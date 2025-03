Cầu nối giữa Đảng với Nhân dân vùng biên

Thời gian qua, Đảng ủy Đồn Biên phòng Quang Chiểu (Mường Lát) đã nghiêm túc, hiệu quả chủ trương phân công đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ tại các bản khu vực biên giới. Điều đó đã góp phần tăng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ các bản, nhất là công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Buổi sinh hoạt chi bộ bản Pù Đứa, xã Quang Chiểu (Mường Lát) có sự tham gia của đảng viên Đồn Biên phòng Quang Chiểu - đơn vị đứng chân trên địa bàn.

Thực hiện Quy định 2321/QĐ-TU ngày 9/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc giới thiệu đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ tại các thôn, bản, tổ dân phố giáp biên giới, Thượng úy Thao Văn Chứ, Đội trưởng Đội vận động quần chúng được Đảng ủy Đồn Biên phòng Quang Chiểu phân công tham gia sinh hoạt tại chi bộ bản Pù Đứa. Bản có 75 hộ dân, với 406 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Chi bộ bản Pù Đứa có 13 đảng viên đang tham gia sinh hoạt. Có nhiều năm gắn bó với địa bàn nên Thượng úy Thao Văn Chứ hiểu rất rõ phong tục tập quán của bà con dân bản. Với phương châm “3 bám, 4 cùng" với đồng bào (3 bám: bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách; 4 cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào), Thượng úy Thao Văn Chứ đã tham mưu, tư vấn cho chi bộ duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt và quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Đồng thời, xây dựng, ban hành nghị quyết lãnh đạo của chi bộ về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo bền vững và công tác đảm bảo an ninh biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, Thượng úy Thao Văn Chứ cùng với chi bộ tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồng chí Lâu Văn Pó, bí thư chi bộ, trưởng bản Pù Đứa, cho biết: “Từ khi có Thượng úy Thao Văn Chứ, đảng viên Đồn Biên phòng Quang Chiểu về tham gia sinh hoạt, chúng tôi được tiếp nhận nhiều thông tin rất thiết thực, bổ ích. Chất lượng sinh hoạt và kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ được nâng lên rõ rệt. Tại các buổi sinh hoạt chi bộ các đảng viên trong bản đã tích cực trao đổi, thảo luận sôi nổi về các nhiệm vụ trọng tâm mà bản đang triển khai. Thượng úy Thao Văn Chứ đã phát huy vai trò của mình, tích cực phối hợp với chi bộ củng cố hệ thống chính trị, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng bản văn hóa, NTM. Hay là việc tuyên truyền, vận động bà con trong bản mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Những đóng góp của Thượng úy Thao Văn Chứ đã góp phần cải thiện đời sống dân bản, củng cố niềm tin của dân bản Pù Đứa đối với Đảng và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quang Chiểu".

Thượng tá Lê Văn Toản, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quang Chiểu, cho biết: Hiện nay, đơn vị thực hiện phân công 8 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 8 chi bộ bản giáp biên giới của 2 xã Quang Chiểu và Mường Chanh. Trước đây, việc duy trì, tổ chức sinh hoạt của chi bộ các bản giáp biên chưa nền nếp, chất lượng sinh hoạt chưa cao và ban hành các nghị quyết lãnh đạo chưa kịp thời, chưa sát với tình hình thực tế ở địa phương. Từ khi được phân công về tham gia sinh hoạt tại các chi bộ bản giáp biên, các đảng viên của đơn vị đã dành thời gian nghiên cứu về phương pháp, nội dung sinh hoạt chi bộ, kết hợp tìm hiểu thực tế, nắm đặc điểm, tình hình sinh hoạt thực tế của chi bộ. Từ đó, chủ động tham mưu, giúp đỡ chi bộ quán triệt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của cấp trên; hướng dẫn chi bộ phương pháp dự thảo nghị quyết bám sát với tình hình, nhiệm vụ của bản. Đồng thời, gợi ý những nội dung, vấn đề cần thảo luận, kết luận tại cuộc họp để đảng viên tập trung thảo luận, thống nhất biểu quyết và tổ chức thực hiện nhiệm vụ hằng tháng".

Ngoài ra, các đảng viên của đơn vị còn tham mưu và tham gia cùng cấp ủy các chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng cho đồng bào các dân tộc xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình như trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giảm nghèo và XDNTM ở mỗi bản. Đó còn là việc tuyên truyền, hướng dẫn bà con thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ các hủ tục trong lễ hội, ma chay, cưới hỏi, vận động các cháu học sinh trong độ tuổi được đến trường. Nhờ đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tại 2 xã Quang Chiểu, Mường Chanh. Riêng Mường Chanh đã được công nhận là xã đạt chuẩn NTM đầu tiên của huyện Mường Lát.

Các đảng viên Đồn Biên phòng Quang Chiểu được phân công sinh hoạt chi bộ tại các bản biên giới đã phát huy vai trò của mình trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy các chi bộ. Thông qua đó, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở mỗi bản.

Bài và ảnh: Tiến Đông