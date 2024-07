(Baothanhhoa.vn) - Đoàn kết là truyền thống quý báu, là sức mạnh to lớn của dân tộc ta. Ngay sau khi ra đời, Đảng ta đã thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, sau này là MTTQ Việt Nam, nhằm đoàn kết các giai tầng, các dân tộc, các lực lượng trong xã hội, phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu cho mục tiêu giải phóng dân tộc, xây dựng xã hội hòa bình, ấm no, tự do, hạnh phúc.

Các kỳ đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Thấm nhuần quan điểm của Đảng và Bác Hồ về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, trong quá trình đấu tranh cách mạng, nhất là trong chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Thanh Hóa, đã tập hợp đông đảo các giai tầng, các lực lượng trong xã hội phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết dân tộc, dưới ngọn cờ cách mạng của Đảng, cùng với Nhân dân cả nước làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất nước nhà, đem lại tự do, hạnh phúc cho Nhân dân. Dưới ngọn cờ đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã động viên các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khai thác tốt mọi tiềm năng và các điều kiện thuận lợi, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác, đóng góp công sức, trí tuệ, đưa kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển vượt bậc, chung sức xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Từ khi thành lập đến nay, MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã trải qua 14 kỳ đại hội Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ I, nhiệm kỳ 1955-1961 Tháng 12/1955, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất tỉnh Thanh Hóa được tổ chức tại thị xã Thanh Hóa. Tham dự đại hội có đông đảo đại biểu các tầng lớp Nhân dân, nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo. Đại hội đã tuyên bố thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, đã cử các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa I, cử ông Nguyễn Xuân Thúy làm Chủ tịch, ông Hoàng Văn Thân làm Phó Chủ tịch; ông Vương Trọng Hoàng, Trưởng Ban Cán sự Mặt trận Liên Việt Thượng du. Đây là sự kiện lịch sử, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình xây dựng và trưởng thành của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa. Với tên gọi mới, mặt trận vinh dự được đảm đương nhiệm vụ cách mạng của Đảng bộ tỉnh giao trong thời kỳ mới, vận động Nhân dân đoàn kết tham gia hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế và phát triển văn hóa, làm hậu thuẫn vững chắc cho chính quyền dân chủ Nhân dân. Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ II, nhiệm kỳ 1961-1964 Diễn ra trong 2 ngày 12 và 13/9/1961, ông Nguyễn Xuân Thúy được bầu làm Chủ tịch, ông Nguyễn Đình Ngân được bầu làm Phó Chủ tịch. Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI (tháng 7/1961), đại hội đề ra nhiệm vụ trong những năm 1961 - 1965 là: Tăng cường công tác mặt trận nhằm đoàn kết mọi tầng lớp Nhân dân trên cơ sở công nông liên minh, nhất là đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo; giáo dục, động viên Việt kiều mới về nước; giáo dục, cải tạo tư sản và các đồng bào dân tộc ở miền núi. Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ III, nhiệm kỳ 1964-1970 Tổ chức vào tháng 5/1964, đại hội đã hiệp thương cử các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ khóa III, bầu ông Nguyễn Xuân Thúy làm Chủ tịch, ông Nguyễn Đình Ngân làm Phó Chủ tịch. Đại hội phát động phong trào quần chúng rộng rãi, dựa vào chi bộ, vào đoàn thanh niên, hội liên hiệp phụ nữ... và các cốt cán quần chúng để làm nòng cốt trong các cuộc vận động và thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của Nhân dân, làm cho sự nhất trí về chính trị và tư tưởng trong Nhân dân được củng cố và tăng cường. Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 1970-1976 Được tổ chức trong 2 ngày 16 và 17/4/1970, ông Nguyễn Xuân Thúy tiếp tục được bầu làm Chủ tịch, ông Nghiêm Quý Ngãi được bầu làm Phó Chủ tịch. Đại hội đề ra nhiệm vụ chung và các nhiệm vụ cụ thể nhằm tăng cường đoàn kết, động viên các tầng lớp Nhân dân tiếp tục xây dựng nền kinh tế mới, văn hóa mới và con người mới; tham gia xây dựng chính quyền, phát huy nền dân chủ XHCN và tăng cường chuyên chính dân chủ Nhân dân. Đất nước hòa bình thống nhất và trên con đường đổi mới, MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân; tích cực vận động Nhân dân chủ động sáng tạo, tự lực, tự cường vươn lên, khai thác mọi tiềm năng và các điều kiện thuận lợi, khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ V, nhiệm kỳ 1976-1978 Được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 16/1/1976, với trên 300 đại biểu tham dự. Đại hội biểu dương các tầng lớp Nhân dân đã đoàn kết, nhất trí, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng và bảo vệ hậu phương, chi viện sức người, sức của, góp phần cùng quân và dân cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc; đồng thời kêu gọi quân, dân các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh và thiên tai, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gồm 59 vị; ông Nguyễn Xuân Thúy được bầu làm Chủ tịch, ông Nghiêm Quý Ngãi được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực; các ông: Lê Hữu Khải, Cao Hữu Nhu được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm nhiệm. