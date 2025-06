Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra kết quả triển khai mệnh lệnh tác chiến phòng không tại tỉnh Thanh Hóa

Từ ngày 9-10/6, Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra kết quả triển khai mệnh lệnh tác chiến phòng không bảo vệ các mục tiêu trọng yếu và công trình trọng điểm quốc gia tại tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi làm việc tại Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá.

Tham gia cùng Đoàn kiểm tra có Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Cục trưởng Cục Phòng không Lục quân; Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác, về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tại buổi kiểm tra, sau khi được các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả triển khai mệnh lệnh tác chiến phòng không, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu và công trình trọng điểm quốc gia. Đoàn đã trực tiếp đến kiểm tra việc triển khai mệnh lệnh tác chiến phòng không của một số đơn vị, địa phương.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đoàn công tác đánh giá cao những kết quả triển khai thực hiện mệnh lệnh tác chiến phòng không của tỉnh Thanh Hóa. Các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã phát huy tốt chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện mệnh lệnh tác chiến phòng không một cách toàn diện, vững chắc, hiệu quả. Thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện tác chiến. Thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến theo quy định; quân số, thành phần, lực lượng phương tiện bảo đảm đầy đủ; hệ thống thông tin liên lạc thông suốt.

Đồng thời, các địa phương, đơn vị của tỉnh đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị trong khu vực đóng quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu trọng yếu và công trình trọng điểm quốc gia. Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng theo Nghị định số 03 của Chính phủ.

Tổ chức tốt các hoạt động luyện tập xử lý tình huống bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị; huấn luyện nâng cao trình độ từ tổ chức chỉ huy, thực thành các động tác chiến đấu, sử dụng vũ khí, trang bị và xử lý các tình huống cho lực lượng phòng không bộ đội địa phương, phòng không kiêm nhiệm; dân quân tự vệ phòng không; vọng quan sát mắt, các tổ chế áp UAV, tổ bắn máy bay bay thấp bằng súng bộ binh.

Kiểm tra phương án chiến đấu tại Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Kết luận kiểm tra, Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam biểu dương những kết quả đạt được trong quan triệt, triển khai mệnh lệnh tác chiến phòng không của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới cán bộ, chiến sĩ LLVT Thanh Hóa cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được xây dựng hệ thống văn kiện tác chiến phòng không ngày càng vững chắc; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tổ chức hoạt động tác chiến phòng không.

Kiểm tra cán bộ, nhân viên khẩu đội súng máy phòng không, Bộ CHQS tỉnh.

Hiện nay, Quân đội đang khẩn trương triển khai Đề án sắp xếp, tổ chức quân sự địa phương, đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cần chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, tổ chức xây dựng lực lượng tác chiến phòng không, phòng không nhân dân vững, mạnh rộng khắp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thanh Hải – Xuân Hùng (CTV)