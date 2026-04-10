Bồi dưỡng nguồn lực – củng cố nền tảng dịch vụ điện lực

Trong hai ngày 8 và 9/4, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức lớp đào tạo nâng cao công tác dịch vụ điện lực cho 138 học viên là đội ngũ cán bộ, công nhân viên thực hiện nghiệp vụ tại các phòng chức năng công ty và đơn vị trực thuộc. Hoạt động này nhằm chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển dịch vụ điện lực trong giai đoạn mới.

Chương trình đạo tạo nâng cao công tác dịch vụ điện lực của Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Lớp đào tạo được triển khai trên cơ sở các quy trình cung cấp dịch vụ điện lực của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và quy định nội bộ của Công ty Điện lực Thanh Hóa, với mục tiêu nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng xử lý tình huống trong thực tiễn.

Thực tế cho thấy, năm 2025 đánh dấu bước phát triển rõ nét của hoạt động dịch vụ điện lực tại Công ty Điện lực Thanh Hóa khi doanh thu, lợi nhuận đều vượt ở mức cao so với kế hoạch đề ra. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2026, với kết quả ấn tượng: chỉ sau Quý I, Công ty đã hoàn thành vượt 144% kế hoạch, tạo nên điểm sáng nổi bật trong bức tranh sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện lắp đặt dây ra sau công tơ cho các khách hàng phát triển mới sử dụng dịch vụ trọn gói do Công ty cung cấp.

Tuy nhiên, trước bối cảnh và xu thế phát triển tất yếu của xã hội, yêu cầu về chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp và khả năng cá thể hóa dịch vụ đang đặt ra những thách thức mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải liên tục được đào tạo, cập nhật kiến thức.

Theo đó, chương trình đào tạo lần này được thiết kế theo hướng thực tiễn, tập trung vào các chuyên đề cốt lõi trong công tác dịch vụ điện lực, bao gồm: Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và kỹ năng xử lý tình huống trong giao dịch điện lực; Hướng dẫn vận hành phần mềm dịch vụ điện lực và các ứng dụng công nghệ thông tin; Công tác tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát trong dịch vụ điện lực; Cập nhật đơn giá các loại hình dịch vụ; Kiểm soát hồ sơ, phân tích và quản trị chi phí dịch vụ điện lực.

Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia từ Ban Kinh doanh Tổng công ty và các phòng chuyên môn của Công ty, bảo đảm tính đồng bộ giữa lý thuyết và thực tiễn triển khai tại cơ sở. Đáng chú ý, nội dung đào tạo không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt quy trình, mà còn tập trung vào nâng cao kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng và xử lý các tình huống phát sinh – những yếu tố ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đánh giá chất lượng dịch vụ điện lực.

Trong bối cảnh ngành điện đang đẩy mạnh chuyển đổi số, việc chuẩn hóa và nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác dịch vụ điện lực có ý nghĩa then chốt. Đây là lực lượng trực tiếp tương tác với khách hàng, đồng thời là cầu nối quan trọng trong hành trình số hóa dịch vụ điện.

Thông qua chương trình đào tạo, các học viên được cập nhật kiến thức mới, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, từ đó nâng cao hiệu quả công việc và khả năng thích ứng với các yêu cầu mới trong quản trị dịch vụ điện lực.

Học viên thực hành trực tiếp các kiến thức ngay tại buổi đào tạo, giúp tăng tính ứng dụng và nhuần nhuyễn các thao tác trong công việc thực tế.

Ban Lãnh đạo Công ty yêu cầu các học viên tham gia lớp học với tinh thần nghiêm túc, chủ động trao đổi, thảo luận; đồng thời sau khóa học cần nhanh chóng áp dụng kiến thức vào thực tế tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh ngành điện ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại.

Việc tổ chức lớp đào tạo không chỉ là hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ thường niên, mà còn thể hiện rõ định hướng chiến lược của Công ty Điện lực Thanh Hóa trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, được đơn vị xác định một trong những trụ cột quan trọng trong sản xuất, kinh doanh điện năng.

Trong thời gian tới, cùng với việc hoàn thiện hạ tầng công nghệ và số hóa quy trình, Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ tiếp tục chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đây là yếu tố quyết định để nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của ngành điện trong giai đoạn mới.

Hùng Mạnh – Ngọc Huyền