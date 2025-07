Các địa phương, đơn vị linh hoạt giải pháp ứng phó bão số 3

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chủ động, linh hoạt triển khai phương án ứng phó.

Theo báo cáo nhanh của ban Ban Chỉ huy PCTT,TKCN&PTDS tỉnh, tính đến 11 giờ ngày 22/7, chính quyền các địa phương đã chủ động sơ tán 102 hộ/468 khẩu đến nơi an toàn.

Trong đó, xã Điền Lư 18 hộ/45 khẩu; xã Nam Xuân 11 hộ/48 khẩu; xã Tam Chung 15 hộ/94 khẩu; xã Bá Thước 3 hộ/15 khẩu; xã Kim Tân 12 hộ/54 khẩu; xã Mường Lý 33 hộ/174 khẩu; xã Sơn Thuỷ 03 hộ/11 khẩu; xã Yên Nhân 3 hộ/8 khẩu, Tây Đô 03 hộ/17 khẩu; Tân Thành 1 hộ/2 khẩu).

Về kết quả thông tin, kêu gọi, kiểm đếm tàu thuyền, hiện đã có 6.550 phương tiện/20.522 lao động neo động an toàn tại bến, còn 5 phương tiện với 58 lao động đang hoạt động tại vùng biển Huế và nam Biển Đông.

Toàn bộ các phương tiện hoạt động trên biển đã được tỉnh tổ chức kêu gọi, kiểm đếm và hướng dẫn các phương tiện thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn, hiện nay tất cả các phương tiện hoạt động trên biển đều đã nắm được thông tin về bão số 3 và thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan chức năng, gia đình và chính quyền địa phương.

Tại xã Đồng Tiến, sáng 22/7, các đồng chí: Đỗ Hữu Quyết Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Phạm Văn Thường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT,TKCN&PTDS xã đã trực tiếp đi kiểm tra các vị trí xung yếu trên địa bàn xã và chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 3.

Lãnh đạo xã Đồng Tiến đi kiểm tra các vị trí xung yếu trên địa bàn xã.

Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã chỉ đạo tăng cường kiểm tra đê, kè, cống, công trình thủy lợi theo nhiệm vụ, địa bàn được phân công; rà soát lại hệ thống kênh mương, các trạm bơm, lên kế hoạch chuẩn bị các loại vật tư, phương tiện phục vụ nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Đặc biệt, các lực lượng cần theo dõi chặt chẽ, phát hiện và xử lý kịp thời những công trình, vị trí mặt đê bị hư hỏng, đảm bảo an toàn trong phòng, chống bão, lũ; kích hoạt kịch bản ứng phó bão số 3 trong điều kiện thời tiết cực đoan, diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài.

Cây xanh bị gãy đổ trên địa bàn xã Đồng Tiến.

Chiều cùng ngày, sau khi nhận được thông tin cây xanh và cột điện bị gãy đổ gây cản trở giao thông trên địa bàn, lãnh đạo xã đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố.

Một số gia đình trên địa bàn xã bị gió lớn làm tốc mái nhà, xã đã tổ chức thăm hỏi, động viên người dân sớm ổn định đời sống, đảm bảo an toàn sau bão.

Tại xã Sao Vàng, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã đang tập trung cao độ, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp ứng phó, với tinh thần “không chủ quan, không bị động, bất ngờ”.

Lực lượng chức năng xã Sao Vàng kiểm tra các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão số 3 trên địa bàn.

Hiện nay, trên địa bàn xã có một số khu vực bị ngập như thôn 1, thôn Bột Thượng (xã Xuân Sinh cũ), đường thôn đội 3, khu vực khe ngang thôn 12 đường 519B (xã Xuân Phú cũ). Xã đã và đang hỗ trợ các hộ dân di dời và chuyển đồ đến khu vực an toàn do bị ngập.

Lực lượng chức năng xã Sao Vàng kiểm tra các khu vực bị ngập úng trên địa bàn.

Tính đến thời điểm hiện tại, xã đã chuẩn bị đầy đủ các vật tư thiết yếu để sẵn sàng ứng phó linh hoạt, chủ động khi có tình huống thiên tai xảy ra. Phối hợp với Chi nhánh thủy lợi Thọ Xuân và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, đảm bảo an toàn cho các công trình đê điều, công trình thủy lợi và các công trình phòng, chống thiên tai khác, đặc biệt là các vị trí xung yếu...

