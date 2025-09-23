Cận cảnh cây cầu dây văng đầu tiên ở xứ Thanh

Cây cầu dây văng vượt đường sắt Bắc – Nam đầu tiên tại Thanh Hóa đang dần thành hình sau hơn 1 năm thi công. Hiện nay, các đơn vị đang tập trung máy móc và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng.

Video: Cây cầu dây văng đầu tiên ở xứ Thanh.

Khởi công từ tháng 7/2024, dự án cầu vượt đường sắt Bắc – Nam có tổng mức đầu tư 647 tỷ đồng. Đây là cây cầu dây văng đầu tiên tại Thanh Hóa, với kết cấu bê tông cốt thép vĩnh cửu.

Cầu dài gần 800m, trong đó phần cầu chính dài 276m, phần đường dẫn hai bên hơn 500m.

Mặt cầu rộng 25 m, được thiết kế 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp, hứa hẹn giải quyết tình trạng ùn tắc tại các nút giao trọng điểm ở khu vực trung tâm Thanh Hóa.

Điểm nhấn kiến trúc của công trình chính là hệ thống dây văng hiện đại, vừa bảo đảm tính chịu lực, vừa tạo hình dáng thanh thoát. Đây không chỉ là một công trình giao thông mà còn là dấu ấn kiến trúc, góp phần thay đổi diện mạo đô thị.

Trong nắng vàng, những sợi cáp căng mình như dải lụa, gắn kết thân cầu với trụ tháp, mang lại diện mạo khác biệt so với những cây cầu quen thuộc ở xứ Thanh.

Hiện nay, công trường đang bước vào giai đoạn nước rút. Nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc để thi công kịp tiến độ.

Các mũi thi công lan can, thảm nhựa mặt đường, hoàn thiện chi tiết kỹ thuật được triển khai đồng loạt.

Cây cầu dây văng đầu tiên của Thanh Hóa không chỉ là công trình hạ tầng quan trọng mà còn được xem như một biểu tượng mới, phản ánh nhịp sống hiện đại và khát vọng phát triển của một thành phố trẻ trung, năng động.

Theo kế hoạch, cầu sẽ thông xe kỹ thuật cuối tháng 12/2025 và đưa vào sử dụng đầu năm 2026. Người dân kỳ vọng công trình hoàn thành sẽ giảm áp lực giao thông tại nút giao Trịnh Kiểm – Đại lộ Đông Tây – Nguyễn Trãi và đường sắt Bắc Nam, giúp phương tiện lưu thông an toàn hơn.

Hoàng Đông