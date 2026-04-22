Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Chiều 22/4, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (gọi tắt là Ban Chỉ đạo cấp tỉnh) chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ quý II/2026.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ (Cơ quan Thường trực Tổ giúp việc) kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2026, tổng số nhiệm vụ được Trung ương giao là 243 nhiệm vụ, đến nay đã hoàn thành 132 nhiệm vụ. Tổng nhiệm vụ Ban Chỉ đạo cấp tỉnh giao là 24 nhiệm vụ, trong đó số nhiệm vụ thường xuyên 16 nhiệm vụ; số nhiệm vụ có thời hạn 8 nhiệm vụ; đến nay số nhiệm vụ đã hoàn thành là 7 nhiệm vụ, gồm 3 nhiệm vụ thường xuyên, 4 nhiệm vụ có thời hạn; số nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn 17 nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đã đưa vào vận hành chính thức Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh; đã tạo lập tài khoản, thống nhất biểu mẫu và hướng dẫn sử dụng và nhập liệu cho 187 cơ quan, đơn vị để sẵn sàng cập nhật, cung cấp dữ liệu về IOC Thanh Hóa; đưa vào kiểm đếm, giám sát thực hiện đối với 107 chỉ tiêu, nhiệm vụ tại 15 phân hệ giám sát trên IOC Thanh Hóa.

Các ngành, đơn vị đã tham mưu hoàn thành 15/15 nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2026; đã thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra công vụ đối với 4 đơn vị: phường Nam Sầm Sơn, phường Quang Trung, xã Nga An và xã Quảng Ngọc. Đã thực hiện rà soát, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính 2.199/2.199 thủ tục hành chính (đạt 100%)...

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những khó khăn, hạn chế đó là: Cơ sở dữ liệu của các ngành, lĩnh vực chưa nhiều nên khó khăn trong việc phân tích, đánh giá, mở rộng Trung tâm IOC tỉnh; công tác quản lý, điều hành bằng dữ liệu và khó chia sẻ dữ liệu với đơn vị có liên quan và phục vụ việc cắt giảm thủ tục hành chính; tỷ lệ số hóa các loại hồ sơ, đặc biệt là hồ sơ đất đai, còn thấp so với yêu cầu đề ra...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong ghi nhận những kết quả đạt được trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thời gian qua. Kết quả này khẳng định tinh thần cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí cũng đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong việc chậm, muộn triển khai các nhiệm vụ được giao theo các kế hoạch, kết luận của Trung ương và của tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong đề nghị các đơn vị, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách khoa học, bài bản, trong đó cần bám sát vào các bảng thang đo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Tiếp tục rà soát nhiệm vụ theo các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, của UBND tỉnh để triển khai thực hiện. Đồng thời, theo dõi, cập nhật tiến độ nhiệm vụ toàn tỉnh lên hệ thống phần mềm Trung ương, đảm bảo tiến độ, đầy đủ dữ liệu, đúng biểu mẫu, đúng thời gian.

Tập trung nguồn lực để chủ động nghiên cứu, tham mưu triển khai các nhiệm vụ đã được Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, UBND tỉnh giao hoàn thành các kế hoạch, chương trình công tác. Tập trung tham mưu hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính được UBND tỉnh giao trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2026. Đồng thời, làm tốt và sớm hoàn thành công tác số hóa dữ liệu về đất đai; các thủ tục hành chính liên quan về đất đai; việc xây dựng kết nối dữ liệu về dân cư; việc tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chiến lược chuyển đổi số; tiêu chuẩn mức chi theo Nghị định 265 và Thông tư 38; xây dựng mô hình và giải pháp kết nối liên thông dữ liệu các sở, ngành...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong cũng đề nghị cần tiếp tục tham mưu các cơ chế, chính sách về nguồn nhân lực, đặc biệt là việc bố trí công chức làm nhiệm vụ chuyển đổi số tại cấp xã. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin và chuyển đổi số gắn với nhu cầu thực tiễn. Tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, coi đây là yêu cầu xuyên suốt, bắt buộc trong quá trình phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đổi mới phương thức quản lý, điều hành...

Quốc Hương