Hiện xã đang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các biện pháp ứng phó với bão số 3, cử lực lượng trực 24/24 giờ nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân.

Tại xã Thọ Lập, Ban chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS xã đang tích cực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phân công các thành viên trực tiếp chỉ đạo tại cụm phòng chống thiên tai ở các thôn nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Lực lượng chức năng xã Thọ Lập kiểm tra hệ thống đê điều trên địa bàn.

Theo thống kê nhanh của Văn phòng Ban chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS xã, toàn xã có 1 nhà bị sạt lở, nhiều khu dân cư bị ngập sâu, diện tích lúa bị ngập lụt hơn 100ha, hàng chục ha ngô, mía bị đổ ngã... rất may không có thiệt hại về người, tình hình sản xuất và đời sống của Nhân dân trên địa bàn ổn định.

Hiện, Ban chỉ huy PCTT,TKCN&PTDS xã đang tiếp tục huy động lực lượng kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi mưa bão, kịp thời phát hiện những diễn biến bất thường, các sự cố để xử lý. Đặt biển cảnh báo ở khu vực đập tràn thôn Đồng Cổ; khu vực công Đá; kiểm tra hệ thống bơm tiêu tại Long Hồ. Đồng thời, tập trung máy móc, phương tiện tiêu úng ở các vùng bị ngập lụt, khẩn trương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Tại xã Mường Chanh, đồng chí Hà Văn Tế, Chủ tịch UBND xã Mường Chanh, cho biết: Trước những diễn biến phức tạp của bão số 3, xã đã phân công Ban Chỉ đạo PCTT,TKCN&PTDS xã túc trực thường xuyên tại các bản để chỉ đạo nhân dân xử lý khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, cử lực lượng quân sự, dân quân thường trực, Công an xã trực 24/24 giờ các cầu tràn, đoạn đường ngập lụt, có nguy cơ sạt lở không cho người dân và phương tiện đi lại.

Nước lũ dâng cao tại các đập tràn trên địa bàn xã Mường Chanh.

Ngoài ra, xã cũng đã tuyên truyền, vận động và hỗ trợ di dời 7 hộ, 14 nhân khẩu đang sinh sống ở vùng có nguy cơ sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét cho di dời đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, hiện tuyến đường tỉnh lộ 521e đoạn trên cầu cứng bản Na Chừa bị sạt 1 điểm khối lượng đất khoảng 54m3, và sạt từ ta luy dương xuống đoạn trên Trạm kiểm soát Biên Phòng bản Cang khoảng 250m.

Các tuyến đường trong xã cũng bị ngập úng 3 điểm cụ thể là các điểm đoạn dưới Trạm y tế xã, đoạn trên khu Nong Lành (bản Na), đoạn khu Piềng Sần (bản Cang), làm ách tắc đường, người dân và phương tiện giao thông.

Trên địa bàn xã cũng có 4 đập tràn đã ngập lụt cao khoảng 0,5 – 1,0m. Do đó, để đảm bảo an toàn cho người dân, xã đã cho cắm biển cảnh báo đồng thời cử các lực lượng dân quân, Công an xã túc trực các đập tràn trên và không cho người dân qua lại trong thời gian mưa bão.

Tại xã Trung Thành, ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn xã đã thiệt hại khoảng 0,5 ha lúa mới cấy ở 2 bản Bai và Chiềng. Ngoài ra, trên địa bàn xã còn xuất hiện một số điểm có nguy cơ sạt lở.

Ban PCTT, TKCN và PTDS xã Trung Thành kiểm tra tại các điểm có nguy cơ sạt lở.

Trước tình hình đó, Ban PCTT, TKCN và PTDS xã đã vận động các hộ có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ ống, lũ quét di rời đến nơi an toàn gồm các bản. Đồng thời, di rời 107 hộ dân đến nơi an toàn. Trong đó, bản Tang 2 di dời 35 hộ, Bản Chiềng 12 hộ, bản Thành Yên 1 hộ, bản Sạy di dời 30 hộ, bản Tiến Thắng 29.

Cùng với đó, UBND xã còn chỉ đạo lực lượng an ninh thực hiện cắm các biển báo và căng dây ở các điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét nhằn đảm bảo cho cho người dân và phương tiện qua lại.

Tại xã Vạn Xuân, UBND xã tăng cường rà soát, hoàn thiện phương án kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống thiên tai cho người dân về cơn bão số 3.

