Như Thanh: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ

Sáng 3/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Như Thanh đã tổ chức hội nghị lần thứ 23, khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong huyện, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.

Trong đó Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy có nhiều biện pháp, giải pháp linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, đổi mới phương pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị của cơ sở; luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Bí thư Huyện ủy Như Thanh Nguyễn Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ: Sản lượng lương thực cây có hạt, các loại cây hoa màu; tích tụ, tập trung đất đai; trồng cây phân tán, diện tích trồng mới rừng tăng 47% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 46,3% kế hoạch tỉnh giao, 36,7% kế hoạch huyện giao tuy chưa đạt nhưng tăng 24% so với cùng kỳ; chi ngân sách kịp thời đáp ứng yêu cầu điều hành và phát triển kinh tế của huyện; công tác giải phóng mặt bằng đạt kết quả tích cực, tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm cơ bản đáp ứng yêu cầu tỉnh giao.

Văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ; công tác giáo dục và đào tạo đạt nhiều kết quả nổi bật, dẫn đầu 11 huyện miền núi và đứng thứ 8 toàn tỉnh về tỷ lệ học sinh thi đậu vào lớp 10 chuyên Lam Sơn năm học 2024 - 2025; tham gia Hội khỏe Phù đổng cấp tỉnh đạt 4 giải nhất, 6 giải Nhì, 17 giải Ba, 65 giải Khuyến khích; thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh năm học 2023 - 2024 đạt 40 giải, xếp thứ 3/11 huyện miền núi.

Đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tình hình quốc phòng - an ninh được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các đoàn thể được tăng cường; nền tảng tư tưởng của Đảng được bảo vệ và không ngừng nâng cao; công tác phát triển đảng viên đứng tốp đầu toàn tỉnh, 6 tháng đầu năm đã kết nạp được 140/160 đảng viên mới, đạt 87,5% kế hoạch và bằng 121,7% cùng kỳ.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, huyện Như Thanh đề ra các giải pháp đó là: Tiếp tục phối hợp, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cơ sở chế biến gỗ keo nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo đúng quy định trồng rừng, tích tụ đất đai, chăn nuôi.

Tập trung hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, thôn đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu và công nhận sản phẩm OCOP năm 2024 theo kế hoạch. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn huyện năm 2024, trong đó tập trung vào các dự án trọng tâm, trọng điểm. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp; quan tâm thu hút đầu tư; vận động thành lập mới doanh nghiệp, hoàn thành kế hoạch tỉnh giao...

Quốc Hương