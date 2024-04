Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Ngày 30/4, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh (PCTT, TKCN và PTDS) có công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong tỉnh chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, từ đêm ngày 30/4 - 1/5, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho chính quyền địa phương, người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung hỗ trợ các gia đình ở xã Tam Chung (Mường Lát) bị lốc mái nhà do lốc xoáy và mưa đá chiều ngày 17/4/2024 gây ra.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ quan truyền thông, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và các cơ quan thông tin truyền thông tại cơ sở để tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh để giảm thiểu thiệt hại.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng thường trực Chỉ huy PCTT tỉnh; Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Hải Đăng