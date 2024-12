Cảnh giác với chất cấm trong thực phẩm giảm cân

Việc ăn uống thiếu khoa học, ít vận động khiến nhiều chị em tăng mỡ bụng, mỡ lưng, mỡ đùi, nhất là đối với phụ nữ đã sinh con. Nhiều chị em cảm thấy tự ti vì vóc dáng tăng cân của mình nên tìm mọi cách để giảm cân. Không ít người, vì muốn giảm cân nhanh đã mua và sử dụng các loại thực phẩm giảm cân, thanh lọc cơ thể. Đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, trên thị trường có rất nhiều loại thực phẩm giảm cân được quảng cáo với tác dụng “thần thánh”, giảm cân nhanh mà không cần tốn quá nhiều công sức để luyện tập thể thao hay phải ăn uống kiêng khem.

Biện pháp giảm cân an toàn nhất vẫn là thực hiện chế độ ăn ít calo, giàu chất dinh dưỡng và luyện tập thể dục thể thao (ảnh minh họa).

Chị Lê Thị V. ở huyện Hoằng Hóa là nhân viên kế toán, trải qua 2 lần sinh nở, cơ thể hấp thu tốt, lại không có nhiều thời gian vận động nên chị có thân hình khá “mũm mĩm”, với 67kg trong khi chỉ cao 1m60. Mỗi lần “lên đồ” đi làm hoặc đi chơi, chị cảm thấy mất tự tin khi bụng lộ ngấn mỡ, bắp tay, bắp đùi to. Tình cờ trong một lần lướt mạng xã hội facebook, chị V. thấy một quảng cáo về thực phẩm giấm táo hỗ trợ giảm cân. Theo quảng cáo, chỉ cần sử dụng liên tục 1 liệu trình là có thể giảm từ 3 - 6kg. Người bán khẳng định, sản phẩm trên là hàng “xách tay”, không cần ăn kiêng, không làm mất nước, không gây hại đến sức khỏe vì giúp đào thải mỡ qua đường bài tiết, giảm mỡ ở bụng, đùi và bắp tay... Thấy vậy, chị đã mua 1 hộp về sử dụng. Sau một tuần dùng sản phẩm giấm táo chị cảm thấy trong người khó chịu, thậm chí có lúc xây xẩm mặt mày, buồn nôn, tụt huyết áp. Lo lắng sản phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe nên chị V. không dám dùng tiếp.

“Loạn” thị trường thực phẩm giảm cân là vấn đề đáng lo ngại trong thời gian qua. Những tháng gần đây, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) thuộc Bộ Y tế, liên tục cảnh báo về việc phát hiện các chất cấm trong thực phẩm giảm cân. Điển hình, Cục ATTP mới nhận được báo cáo của Viện Pasteur Nha Trang về kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát phát hiện sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tigi Max Plus có chứa chất cấm sibutramine với hàm lượng 6,67mg/g (3,04mg/g) và phenolphtalein là 6,89mg/g (3,13mg/viên). Tigi Max Plus là viên uống giảm cân nhanh giúp đào thải mỡ thừa cấp tốc do Công ty CP Bigfa (tỉnh Hòa Bình) sản xuất; doanh nghiệp chịu trách nhiệm về sản phẩm là Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Dịch vụ Bảo An Luxury (tỉnh Vĩnh Phúc).

Trước đó, ngày 18/4, Cục ATTP đã thông tin về việc phát hiện chất cấm trong sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân. Cụ thể, theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP Hà Nội, Trung tâm Chống độc thuộc Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận trường hợp người bệnh sử dụng sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân mua trên mạng xã hội. Kết quả phân tích của Viện Pháp y quốc gia, sản phẩm nêu trên có chứa sibutramin - chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Qua tra cứu dữ liệu, Cục ATTP chưa cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho sản phẩm Detox Táo. Năm 2022, Cục ATTP đã cảnh báo về việc sản phẩm thực phẩm bổ sung Cafe Hoàng Gia quảng cáo hỗ trợ giảm cân có chứa chất cấm sibutramine và phenolphtalein.

Hai chất cấm sibutramine và phenolphthalein thường được dùng trong nhiều loại thực phẩm hỗ trợ giảm cân. Theo các chuyên gia, sibutramine có khả năng ức chế cảm giác thèm ăn, hạn chế hấp thu chất béo, giúp cơ thể giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, chất này lại gây những tác dụng phụ nguy hại, nhất là đối với những người có tiền sử bệnh tim mạch và huyết áp. Sibutramine thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Thông tư số 10/2021/TT-BYT ngày 30/6/2021). Phenolphtalein trong thuốc giảm cân có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa, tim mạch, gan của người dùng. Sử dụng phenolphtalein để giảm cân còn gây ra các tác dụng phụ không mong muốn như chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi, lâu dài dẫn đến việc sức khỏe bị giảm sút...

Giảm cân là chủ đề phổ biến của phụ nữ trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, nhiều người thừa cân lại không đủ kiên trì để tuân theo phương pháp giảm cân an toàn mà tìm mua, sử dụng các loại thực phẩm giảm cân, với hy vọng sẽ nhanh chóng có được thân hình thon gọn nên chưa quan tâm đến tác dụng phụ, mức độ ảnh hưởng của chúng đối với sức khỏe.

Thực tế đã có không ít trường hợp vì tùy tiện sử dụng thực phẩm giảm cân mà phải nhập viện điều trị. Vì vậy, những chị em có nhu cầu giảm cân cần hết sức cảnh giác với các thực phẩm chức năng được quảng cáo giảm cân siêu tốc để tránh “tiền mất, tật mang”. Biện pháp giảm cân an toàn và hiệu quả nhất vẫn là thực hiện chế độ ăn ít calo, giàu chất dinh dưỡng và luyện tập thể dục, thể thao khoa học.

Bài và ảnh: Minh Hiền