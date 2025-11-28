Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Việt Hưng Ninh Văn Sức nằm trong TOP 100 Sao đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Tại Lễ trao Giải thưởng Sao đỏ năm 2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức, Ông Ninh Văn Sức, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng (Tập đoàn Việt Hưng) vinh dự được vinh danh TOP 100 Sao đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Việt Hưng Ninh Văn Sức nằm trong TOP 100 Sao đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu là giải thưởng đầu tiên ở Việt Nam bình chọn và tôn vinh các gương mặt doanh nhân trẻ có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất - kinh doanh. Suốt 26 năm qua, Giải thưởng Sao Đỏ đã trở thành biểu tượng thành đạt, niềm tự hào của doanh nhân trẻ Việt Nam. Giải thưởng được Đảng, Nhà nước cũng như giới doanh nhân và xã hội đánh giá cao.

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Việt Hưng Ninh Văn Sức tại Lễ trao Giải thưởng Sao đỏ năm 2025.

Giải thưởng Sao Đỏ năm 2025 chính thức được phát động vào tháng 7/2025 đã nhận được hơn 300 trăm hồ sơ đề cử đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước. Thông qua quá trình đánh giá công tâm, khách quan, nghiêm túc và gắt gao, Hội đồng đã thống nhất lựa chọn ra TOP100 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025, TOP30 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu xuất sắc và TOP10 Doanh nhân trẻ xuất sắc nhất để trao tặng Giải thưởng Sao Đỏ 2025.

Ông Ninh Văn Sức, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Việt Hưng cùng cán bộ, công nhân viên tập đoàn tại Lễ trao Giải thưởng Sao đỏ năm 2025.

Vượt qua những tiêu chí khắt khe, với vai trò là người sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Việt Hưng, Ông Ninh Văn Sức vinh dự trở thành một trong những gương mặt doanh nhân trẻ nhận được giải thưởng danh giá này., ông Ninh Văn Sức không ngừng nỗ lực, cố gắng đưa doanh nghiệp phát triển bền vững.

Tập đoàn Việt Hưng được thành lập vào năm 2009, với phương châm “Lấy chữ Tâm và chữ Tín làm nền tảng, sau quá trình xây dựng và phát triển, Việt Hưng đã trở thành tập đoàn hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực: Từ xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi sang sản xuất vật liệu xây dựng, thương mại, dịch vụ và giáo dục...Ở lĩnh vực nào tập đoàn cũng tạo dựng được uy tín và vị thế trên thị trường.

Hiện tập đoàn có 15 công ty thành viên bao gồm các công ty con, các tổ đội trực thuộc, các đơn vị liên doanh, liên kết, sở hữu hơn 500 cán bộ, công nhân ưu tú có năng lực chuyên môn cao trên các lĩnh vực. Trên nền tảng xây dựng làm bệ đỡ, thông qua việc xây dựng và phát triển các cụm công nghiệp, nhà máy, Tập đoàn Việt Hưng đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp tại địa phương, tạo thêm việc làm cho hàng nghìn lao động.

Bên cạnh những thành tựu kinh doanh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ninh Văn Sức cùng Tập đoàn Việt Hưng luôn tập trung dành nhiều nguồn lực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng đầy ý nghĩa.

Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 tạo động lực mạnh mẽ để Tập đoàn Việt Hưng tiếp tục bứt phá trong tương lai.

Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 tiếp tục đánh dấu sự thành công của ông Ninh Văn Sức trong quá trình hoạt động, cống hiến và đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa nói riêng và nền kinh tế nước nhà nói chung. Đây cũng là động lực to lớn để ông Ninh Văn Sức và các doanh nhân tiếp tục đưa doanh nghiệp bứt phá trong xu thế hội nhập, tạo ra giá trị phát triển bền vững.

Nguyễn Lương