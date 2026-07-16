Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 16/7, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành), Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc. Đây là kỳ họp thường kỳ, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng nhằm đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026 và những năm tiếp theo.

Toàn cảnh kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các xã, phường và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các đại biểu dự kỳ họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng các đại biểu dự kỳ họp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đào Xuân Yên cùng các đại biểu dự kỳ họp.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự kỳ họp.

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