Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại 11 huyện miền núi Thanh Hóa

Chiều 24/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia tiếp tục phát đi cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực.

Từ 13 giờ ngày 23/5 đến 13 giờ ngày 24/5, khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Thịnh Hưng 118,8mm (Yên Bái); Lục Bình 109,6mm (Bắc Kạn); Hoàng Nông 97,6mm (Thái Nguyên); Linh Phú 91mm (Tuyên Quang); Khe Mai 135mm (Quảng Ninh); Ngọc Lặc 80,2mm (Thanh Hóa); Na Ngoi 246mm (Nghệ An); Sơn Hồng 162mm (Hà Tĩnh)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện của các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Trong đó, tại tỉnh Thanh Hóa, các huyện: Bá Thước, Cẩm Thuỷ, Lang Chánh, Mường Lát, Ngọc Lặc, Như Thanh, Quan Hoá, Quan Sơn, Thạch Thành, Thường Xuân, Yên Định được dự báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc trong 6 giờ tới.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

TS