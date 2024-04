Lực lượng công an triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo ANTT dịp nghỉ lễ

Nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự (ANTT) và trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các hoạt động vui chơi giải trí, tạo điều kiện cho người dân vui chơi, nghỉ lễ trong an ninh, an toàn.

Lực lượng công an triển khai phương án đảm bảo ANTT dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Quán triệt nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an về công tác bảo đảm ANTT dịp lễ 30/4 - 1/5, Giám đốc Công an tỉnh đã có điện chỉ đạo các đơn vị công an trong tỉnh phân công, bố trí lực lượng, tổ chức trực ban, trực chiến bảo đảm quân số sẵn sàng huy động lực lượng tham gia xử lý công việc thường xuyên và các tình huống đột xuất, phức tạp về ANTT có thể xảy ra trên địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường đảm bảo ATGT dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Trong thời gian nghỉ lễ, các đơn vị công an trong tỉnh sẽ chủ động triển khai lực lượng bám tuyến, bám địa bàn, làm tốt công tác nắm chắc tình hình, phát hiện, ngăn chặn và giải quyết, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp về ANTT; không để “bị động”, “đột xuất”, “bất ngờ” góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các công trình, mục tiêu trọng điểm, các sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường các giải pháp bảo đảm TTATGT dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Cùng với đó, các đơn vị công an trong tỉnh sẽ tăng cường các giải pháp tuyên truyền, cảnh báo và đấu tranh, trấn áp quyết liệt đối với các loại tội phạm, trọng tâm là các tội phạm lợi dụng đông người tại các lễ hội du lịch để móc túi, trộm cắp, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, gây thương tích, gây rối trật tự công cộng...; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người, quản lý đối tượng và giải quyết các vấn đề ANTT ngay tại cơ sở.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phòng chống tai nạn đuối nước tại các khu vực ao hồ, sông, suối, bãi biển; đẩy mạnh tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, phân luồng giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và đua xe trái phép...

Đồng thời phát huy mạnh mẽ hiệu quả hoạt động của các Tổ 282 trong công tác bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông đường bộ trên địa bàn.

Công an TP Sầm Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm.

Bám sát sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an thị xã Nghi Sơn đã xây dựng phương án phân công trách nhiệm cho các đội nghiệp vụ và công an các xã, phường tăng cường công tác nắm tình hình, vừa chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng làm công tác ANTT ở cơ sở chủ động tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật; vừa tăng cường công tác tuần tra vũ trang gắn với tuần tra Nhân dân để tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách đề cao cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình.

Cùng với đó, Công an thị xã sẽ phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) bố trí lực lượng, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật tổ chức tuần tra vũ trang, tuần tra nghiệp vụ khép kín địa bàn, nhất là vào các ngày cao điểm cuối tuần, giờ cao điểm diễn ra các sự kiện, hoạt động đông người.

Bên cạnh đó, Công an thị xã và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhất là các cơ sở kinh doanh có nguy cơ, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật, theo phương châm: Công tác quản lý hành chính phải phục vụ tốt cho công tác phòng ngừa tội phạm. Trong đó, lực lượng công an sẽ siết chặt công tác quản lý cư trú, triển khai có hiệu quả phần mềm quản lý cư trú ASM đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh lưu trú...

Với quyết tâm triển khai tích cực, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp công tác và với ý thức tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng công an toàn tỉnh quyết tâm bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn nhằm giúp cho du khách và Nhân dân có kỳ nghỉ lễ an toàn, lành mạnh.

Quốc Hương