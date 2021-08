Chi cục Thuế Khu vực Triệu Sơn – Nông Cống thực hiện các giải pháp thu ngân sách Nhà nước

Thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) được giao năm 2021, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế Khu vực Triệu Sơn – Nông Cống đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp. Đồng thời, phát động phong trào thi đua, giao chỉ tiêu thu NSNN cụ thể cho từng đội, cá nhân. Đi đôi với đó, chi cục tăng cường rà soát các khoản thu trên địa bàn để bảo đảm thu đúng, thu đủ các sắc thuế theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra nhằm chống thất thu thuế.

Cụm công nghiệp Dân Lý, Dân Lực, Dân Quyền (Triệu Sơn).

Chi cục Thuế Khu vực Triệu Sơn – Nông Cống quan tâm xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế cho người nộp thuế, người dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn. Tiếp nhận, hướng dẫn xử lý các thủ tục hồ sơ và giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế. Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính về thuế, hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập, cũng như đang hoạt động thực hiện tốt dịch vụ khai nộp thuế điện tử. Qua đó, giúp người nộp thuế nắm bắt chế độ, chính sách thuế kịp thời, ý thức chấp hành nghĩa vụ thuế ngày càng được nâng lên. Chi cục chỉ đạo Đội Kiểm tra thuế thành lập 5 nhóm phân tích dữ liệu theo chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, qua đó phân tích hồ sơ kê khai thuế, hồ sơ quyết toán thuế của người nộp thuế thuộc kế hoạch kiểm tra thuế đã được phê duyệt; đồng thời, thông báo cho người nộp thuế có rủi ro cao về thuế, có dư địa khả năng tăng thu NSNN lập kế hoạch và thời gian tổ chức thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Chi cục đã tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp quản lý nợ nhằm đôn đốc thu hồi triệt để tiền thuế nợ vào NSNN, hạn chế thấp nhất số nợ mới phát sinh. Như giao chỉ tiêu thu nợ đến từng công chức tham gia trực tiếp thực hiện quy trình quản lý nợ, nhằm nâng cao trách nhiệm của các đội thuế, công chức thuế đối với công tác quản lý nợ. Tổ chức rà soát, đôn đốc và thực hiện cưỡng chế thuế thông qua các hình thức: Phong tỏa tài khoản, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, công khai thông tin nợ thuế, phân công cụ thể việc đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế đến từng bộ phận, từng cán bộ... Chỉ đạo lập kế hoạch mời người nộp thuế có tiền thuế nợ đọng đến trụ sở cơ quan thuế để xác định nguyên nhân, lý do dẫn đến tình trạng nợ thuế, từ đó yêu cầu người nộp thuế xây dựng kế hoạch và cam kết thanh toán nợ thuế đối với NSNN. Chi cục tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt dịch vụ khai nộp thuế điện tử, các quy trình quản lý thuế mới, đơn giản quy trình, hồ sơ thủ tục nộp thuế và rút ngắn thời gian, chi phí cho các doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong giải quyết thủ tục hành chính thuế. Đi đôi với đó, Chi cục Thuế Khu vực Triệu Sơn – Nông Cống thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID–19 và giao cho bộ phận bảo vệ cơ quan trực, hướng dẫn người nộp thuế đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn, khai báo thông tin cá nhân khi đến làm việc; phun thuốc phòng dịch tại trụ sở chính, bộ phận “Một cửa”, đội thuế vào các ngày chủ nhật hàng tuần... Chi cục yêu cầu công chức, người lao động thực hiện theo thông điệp “5K” của Bộ Y tế “Khẩu trang, khoảng cách, không tập trung, khử khuẩn, khai báo y tế” và các quy định phòng, chống dịch tại nơi làm việc, nơi cư trú. 7 tháng đầu năm 2021, Chi cục Thuế Khu vực Triệu Sơn – Nông Cống, thu NSNN hơn 257,4 tỷ đồng, đạt 78% dự toán Cục Thuế giao năm 2021, tăng 15% so với cùng kỳ. Trong đó, các lĩnh vực thu đạt cao như: Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh hơn 17,268 tỷ đồng, tiền sử dụng đất 196,8 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân 7,544 tỷ đồng, lệ phí trước bạ 24,27 tỷ đồng... Tuy nhiên, thực tế thu NSNN những tháng đầu năm của Chi cục Thuế Khu vực Triệu Sơn – Nông Cống, cho thấy: Nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn gặp khó khăn do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19, dẫn đến nộp NSNN cũng gặp khó khăn. Một số doanh nghiệp mới khởi nghiệp chưa có kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, nguồn vốn mỏng, chủ yếu là vốn vay ngân hàng, khi tình hình kinh tế gặp khó khăn, kinh doanh thua lỗ, mất khả năng thanh toán phải tạm dừng hoạt động.

Để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu NSNN được giao năm 2021, đồng chí Nguyễn Văn Hợp, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Khu vực Triệu Sơn – Nông Cống cho biết: Những tháng cuối năm, chi cục tiếp tục tăng cường công tác quản lý thu nợ, áp dụng đầy đủ, kịp thời các biện pháp cưỡng chế nợ theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật thuế, chây ỳ nợ thuế, cố tình chiếm dụng tiền thuế của NSNN. Chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền hỗ trợ các chính sách, pháp luật thuế đến với người dân trên địa bàn. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hướng dẫn doanh nghiệp mới thành lập, các tổ chức trên địa bàn đăng ký khai nộp thuế qua mạng, sử dụng hóa đơn điện tử, triển khai các nghị định, thông tư hướng dẫn các chính sách về thuế nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Tăng cường quản lý khai thuế, đôn đốc nộp hồ sơ khai thuế, thông báo phát hành và báo cáo sử dụng hóa đơn điện tử. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức quản lý địa bàn trong công tác thu thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Thường xuyên đấu mối với Phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND 2 huyện Triệu Sơn và Nông Cống, để có số liệu về hộ, cá nhân kinh doanh được cấp đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng, để đưa vào quản lý thuế. Điều tra, khảo sát, xác định chính xác các cá nhân kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế, các cá nhân kinh doanh phải nộp thuế và mức thuế phải nộp theo quy định. Chi cục tiếp tục phân tích dữ liệu các tiêu chí phân tích rủi ro để thực hiện quản lý về doanh thu, số thuế khoán năm 2021 và điều chỉnh doanh thu khoán phù hợp với quy mô, ngành nghề kinh doanh của các doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quản lý.

Bài và ảnh: Xuân Hùng