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan trong tỉnh chỉ đạo tốt việc hiệp thương lựa chọn ứng cử viên tham gia Quốc hội khóa VI, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 1978-1983 Tổ chức tháng 5/1978, đại hội biểu dương tinh thần của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh vượt qua mọi khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả của chiến tranh và thiên tai, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, động viên Nhân dân đoàn kết chiến đấu đập tan các cuộc tiến lấn chiếm biên giới của các thế lực thù địch ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ tỉnh khóa mới gồm 59 vị; ông Nguyễn Xuân Thúy được bầu làm Chủ tịch, ông Nghiêm Quý Ngãi được bầu làm Phó Chủ tịch. Mặt trận phối hợp với các tổ chức thành viên thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh phát triển sôi nổi, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX. Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 1983-1989 Đại hội được tổ chức trong 2 ngày 9 - 10/5/1983 với 350 đại biểu tham dự. Đại hội xác định nội dung củng cố tổ chức MTTQ các cấp trong tỉnh, bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mặt trận trong giai đoạn mới; xây dựng tổ chức mặt trận ở cơ sở vững mạnh, theo phương châm hoạt động đi sâu vào từng thôn, xóm, làng, bản, tổ dân phố và mỗi gia đình; cải tiến cách làm việc của các cấp nhằm phát huy hiệu quả, nâng cao hiệu suất công tác, đề cao tinh thần sáng tạo, xây dựng chương trình hành động cụ thể. Đại hội chỉ ra những mặt yếu kém, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới đảm bảo tính phấn đấu cao, phong trào có chất lượng, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Đại hội cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VII gồm 64 vị; ông Nguyễn Xuân Thúy được bầu giữ chức Chủ tịch, ông Bùi Văn Vấn được bầu làm Phó Chủ tịch chuyên trách và 5 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm gồm đại diện các tổ chức thành viên: Đảng, công đoàn, nông dân, thanh niên, phụ nữ. MTTQ đã phối hợp với các tổ chức thành viên đi sâu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước, tổ chức nhiều phong trào thi đua có ý nghĩa chính trị - kinh tế, xã hội, động viên các tầng lớp Nhân dân đoàn kết phấn đấu, đạt được một số thành tựu mới. Trong bối cảnh khó khăn về nhiều mặt, những kết quả MTTQ các cấp trong tỉnh đạt được giai đoạn 1975-1985 là quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc. Thông qua hoạt động, MTTQ các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu, tạo tiền đề cần thiết để tiếp tục hoạt động trong những năm tiếp theo. Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 1989-1994 Được tổ chức trong 2 ngày 10 và 11/1/1989, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII đã diễn ra với sự tham dự của 350 đại biểu đại diện cho các đoàn thể Nhân dân, các hội, các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh. Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - đổi mới - đưa công tác mặt trận ngang tầm nhiệm vụ cách mạng”, đại hội đã hiệp thương cử ra 73 vị vào Ủy ban MTTQ tỉnh. Ông Lê Văn Lục được bầu làm Chủ tịch; các ông: Lương Quang Đồng, Hoàng Đình Quế được bầu làm Phó Chủ tịch. Năm 1993, ông Lê Văn Lục bị bệnh qua đời, ông Lê Bạch Lan được bầu làm Chủ tịch. MTTQ khóa VIII đã tích cực đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, phối hợp chặt chẽ trong việc động viên, chỉ đạo đồng bào các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới. Các tổ chức thành viên như hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, liên đoàn lao động quan tâm vận động đoàn viên, hội viên chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế với phong trào thi đua “Gia đình sản xuất giỏi”, phong trào “Đoàn kết - sản xuất - tiết kiệm - tương trợ”, “Xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng”, phong trào “Tuổi cao chí càng cao” đạt kết quả tốt. Đời sống của đại bộ phận Nhân dân được cải thiện, các gia đình chính sách được quan tâm, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” được các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân quan tâm hưởng ứng. Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX, nhiệm kỳ 1994-1999 Được tổ chức trong 2 ngày 27 và 28/5/1994 gồm 350 đại biểu tham dự. Với phương hướng đưa sự nghiệp đại đoàn kết lên tầm cao mới và chiều sâu mới, trên cơ sở củng cố, mở rộng, tăng cường MTTQ các cấp tạo thành cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân, đẩy mạnh CNH và HĐH đất nước, xây dựng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gồm 83 vị, Ban Thường trực gồm 7 vị. Ông Lê Bạch Lan được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch, các ông: Lò Khâm Mao, Hoàng Đình Quế giữ chức Phó Chủ tịch và 4 Ủy viên Thường trực. Năm 1996, ông Hoàng Đình Quế nghỉ hưu, năm 1998 ông Dương Đình Khải được phân công về MTTQ Việt Nam tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực. Sau Đại hội IX, cơ quan MTTQ tỉnh được tổ chức thành 4 ban chuyên môn gắn với từng lĩnh vực công tác. Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, nhiệm kỳ 1999-2003 Được tổ chức từ ngày 27 đến 29/6/1999, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ X có 340 đại biểu tham dự. Đại hội vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục kiện toàn củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng và hiệu quả, không ngừng đi sâu vào thực tiễn đời sống xã hội, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp Nhân dân để đẩy mạnh CNH, HĐH, giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội, giữ vững ổn định chính trị, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng tỉnh nhà. Đại hội đã hiệp thương bầu Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X là 96 vị, Ban Thường trực gồm 7 vị, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, mở rộng được các thành phần, thực sự là tổ chức đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông Lò Khâm Mao được hiệp thương giữ chức Chủ tịch; các Phó Chủ tịch gồm: ông Nguyễn Ngọc Dinh, ông Dương Đình Khải, bà Đinh Thị Cúc và 3 vị Ủy viên Thường trực. Năm 2001, ông Lò Khâm Mao qua đời do bệnh hiểm nghèo, đầu năm 2002 ông Lê Văn Diêu được cử làm Chủ tịch. Đến tháng 10/2002 ông Lê Văn Diêu được điều về làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, ông Hà Văn Thương được hiệp thương cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2003-2008 Diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/12/2003, tại Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI có 350 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh. Đại hội được các đồng chí: Phạm Thế Duyệt, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trịnh Trọng Quyền, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Đại hội hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa XI gồm 115 vị do ông Hà Văn Thương làm Chủ tịch; ông Dương Đình Khải, ông Nguyễn Văn Minh và bà Đinh Thị Cúc giữ chức vụ Phó Chủ tịch. Từ sau đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực đi sâu vận động quần chúng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra. Do có nhiều thành tích xuất sắc, năm 2005 Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa được Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen. Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2009-2014 Đại hội MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XII được tổ chức trọng thể từ ngày 23 đến 25/3/2009 tại Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh. Tham dự đại hội có 340 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân của tỉnh. Đại hội được đón các đồng chí: Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Đại hội đã hiệp thương cử ra 119 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực gồm 9 vị, Chủ tịch là ông Hà Văn Thương, các Phó Chủ tịch gồm: ông Nguyễn Văn Minh, bà Lê Thị Oanh, bà Lê Thị Huyền. Tháng 7/2010, ông Hoàng Khắc Trung, Trưởng Phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy được điều động, hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Tháng 1/2011, ông Hà Văn Thương chuyển công tác về Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Trịnh Ngọc Giao, Bí thư Huyện ủy Hậu Lộc được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XII. Năm 2013, ông Lục Đăng Khoa, Bí thư Huyện ủy Thường Xuân được điều động giữ chức Phó Chủ tịch thay cho ông Nguyễn Văn Minh nghỉ BHXH. Từ sau đại hội, hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục hướng về cơ sở, động viên quần chúng tham gia các phong trào, các cuộc vận động. Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp tích cực triển khai thực hiện chương trình hành động do Đại hội MTTQ tỉnh Thanh Hóa khóa XII đề ra đạt được nhiều kết quả thiết thực. Thông qua đó, vị trí, vai trò của MTTQ các cấp tiếp tục được khẳng định và nâng cao. Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014-2019 Trong 2 ngày 10 và 11/7/2014, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014-2019 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh. Tham dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Vũ Trọng Kim, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Mai Văn Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Tham dự đại hội có 330 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh. Đại hội hiệp thương cử Ủy ban MTTQ tỉnh gồm 120 vị. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn được hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; các Phó Chủ tịch gồm các đồng chí: Hoàng Khắc Trung, Lê Thị Oanh, Lê Thị Huyền, Nguyễn Văn Tòng, Hà Văn Thủy. Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIII là một sự kiện chính trị quan trọng, biểu dương sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên Nhân dân các dân tộc trên địa bàn phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận xã hội vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Năm 2015 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa được Chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 Trong 2 ngày 18 và 19/7/2019, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh. Tham dự đại hội có 302 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh. Đại hội hiệp thương cử Ủy ban MTTQ tỉnh gồm 117 vị; cử 11 đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy được hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; các Phó Chủ tịch gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Tòng, Lê Thị Huyền, Hà Văn Thủy. Tháng 10/2021, đồng chí Phạm Đăng Lực, Bí thư Huyện ủy Lang Chánh được điều động giữ chức Phó Chủ tịch thay cho đồng chí Hà Văn Thủy được điều động về làm Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quan Hóa. Tháng 3/2023, các đồng chí: Nguyễn Thị Phương, Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng Ban Văn phòng – Tổ chức; Võ Minh Khoa, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước, được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Tháng 3/2024, đồng chí Lê Hồng Phong, Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo, được bầu làm Phó Chủ tịch thay đồng chí Nguyễn Văn Tòng nghỉ BHXH. Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Cờ đơn vị xuất sắc (năm 2020), Cờ đơn vị xuất sắc toàn diện (năm 2021); được Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen. Phan Nga (tổng hợp)