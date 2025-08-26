Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố đê tại xã Hà Long

Chiều 26/8, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục sự cố tràn mái đê trên địa bàn xã Hà Long và hoạt động tiêu thoát nước trên hệ thống kênh Hưng Long thuộc địa bàn xã Ba Đình.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố tràn mái đê sông Hoạt trên địa bàn xã Hà Long.

Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đơn vị chức năng của tỉnh.

Đợt mưa lớn do cơn bão số 5 gây ra, nước sông Hoạt dâng cao dẫn đến sự cố nước tràn qua mái đê đoạn qua thôn Mỹ Dương và thôn Đà Sơn, thuộc xã Hà Long. Ghi nhận từ thực tế cho thấy, một số điểm trên thân đê đã có biểu hiện bị thẩm lậu.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố tràn mái đê sông Hoạt trên địa bàn xã Hà Long.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Hà Long cho biết: Chiều dài mái đê bị ảnh hưởng lên tới 3km, trong đó đoạn xung yếu nhất dài khoảng 1,6km. Ngoài ra, do đoạn đê này chưa được cứng hóa nên bề mặt đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân, cũng như đảm bảo an toàn đê.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Sư đoàn 390 đã huy động 200 cán bộ, chiến sĩ cùng với 200 cán bộ, lực lượng dân quân tự vệ, công an và Nhân dân xã Hà Long tiến hành gia cố mái đê, thân đê bằng các bao tải đất. Ghi nhận tại thời điểm đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, sự cố đê sông Hoạt đang được theo dõi chặt chẽ và trong tầm kiểm soát.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390 tham gia hộ đê.

Chỉ đạo khắc phục tại hiện trường sự cố, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn ghi nhận, cảm ơn và đánh giá cao Sư đoàn 390 đã kịp thời huy động số lượng lớn cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ, giúp đỡ xã Hà Long ứng phó với sự cố xảy ra tại đoạn đê trên địa bàn. Đồng thời đánh giá cao sự chủ động, kịp thời, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng và người dân xã Hà Long trong việc ứng phó với sự cố đê điều.

Trước tình hình mưa bão có nhiều bất thường, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu cầu chính quyền xã Hà Long tiếp tục theo dõi diễn biến lũ trên sông Hoạt, thực hiện tốt các biện pháp gia cố tuyến đê, kịp thời báo cáo cấp trên các vấn đề vượt thẩm quyền. Đồng thời đánh giá toàn diện thực trạng đoạn đê, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh phương án cứng hóa mặt đê nhằm đảm bảo an toàn đê điều về lâu dài, cũng như đảm bảo việc đi lại của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sư đoàn 390 tiếp tục cử cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xã Hà Long xử lý sự cố tuyến đê.

Ngay sau khi kiểm tra và chỉ đạo khắc phục sự cố đê trên địa bàn xã Hà Long, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình tiêu thoát lũ trên kênh Hưng Long, đoạn qua xã Ba Đình.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Bắc sông Mã Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, căn cứ tình thực tế triển khai phương án tiêu úng theo đúng quy trình, không để xảy ra tình trạng ngập vùng hạ du, ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân dọc tuyến kênh.

Phong Sắc