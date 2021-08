Khởi tố vụ án mua bán hóa đơn GTGT tại TP Thanh Hóa - Kết quả của sự phối hợp hiệu quả trong đấu tranh chống tội phạm lĩnh vực thuế

Thực hiện quy chế phối hợp giữa Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh; đồng thời, với chức năng, nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn, qua quá trình theo dõi, kiểm tra về thuế, Chi cục Thuế Khu vực TP Thanh Hóa – Đông Sơn, đã phát hiện, củng cố hồ sơ về dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của Công ty CP Dịch vụ thương mại Vật tư xây dựng Phương Anh, mã số thuế 2801068099, địa chỉ tại 389, đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa.

Văn phòng Công ty CP Dịch vụ thương mại Vật tư xây dựng Phương Anh, địa chỉ: 389, đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa.

Ngày 21-12-2020, Chi cục Thuế Khu vực TP Thanh Hóa – Đông Sơn có văn bản số 6525/CCT-KKDTPC chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an đề nghị điều tra, xử lý doanh nghiệp có dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Văn bản số 6525, nêu rõ vi phạm về sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, như: Doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) không có giá trị sử dụng…, doanh thu 10.047.176.195 đồng; thuế GTGT 1.004.717.620 đồng. Nhiều số hóa đơn bán hàng doanh thu lớn ghi nội dung bán hàng theo bảng kê nhưng không có bảng kê lưu kèm theo (có dấu hiệu hạch toán mặt hàng ghi trên hóa đơn giữa liên 1, liên 2 khác nhau). Doanh thu vận tải, san lấp lớn, nhưng không cung cấp hợp đồng, bảng kê giao, nhận chứng minh nguồn gốc vật tư, hàng hóa, chứng từ thanh toán… Không có hồ sơ, chứng từ, sổ sách để chứng minh năng lực vận tải, san lấp. Bên cạnh đó, ngày 17-9-2020, Công an Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, có Công văn số 3472/CQĐT-CSKT về việc Công ty CP Dịch vụ thương mại Vật tư xây dựng Phương Anh sử dụng hóa đơn đầu vào của 8 đơn vị bán trái phép hóa đơn GTGT tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp lấy lý do kế toán trưởng bỏ trốn mang theo tài liệu, chứng từ, sổ sách kế toán, hóa đơn đầu vào (đã khai báo thuế) để cung cấp, xuất trình theo yêu cầu của cơ quan thuế…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đọc quyết định khởi tố vụ án

Thụ lý hồ sơ theo văn bản 6225/CCT-KKDTPC của Chi cục Thuế Khu vực TP Thanh Hóa – Đông Sơn, ngày 29-4-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản số 452/CSKT gửi Chi cục Thuế Khu vực TP Thanh Hóa – Đông Sơn, thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm và Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định số 85/CSKT ngày 29-4-2021 về khởi tố vụ án hình sự “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách Nhà nước” theo quy định tại Điều 203, Bộ Luật hình sự. Trên cơ sở hồ sơ đề nghị của Cơ quan Thuế, kết hợp với các nghiệp vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã củng cố chứng cứ, hồ sơ và quyết định khởi tố 3 bị can để điều tra về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”, gồm Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ thương mại Vật tư xây dựng Phương Anh; Lê Thị Hồng Linh, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thương mại vận tải Hùng Trang; Đinh Thị Nga, kế toán Công ty CP Dịch vụ thương mại Vật tư xây dựng Phương Anh.

Đáng chú ý là Công ty CP Dịch vụ thương mại Vật tư xây dựng Phương Anh và Công ty TNHH dịch vụ thương mại vận tải Hùng Trang có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Lê Thị Hồng Linh, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thương mại vận tải Hùng Trang chính là con gái của Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ thương mại Vật tư xây dựng Phương Anh.

Kết quả trên chính là sự phối hợp có hiệu quả giữa Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh trong việc đấu tranh, để bóc gỡ đường dây sử dụng bất hợp pháp hóa đơn GTGT. Đồng thời, đây cũng là sự cảnh tỉnh về việc chấp hành các quy định pháp luật của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Xuân Hùng