Các khu vực cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới

Hồi 4h30 ngày 23/7, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia tiếp tục phát đi bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực.

Theo đó, trong 24 giờ (từ 4h ngày 22/7 đến 4h ngày 23/7), khu vực các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Như Thanh 350mm (Thanh Hoá); Châu Nga 334,6mm (Nghệ An); Pú Dảnh 197,4mm (Sơn La); Đoàn Kết 184,8mm (Phú Thọ); Trạm Tấu 133mm (Lào Cai);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo trong 3-6 giờ tiếp theo, khu vực các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm; các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới tính từ 4h30 ngày 23/7.

Trong 6 giờ tiếp theo, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1, riêng Nghệ An: Cấp 2.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

NDS