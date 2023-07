Triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2023

Tình hình kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm trong thực thi công vụ và công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiêu cực tiếp tục được ngành Thuế Thanh Hóa tăng cường quản lý.

Chiều 6-7, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2023.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2023, ngành thuế Thanh Hóa đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thu ngân sách; kiểm soát chặt chẽ nguồn thu; tăng cường chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều hình thức; tăng cường quản lý, hạn chế nợ đọng thuế; đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế thực hiện chính sách hỗ trợ miễn, giảm, giãn thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế khôi phục sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh điện tử hóa trong quản lý thuế…

Kết quả thu ngân sách nhà nước do ngành thuế Thanh Hóa thực hiện trên 12.000 tỷ đồng, đạt 55,5% dự toán Bộ Tài chính và UBND tỉnh giao, bằng 68,8% so với cùng kỳ năm 2022. Có 10 đơn vị, địa bàn đạt cao hơn so với tiến độ chung toàn ngành.

Tuy nhiên, trừ tiền sử dụng đất, sổ xố, nhìn chung các đơn vị, địa bàn có tiến độ thu thấp so với dự toán giao; một số khoản thu, sắc thuế đạt thấp so với cùng kỳ. Đáng chú ý, khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương và một số doanh nghiệp trọng điểm nộp ngân sách giảm do tình hình sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn.

Có gần 16.000 người nộp thuế thực hiện khai thuế qua mạng, chiếm 99% số người nộp thuế đang hoạt động. 100% hồ sơ hoàn thuế đến nay đã được giải quyết bằng hình thức điện tử, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, giảm chi phí lãi vay, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Ngoài công tác quản lý thu thuế, công tác thanh tra, kiểm tra, kê khai, hoàn thuế, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, quản lý nợ, công nghệ thông tin, công tác quản lý hộ kinh doanh và triển khai thực hiện các chuyên đề về tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước... luôn được cơ quan thuế các cấp quan tâm. Kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm trong thực thi công vụ và công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiêu cực tiếp tục được tăng cường.

6 tháng cuối năm, ngành Thuế Thanh Hóa đặt ra nhiệm vụ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế. Triển khai quyết liệt các giải pháp mà Chính phủ đã đề ra tại các nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Tăng cường quản lý, khai thác các nguồn thu còn tiềm năng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự toán thu năm 2023 trên địa bàn. Thường xuyên nắm bắt và triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thu thuế năm 2023.

Khánh Phương