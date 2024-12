Từ ngày 1/1/2025, đăng ký xe toàn trình đối với xe nhập khẩu

Việc đăng ký xe toàn trình đối với xe nhập khẩu từ ngày 1/1/2025 nhằm đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký xe, tạo thuận lợi và hiệu quả tích cực cho người dân.

Với ứng dụng định danh quốc gia VNeID, người dân ở nhà cũng vẫn có thể đăng ký xe. (Ảnh minh họa: Nhựt An/TTXVN)

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, kể từ ngày 1/1/2025, chủ xe là công dân Việt Nam có tài khoản định danh mức độ 2 sẽ thực hiện đăng ký xe toàn trình đối với xe nhập khẩu.

Đây là chủ trương đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký xe; thủ tục đăng ký xe trực tuyến lần đầu toàn trình đối với xe nhập khẩu sẽ tiếp tục mang lại sự thuận lợi và hiệu quả tích cực cho người dân trong quá trình thực hiện.

Với mục tiêu lấy nhân dân làm trung tâm phục vụ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trong Công an nhân dân, góp phần thành công chuyển đổi số quốc gia, trong lĩnh vực đăng ký xe, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 28/2028/TT-BCA, trong đó quy định về đăng ký xe trực tuyến lần đầu toàn trình đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước bằng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc ứng dụng định danh quốc gia kể từ ngày 1/8/2024.

Sau 4 tháng triển khai, dịch vụ công đăng ký xe lần đầu toàn trình đã mang lại hiệu quả tích cực, được người dân nhiệt tình ủng hộ và đón nhận.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, phục vụ tối đa lợi ích của người dân, thực hiện hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 79/2024/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

Trong số đó, mở rộng phạm vi đăng ký trực tuyến lần đầu toàn trình, bổ sung thêm đối với xe nhập khẩu kể từ ngày 1/1/2025 cho chủ xe là công dân Việt Nam có tài khoản định danh mức độ 2.

Người dân có thể thực hiện thủ tục đăng ký, bấm biển số trực tuyến vào bất cứ thời điểm nào, đồng thời không phải đưa xe đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra thực tế xe, thủ tục nhanh gọn, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Để thực hiện được việc này, đòi hỏi cần có sự phối hợp, kết nối của rất nhiều hệ thống dữ liệu của các Bộ ngành; đồng thời cũng có những sự thay đổi trong phương thức thực hiện.

Các doanh nghiệp nhập khẩu xe phải cung cấp bản chà số máy, số khung, có đóng dấu giáp lai của doanh nghiệp, dán mặt sau Chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

.Quá trình triển khai thực hiện, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm bắt và tiếp cận với các quy định mới về đăng ký xe; đồng thời chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông và Cổng dịch vụ công Bộ Công an tăng cường công tác hướng dẫn tại các điểm đăng ký xe, để kịp thời hướng dẫn người dân và cán bộ đăng ký xe thực hiện

Với chủ trương đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký xe; thủ tục đăng ký xe trực tuyến lần đầu toàn trình đối với xe nhập khẩu sẽ tiếp tục mang lại sự thuận lợi và hiệu quả tích cực cho người dân trong quá trình thực hiện./.

Theo TTXVN