Lực lượng chức năng xã Vạn Xuân kiểm tra hệ thống đê điều trên địa bàn.

Đồng thời, tổ chức họp các lực lượng lên phương án và kế hoạch phòng chống thiên tai, lên phương án sơ tán dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai. Nâng cao nhận thức cộng đồng. Phân công lực lượng 24/24 trực ban và trực chốt tại các điểm có nguy cơ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để người dân nâng cao ý thức, chủ động phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu. Huy động nguồn lực và công tác trực, khắc phục hậu quả. Chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để ứng phó, cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt. Khuyến cáo bà con ko đi lại qua các tràn sông suối khi mua bão nước to, chủ động báo chính quyền khi thấy nguy cơ sạt lở.

Tại xã Bá Thước, đến 12 giờ trưa ngày 22/7 nước dâng làm chia cắt vùng Đồng Song dẫn đến có 11 hộ dân và 57 nhân khẩu bị chia cắt do mưa lũ. Chính quyền địa phương đã phối hợp cùng lực lượng chức năng tổ chức tiếp tế nhu yếu phẩm, hỗ trợ người dân, bảo đảm sinh hoạt tối thiểu cho các hộ dân bị chia cắt trong những ngày tránh bão. Đồng thời, cử lực lượng trực gác tại 2 bên bờ tràn, cắm biển cấm đường, cử lực lượng công an túc trực 24/24h nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân. Lực lượng công an, dân quân và đoàn thể xã đang túc trực tại các điểm xung yếu, kiểm tra tình hình và sẵn sàng hỗ trợ bà con khi cần thiết.

Tràn vùng Đồng Song, xã Bá Thước bị ngập không đi lại được.

Tại xã Nguyệt Ấn, có 88 hộ với 385 khẩu sinh sống ở khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, xảy ra lũ quét, tập trung nhiều ở các thôn: thôn Pheo với 11 hộ với 50 nhân khẩu; thôn Rẻ 9 hộ với 33 nhân khẩu; thôn Hợp Thành 9 hộ với 37 nhân khẩu; thôn Chuối 8 hộ với 27 nhân khẩu; thôn Đóng 7 hộ với 45 nhân khẩu... và hơn 10 hộ có hoàn cảnh già cả, neo đơn, yếu thế.

Trước khi cơn bão số 3 đổ bộ vào, xã tập trung chỉ đạo, cán bộ thôn chủ động đến thăm hỏi và nhắc nhở, gắn liền với những hộ gia đình hàng xóm để di dời khi cần thiếtl phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ công tác, tổ chức trực gác tại các khu vực đập tràn, đường ngập sâu, nước chảy xiết, bảo đảm an toàn, tính mạng và tài sản cho người dân. Lực lượng chức năng sẽ kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại các điểm nguy hiểm nếu không đảm bảo an toàn, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Xã Nguyệt Ấn phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ công tác, tổ chức trực gác tại các khu vực đập tràn.

Tại xã Nam Xuân, để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, UBND xã đã tập trung lực lượng, chủ động triển khai các biện pháp, phương án phòng, chống và khắc phục hậu quả do bão, mưa lớn gây ra theo phương châm “4 tại chỗ”. Khẩn trương rà soát các điểm xung yếu trên địa bàn; huy động tối đa lực lượng, phương tiện, hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Lực lượng Công an xã Nam Xuân tuyên truyền người dân di dời đến nơi an toàn.

Theo thống kê ban đầu, mưa lớn đã làm cho một số công trình nhà ở của người dân bị tốc mái. Xã đã phân công lực lượng kiểm tra và cùng người dân khắc phục.

Ngoài ra, tại bản Ven có một số hộ sinh sống ở khu vực có nguy cơ mất an toàn trong đợt mua bão, các lực lượng Quân sự, Công an xã đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân chủ động di dời đến nơi an toàn, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Hiện các hộ đã di dời đến nơi an toàn.

Tại xã Hồ Vương, từ đêm 21/7 đến sáng nay 22/7, mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao gây ngập úng nghiêm trọng trên diện rộng. Toàn bộ diện tích sản xuất lúa mùa bị ngập sâu; khoảng 70% diện tích ao nuôi tôm, cá nước ngọt bị tràn nước.

Hỗ trợ người dân tiêu thoát nước ở khu dân cư.

