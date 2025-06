Bổ sung biển báo, vạch sơn kẻ đường nút giao vòng xuyến BigC

Sáng 11/6, Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ 472 đã triển khai thực hiện bổ sung biển báo, vạch sơn kẻ đường nút giao vòng xuyến BigC (TP Thanh Hóa). Đây là một trong những giải pháp xử lý các tồn tại bất cập về tổ chức giao thông tại nút giao vòng xuyến Big C.

Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ 472 huy động nhân lực, phương tiện là gờ giảm tốc vào vòng xuyến BigC.

Thực hiện việc rà soát, xử lý các tồn tại bất cập về tổ chức giao thông tại nút giao vòng xuyến Big C (TP. Thanh Hóa) tại Km325+570/Quốc lộ 1 tuyến tránh TP. Thanh Hóa, ngày 6/6/2025 Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND TP Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh, Văn phòng Quản lý đường bộ I.4, Ban Quản lý Bảo trì công trình giao thông và Điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng tổ chức kiểm tra hiện trường, họp thống nhất giải pháp xử lý bất cập về tổ chức giao thông tại nút giao vòng xuyến Big C.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng Quản lý giao thông - Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ 472, cho biết: Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, giảm thiểu tai nạn giao thông tại khu vực nút giao vòng xuyến Big C, sau khi Văn phòng Quản lý đường bộ I.4 - Khu Quản lý đường bộ 1 giao nhiệm vụ, công ty đã rà soát và thực hiện sơn lại các vạch sơn phạm vi nút giao bị mòn, mờ (vạch sơn dẫn hướng, mũi tên chỉ hướng, gờ giảm tốc). Trên nhánh thuộc tuyến Quốc lộ 1 phạm vi ra vào nút giao, công ty bổ sung mỗi nhánh 3 cụm vạch sơn gờ giảm tốc (dày 6mm); vạch sơn phân làn; mũi tên dẫn hướng (tách riêng làn xe rẽ phải và đi thẳng) và đặt biển báo R.411 “Hướng đi trên mỗi làn đường phải theo” (tạm thời biển đặt trên cột tròn). Trong phạm vi nút giao vòng xuyến, công ty hực hiện sơn dặm các vạch sơn phân làn, mũi tên chỉ hướng; bổ sung 4 cụm vạch sơn gờ giảm tốc (dày 4mm) phạm vi giữa các góc phần tư nút giao, mỗi cụm sơn 5 vạch trên toàn mặt đường, các vạch cách nhau 3m. Công ty đang tích cực huy động nhân lực, phương tiện, khác phục khó khăn của thời tiết phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/6/2025.

Vị trí nút giao vòng xuyến Big C (TP. Thanh Hóa) tại Km325+570/Quốc lộ 1 tuyến tránh TP. Thanh Hóa được các ngành có liên quan xác định là điểm thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Mặc dù, được nâng cấp, cải tạo và đưa vào sử dụng khu vực nút giao vòng xuyến BigC vẫn xảy ra liên tiếp các vụ va chạm và tại nạn giao thông.

Hải Đăng