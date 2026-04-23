Chủ động lộ trình, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: Đối với từng dự án cụ thể, các sở, ngành và địa phương phải chủ động xây dựng lộ trình giải ngân chi tiết, sát thực tế, xác định rõ từng mốc thời gian, khối lượng công việc và trách nhiệm của từng đơn vị liên quan.

Chiều 23/4, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các xã, phường trong tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng nguồn đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2026 của tỉnh là hơn 16.294 tỷ đồng, gồm: vốn năm 2026 hơn 13.887 tỷ đồng; vốn năm 2025 được cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 là 2.407,1 tỷ đồng. Đến hết ngày 15/4/2026, số vốn năm 2026 đã được UBND tỉnh giao kế hoạch chi tiết đến danh mục và mức vốn từng chương trình, dự án, nhiệm vụ (bao gồm cả vốn năm 2025 được cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026) là gần 14.807 tỷ đồng, bằng 90,1% kế hoạch.

Về số vốn chưa giao hết kế hoạch năm 2026 là do một số dự án dự kiến khởi công mới, dự án chuẩn bị đầu tư chưa được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư, nên chưa đảm bảo điều kiện giao kế hoạch chi tiết theo quy định của Luật Đầu tư công.

Tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh đến ngày 15/4/2026 (bao gồm vốn kế hoạch năm 2025 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026) đạt 1.057 tỷ đồng, bằng 6,49% kế hoạch.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, năm 2026, trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện GPMB 2.787,46 ha, tương ứng với 667 dự án. Trong đó, 476 dự án đầu tư công, diện tích 1.518,04 ha và 191 dự án đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp, diện tích 1.269,42 ha. Tính từ ngày 1/1/2026 đến ngày 22/4/2026, toàn tỉnh đã GPMB được 583,60 ha, đạt 20,94% so với kế hoạch. Trong đó, những đơn vị có diện tích đã hoàn thành GPMB lớn, như Hoằng Thanh, Tân Ninh, Vĩnh Lộc, Trung Chính, Bỉm Sơn, Trường Lâm, Đông Quang, Đào Duy Từ ...

Tuy nhiên, toàn tỉnh còn 59/129 xã, phường chưa có diện tích hoàn thành GPMB theo kế hoạch, như Hoằng Tiến, Lĩnh Toại, Quảng Phú, Nga Thắng, Tân Tiến, Linh Sơn, Lương Sơn, Thọ Phú, Tiên Trang... Nguyên nhân dẫn đến chậm GPMB được ngành chức năng xác định là việc xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất gặp khó khăn, thời gian kéo dài do hồ sơ, tài liệu quản lý đất đai của địa phương qua các thời kỳ bị thất lạc, không đầy đủ hoặc không có hồ sơ lưu trữ. Người dân chưa đồng thuận do kiến nghị đơn giá bồi thường về đất, tài sản vật kiến trúc, cây cối hoa màu thấp. Cán bộ, công chức phòng chuyên môn cấp xã chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác GPMB nên còn nhiều lúng túng...

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, các xã, phường đã phân tích những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án. Các ý kiến cũng thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân khiến tiến độ giải ngân vốn và công tác GPMB còn chậm. Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất giải pháp tháo gỡ, đồng thời khẳng định quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các chủ đầu tư, sở, ngành và địa phương trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị phải tiếp tục nâng cao trách nhiệm, hành động quyết liệt, đồng bộ nhằm bảo đảm tiến độ giải ngân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương tham mưu, bảo đảm phân bổ 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng vốn chậm giao, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án. Đối với các công trình, dự án đã hoàn thành thi công, cần tập trung giải ngân dứt điểm, không để tồn đọng kéo dài, gây ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đối với từng dự án cụ thể, các sở, ngành và địa phương phải chủ động xây dựng lộ trình giải ngân chi tiết, sát thực tế, xác định rõ từng mốc thời gian, khối lượng công việc và trách nhiệm của từng đơn vị liên quan. Trên cơ sở đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Liên quan đến vấn đề vật liệu xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư và đơn vị thi công rà soát, xác định cụ thể những khó khăn, vướng mắc tại từng công trình, dự án để tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường kịp thời xử lý; những vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu việc niêm yết giá và quản lý các mỏ khoáng sản theo quy định, từng bước tháo gỡ tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương cần căn cứ tình hình thực tế để xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể hóa các nội dung của Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 23/2/2026 của UBND tỉnh, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong tổ chức thực hiện. Các chủ đầu tư phải hoàn thành việc rà soát tiến độ thi công và công tác GPMB tại các xã, phường trước ngày 19/5/2026, làm cơ sở điều hành, chỉ đạo sát sao trong thời gian tới. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các xã, phường phối hợp chặt chẽ với các Ban quản lý dự án trong triển khai thực hiện, bảo đảm đồng bộ giữa thi công và GPMB. Các chủ đầu tư cần tăng cường đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, thi công liên tục, đáp ứng yêu cầu tiến độ đã đề ra; đồng thời tổ chức giao ban định kỳ để kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý các vấn đề phát sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cũng đề nghị các địa phương phát huy trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong công tác GPMB, giải ngân vốn đầu tư công và đẩy mạnh việc làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai.

Lê Hợi