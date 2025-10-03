“Chỉ cần thắng một trận, Đông Á Thanh Hóa sẽ trở lại mạnh mẽ!”

Đó là chia sẻ của ông Đặng Trần Chỉnh - HLV trưởng CLB Becamex TP HCM sau khi phải rất vất vả mới có thể có được 1 điểm trên sân Thanh Hóa tối 2/10. Với Đông Á Thanh Hóa, trận hòa này để lại nhiều tiếc nuối khi hàng công đã không thể tận dụng hàng loạt cơ hội ngon ăn để định đoạt kết quả.

Sân Thanh Hóa chiều 2/10 đã chứng kiến một trận đấu đầy cảm xúc, nơi cả Đông Á Thanh Hóa lẫn Becamex TP HCM đều rất khát điểm, nhưng sự giằng co quyết liệt khiến hai đội chỉ có thể rời sân với kết quả hòa.

Trận đấu khởi đầu khá hứng khởi. Bàn thua sớm ở phút 15 sau cú sút chéo góc của ngoại binh Oduenyi bên phía TP HCM khiến Thanh Hóa bừng tỉnh.

Và chỉ 5 phút sau, trung vệ Mbodji bật cao đánh đầu gỡ hòa từ tình huống cố định, mang lại hy vọng cho khán giả trên khán đài.

Kể từ đó, đội chủ nhà tạo ra không ít cơ hội, trong đó đáng tiếc nhất là pha dứt điểm của Văn Tùng ở phút 84, nhưng bóng lại bật cột dọc đi ra ngoài sau pha cản phá của thủ thành Trần Minh Toàn.

HLV Choi Won Kwon sau trận thừa nhận sự tiếc nuối: “Các cầu thủ đã làm được 90% những gì chuẩn bị. 10% còn lại là chúng tôi để thủng lưới quá dễ và bỏ lỡ nhiều cơ hội. Tôi rất biết ơn nỗ lực của toàn đội, nhưng cũng xin lỗi khán giả vì không thể giành chiến thắng.”

Thực tế, điểm yếu cố hữu của Thanh Hóa vẫn chưa được giải quyết: hàng thủ dễ tổn thương và khả năng tận dụng cơ hội quá kém.

Rimario, Nguyên Hoàng hay Văn Thắng đều đã có cơ hội để định đoạt trận đấu, nhưng không ai đủ chính xác trong khoảnh khắc quyết định.

Trong khi đó, Becamex TP HCM dưới sự dẫn dắt tạm thời của HLV Đặng Trần Chỉnh cũng đã thể hiện tinh thần đáng khen. Dù không áp đảo, họ vẫn chơi chắc chắn và biết cách kiềm tỏa sự hưng phấn của đối phương.

Ông Chỉnh chia sẻ: “Trận này TP HCM có điểm là đạt yêu cầu. Hiệp 1 chúng tôi kiểm soát được thế trận, nhưng đầu hiệp 2 mất thế trận khoảng 15-20 phút. Sau đó tôi điều chỉnh để cân bằng trở lại. Một điểm là xứng đáng cho cả hai đội”.

Điểm sáng bên phía đội khách chính là tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa – cầu thủ mới tìm lại được phong độ sau chấn thương. Vị HLV kỳ cựu nhận xét: “Hôm nay Khoa thi đấu rất hay. Tôi tin cậu ấy sẽ là trụ cột của đội trong thời gian tới”. (Ảnh: Becamex TP HCM).

Dù phải chia điểm ngay trận đầu cầm quân, HLV Đặng Trần Chỉnh không tiếc lời khen dành cho đội bóng xứ Thanh: “Để thắng Thanh Hóa không hề dễ. Họ có tinh thần rất cao và những cầu thủ như Rimario hay hai cầu thủ chạy cánh (Văn Thuận, Ngọc Mỹ - PV) dù tuổi con trẻ nhưng thi đấu rất hiệu quả...

...Chỉ cần thắng một trận thôi, Thanh Hóa sẽ trở lại mạnh mẽ”.

Rõ ràng, dù chưa có 3 điểm, màn trình diễn của Thanh Hóa hôm nay vẫn có những tín hiệu tích cực: tinh thần chiến đấu không từ bỏ, sự quyết tâm của dàn cầu thủ trẻ và sự đồng hành nhiệt huyết của khán giả nhà.

Vấn đề còn lại chính là cách chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng - yếu tố sẽ quyết định số phận của thầy trò HLV Choi Won Kwon trong chặng đường gian nan phía trước.

Hoàng Sơn