Cùng với đó, một số khu dân cư vùng trũng thấp như thôn Nga Liên, thôn Đông Sơn bị ngập cục bộ. Lực lượng Công an và ANTT cơ sở đã kịp thời hỗ trợ một hộ dân ở thôn 7, Nga Liên (cũ) bị nước ngập vào nhà.

Các lực lượng triển khai các giải pháp nhằm khơi thông dòng chảy.

Dự báo, tình trạng tiêu thoát nước trên địa bàn xã đang và tiếp tục gặp nhiều khó khăn do triều cường dâng cao, UBND xã đã chỉ đạo toàn bộ cán bộ xuống cơ sở, phối hợp với các HTX và thủy nông mở tối đa các cống tiêu nước, tập trung xử lý các điểm ngập cục bộ, khơi thông dòng chảy, hỗ trợ và bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản.

Tại xã Tam Chung, tính đến sáng ngày 22/7, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

UBND xã Tam Chung kiểm tra, xác định điểm có nguy cơ sạt lở.

Hỗ trợ gạo cho các hộ dân di dời đến nơi an toàn.

Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, tính mạng của người dân, ngay trong đêm 21/7, UBND xã đã thực hiện sơ tán 94 khẩu/15 hộ dân khỏi khu vực nguy cơ cao. Ban PCTT, TKCN&PTDS xã và các bản tiếp tục tổ chức trực ban 24/24h theo quy định.

Tại xã Nga An, theo thống kê sơ bộ diện tích lúa bị ngập hoàn toàn khoảng hơn 200ha, diện tích còn lại bị ngập cục bộ, chủ yếu là các diện tích lúa mới cấy được từ 15 đến 20 ngày. Ngoài ra, còn hàng trăm hecta hoa màu và thuỷ sản ngập cục bộ.

Xã Nga An thực hiện tiêu thoát nước, giảm thiểu thiệt hại do mưa bão.

Để hạn chế thiệt hại, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS xã đã trực tiếp xuống địa bàn để kịp thời nắm bắt tình hình, hướng dẫn công tác tiêu nước; đồng thời chỉ đạo đóng đóng tất các cửa cống dưới đê tiêu ra các sông từ 8h sáng 22/7. Các lực lượng liên quan được phân công túc trực tại các địa điểm xung yếu, khi nước triều xuống sẽ lập tức mở các đầu cống để tiêu thoát nước, hạn chế tối đa thiệt hại.

Tại phường Hải Lĩnh, bão số 3 gây mưa lớn trên diện rộng đã làm cho 50ha diện tích lúa Mùa bị ngập.

Diện tích lúa bị ngập tại phường Hải Lĩnh.

Dự báo diện tích lúa ngập úng có thể còn tăng, phường đang tập trung chỉ đạo các lực lượng ứng trực, khẩn trương kiểm tra đồng ruộng, các kênh tiêu thoát nước, phối hợp với các đơn vị quản lý thủy lợi và bà con nông dân thực hiện tiêu thoát nước ra khỏi đồng ruộng, không để tình trạng ngập úng kéo dài. Tổ công tác của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cũng đã đi kiểm tra tại diện tích lúa bị ngập để sớm có biện pháp khắc phục.

Hiện, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS phường Hải Lĩnh đang theo dõi sát tình hình xả tràn của hồ Hao Hao; chỉ đạo các tổ công tác tập trung khơi thông cống, rãnh, mương tiêu... để phòng, chống ngập úng cho lúa và rau màu.

Toàn phường Hải Lĩnh có 197 bè mảng. Lực lượng Dân quân và Công an đã tập trung giúp dân đưa toàn bộ bè, mảng lên cao vào nơi an toàn. Hiện, toàn phường đang mất điện. Phường đã huy động toàn bộ lực lượng xuống cơ sở cùng Nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả của mưa bão.

Tại xã Kim Tân, qua rà soát, trên địa bàn có 123 hộ với 487 nhân khẩu nằm trong khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất.

Xã đã tiến hành sơ tán 12 hộ với 54 nhân khẩu đến nhà văn hóa và các khu vực an toàn. Đồng thời, phân công lực lượng trực, cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ sạt lở để bảo đảm an toàn cho người dân.

Cảnh báo khu vực có nguy cơ sạt lở tại xã Kim Tân.

