơn vị vũ trang đã chủ động điều phối lực lượng để hỗ trợ Nhân dân, điều này thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý cán bộ, chiến sĩ và người dân trong quá trình thu hoạch lúa cũng như tổ chức các công việc phòng, chống bão phải bảo đảm an toàn, không được để xảy ra sơ suất, ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn công tác cũng đã đi kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trực tại khu vực cầu Vụng Láu trên đường tỉnh 519 thuộc xã Thường Xuân.

Phong Sắc