Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031

Phong Sắc và nhóm PV
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16/7, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành), Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc. Đây là kỳ họp thường kỳ, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng nhằm đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026 và những năm tiếp theo.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 16/7, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành), Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc. Đây là kỳ họp thường kỳ, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng nhằm đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026 và những năm tiếp theo.

[Cập nhật] Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031

Toàn cảnh kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các xã, phường và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

[Cập nhật] Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các đại biểu dự kỳ họp.

[Cập nhật] Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng các đại biểu dự kỳ họp.

[Cập nhật] Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đào Xuân Yên cùng các đại biểu dự kỳ họp.

[Cập nhật] Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự kỳ họp.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tiếp tục cập nhật...

Phong Sắc và nhóm PV

Từ khóa:

#HĐND tỉnh Thanh Hóa #Chủ tịch UBND tỉnh #Đại biểu HĐND tỉnh #ĐBQH #MTTQ #Trịnh Tuấn Sinh #phường Hạc Thành #Nhiệm kỳ #Khai mạc #Lê Đức Thái

Chủ đề Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng

Quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 15/7, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2026 trên địa bàn tỉnh.
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 15/7, Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ tư, khóa I để thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và một số nội dung quan...
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tri ân người có công tỉnh Thanh Hóa

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tri ân người có công tỉnh Thanh Hóa

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 15/7, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cán bộ, nhân viên và các đối tượng chính sách...
Quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét trong giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và thu tiền sử dụng đất

Quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét trong giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và thu tiền sử dụng đất

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái yêu cầu giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và thu tiền sử dụng đất phải tạo được chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm. Đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu phải phát huy tinh thần “6 rõ”, “7 dám”,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh