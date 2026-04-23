Thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2026

Sáng 23/4, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2026 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2026 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận và đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2026 với nhiều kết quả nổi bật như: Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng, vật nuôi. Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng, với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,8% so với cùng kỳ; hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 17,9%, giá trị xuất khẩu tăng 4,4%, doanh thu vận tải tăng 23,9%, tổng thu du lịch tăng 11,2%.

Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư và đầu tư công tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Trong tháng, đã thu hút 6 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó 2 dự án FDI), với tổng vốn đăng ký 201,9 tỷ đồng và 35,8 triệu USD. Các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan tập trung tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; tính đến ngày 16/4/2026, giải ngân đạt 988,4 tỷ đồng.

Công tác thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, đã đưa vào vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Thanh Hóa (IOC Thanh Hóa), đưa vào vận hành mô hình thí điểm Kiosk thông minh (Kiosk hành chính công).

Cùng với đó, chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Lực lượng công an đã mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tuần tra bảo đảm an ninh trật tự; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và đấu tranh mạnh với các loại tội phạm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu tham dự phiên họp cũng đã phân tích, đánh giá làm rõ những thuận lợi, khó khăn trên nhiều lĩnh vực như: hoạt động xuất, nhập khẩu; thu ngân sách Nhà nước; việc làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai; vấn đề giải quyết vật liệu xây dựng thông thường; công tác quy hoạch chung các xã, phường... Đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 5, cũng như trong cả năm 2026.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đánh giá cao tinh thần chủ động, linh hoạt, trách nhiệm của các ngành, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao với nhiều kết quả đạt được trên các lĩnh vực.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2026 đã đề ra trong báo cáo; đồng thời nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ và yêu cầu ngành chức năng, các địa phương tập trung triển khai thực hiện như: Tập trung làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch; quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đưa các dự án đầu tư đi vào hoạt động, đặc biệt là những dự án thuộc lĩnh vực chế biến, chế tạo - đây là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh trong thời gian tới. Cùng với đó tập trung tháo gỡ các vướng mắc đối với những dự án ngoài ngân sách Nhà nước; thực hiện hiệu quả các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiến nghị kiểm toán.

Đồng chí đề nghị các đơn vị, ngành chức năng tập trung đẩy mạnh hoạt động kêu gọi, thu hút đầu tư các dự án mới theo quy hoạch; tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn. Đồng thời nghiên cứu, phối hợp với các bộ, ngành chức năng đề xuất các dự án lớn về năng lượng; thu hút các doanh nghiệp công nghệ đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh lưu ý ngành chức năng và các địa phương liên quan tăng cường công tác quản lý hoạt động du lịch, nghiên cứu xây dựng thêm các sản phẩm du lịch mới nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhà.

Cùng với đó đẩy mạnh hoạt động số hóa cơ sở dữ liệu đất đai theo yêu cầu; tăng cường ứng dụng dùng chung trên Trung tâm IOC Thanh Hóa; tăng cường các giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 bảo đảm đúng quy định, an toàn.

Đồng thời, quan tâm làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; các chế độ chính sách cho người có công, đồng bào dân tộc thiểu số; các chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; rà soát, xây dựng các kịch bản phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, phòng, chống cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cũng lưu ý các ngành, đơn vị, địa phương, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tại phiên họp các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào các tờ trình đề nghị HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới; Nghị quyết số 181/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, viên chức trạm y tế dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt Chương trình đối ngoại tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030; Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết ban hành chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030; Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030; Dự kiến nhu cầu Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 tỉnh Thanh Hóa và một số nội dung quan trọng khác.

Phong Sắc