Trước đó, mưa dông từ ngày 19/7 đến nay đã gây ra một số thiệt hại về tài sản của người dân. Theo thống kê nhanh của Ban PCTT, TKCN và PTDS xã, có 3 nhà dân bị tốc mái 3, nhiều diện tích hoa màu và cây xanh bị nghiêng đổ. Cùng với đó, mưa dông làm đổ gãy 6 cột điện trên địa bàn xã, hư hại 1 chuồng chăn nuôi. Ban PCTT, TKCN và PTDS xã Kim Tân đã tổ chức lực lượng hỗ trợ sửa chữa, khắc phục để người dân ổn định cuộc sống.

Tại xã Cẩm Tú, Ban chỉ huy PCTT,TKCN&PTDS xã phân công cụ thể các thành viên chỉ đạo đến từng thôn, đơn vị, kiểm tra công tác chuẩn bị, các loại vật tư, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ", xác định cụ thể những công trình trọng yếu, các khu dân cư có nguy cơ bị ngập lụt, bị ảnh hưởng do sạt lở đất, ảnh hưởng do lũ ống, lũ quét, gió lốc, có phương án ứng phó với mọi tình huống xảy ra.

Lực lượng chức năng xã Cẩm Tú trực chốt trên các tuyến đường có nguy cơ mất an toàn trong mưa bão.

Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú đã chỉ đạo các lực lượng liên quan tham mưu xây dựng phương án sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống, ứng cứu thiên tai khi có tình huống xảy ra. Trong đó, huy động lực lượng Dân quân tự vệ 65 người và lực lượng Công an xã 36 người.

Lực lượng Dân quân tự vệ được bố trí trực chốt tại các ngầm tràn khi xảy ra ngập lụt, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua.

Bên cạnh đó, xã đã triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm, các hàng hoá thiết yếu cho Nhân dân; chỉ đạo trạm y tế chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc men, sẵn sàng sơ cứu người bị thương khi có thiên tai xảy ra.

Tại xã Điền Lư, Ban chỉ huy PCTT TKCN&PTDS đã trực tiếp xuống địa bàn để theo dõi diễn biến mưa lớn đồng thời nắm bắt kịp thời khó khăn cũng như điều lực lượng giúp đỡ bà con di chuyển đến nơi an toàn. Khi có mưa lớn xảy ra UBND xã thông báo trên loa truyền thanh đồng thời gửi văn bản đến các thôn trên địa bàn xã để thông báo cho các hộ dân được biết để có biện pháp bảo vệ người cũng như tài sản kịp thời.

Lực lượng chức năng xã Điền Lư hỗ trợ gạo và mì tôm cho các hộ di dời tại thôn Cò Lượn.

Hiện tại, xã đã di dời 18 hộ dân ở thôn Cò Lượn cùng tài sản ra khỏi vị trí có nguy cơ sạt lở đất, bố trí chỗ ở tạm và hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu cho các hộ.

Toàn xã hiện có 70,6 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, các hộ đã tiến hành gia cố, giằng lồng đảm bảo nước lũ tràn về không bị cuốn trôi.

Tại xã Minh Sơn, đã phân công lực lượng theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 3, mưa lớn và các hình thái thiên tai khác để cảnh báo cho người dân và sẵn sàng phương án ứng phó, chủ động di dời, sơ tán dân tại khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, ngoại đê nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

Theo thống kê ban đầu, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3 đã làm 7 nhà ngôi nhà ở, 1 nhà bếp, 1 nhà xe của người dân xã Minh Sơn bị gió thổi tốc mái. Hiện lực lượng Quân sự và Công an xã đang hỗ trợ các hộ dân sửa chữa nhà.

Ngoài ra, các khu vực cầu tràn sông Cầu Chày tại thôn Minh Hoà và ngầm tràn khe Cái giữa thôn Minh Ngọc và thôn Minh Thuận nước đã dâng cao. Các lực lượng chức năng đã bố trí chốt chặn, hướng dẫn không để người dân đi qua.

Địa phương cũng phối hợp với Chi nhánh Thủy lợi Ngọc Lặc, Chi nhánh thủy nông Nam Sông Mã và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, đảm bảo an toàn cho các công trình đê điều, công trình thủy lợi và các công trình phòng, chống thiên tai khác, đặc biệt là các vị trí xung yếu, các công trình đang hư hỏng, các vị trí đã xảy ra sự cố...; chủ động vận hành các trạm bơm tiêu úng kịp thời để bảo vệ diện tích lúa vụ Mùa và các cây trồng khác, diện tích nuôi trồng thủy sản, chống ngập úng khu dân cư.

