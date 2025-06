Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực vòng xuyến BigC TP Thanh Hóa

Kể từ khi vòng xuyến BigC (TP Thanh Hóa) được nâng cấp mở rộng đưa vào sử dụng, đã xảy ra nhiều vụ va chạm và tai nạn giao thông (TNGT). Vì vậy các cơ quan chức năng cần sớm có giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này.

Vòng xuyến BigC được đầu tư mở rộng.

Trước đây, tại khu vực nút giao vòng xuyến BigC thường xuyên xảy ra va chạm và TNGT, nguyên nhân là do những bất cập về hạ tầng và cách tổ chức giao thông không hợp lý. Trước thực trạng trên, năm 2019 Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho phép đầu tư xử lý “điểm đen” TNGT tại Km325+570 nút giao vòng xuyến BigC giao giữa Đại lộ Lê Lợi, Quốc lộ 1 tuyến tránh giai đoạn 2 (từ cầu Nguyệt Viên) và Quốc lộ 1 đoạn tránh TP Thanh Hóa do Cục Quản lý đường bộ II (nay là Khu Quản lý đường bộ I) là chủ đầu tư. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng từ 30/4/2021. Đối với phạm vi nút giao (góc phần tư hướng Tây Bắc) từ cầu Hoằng Long đi vào Trung tâm TP Thanh Hóa đã được UBND TP Thanh Hóa thi công hoàn thành trong tháng 4/2025.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng khu vực nút giao vòng xuyến BigC vẫn xảy ra liên tiếp các vụ va chạm và TNGT, thậm chí có những vụ TNGT gây tử vong cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Một vụ tai nạn giao thông tại vòng xuyến BigC.

Mới đây, vào lúc 21 giờ 25 phút ngày 4/6/2025, tại vòng xuyến siêu thị BigC xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô BKS 36H-08205 kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 36R-03869 do anh BHT, trú tại xã Quảng Bình (Quảng Xương) điều khiển đi trên Quốc lộ 1 hướng Nam - Bắc va chạm với xe mô tô BKS 36B3-88228 do anh HVD, trú tại phố 5, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hoá điều khiển (chưa xác định hướng đi). Hậu quả anh HVD điều khiển xe mô tô bị dập nát 2 chân đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực và sau đó tử vong.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh, nguyên nhân TNGT tại nút giao vòng xuyến BigC chủ yếu là do ý thức của người tham gia giao thông, như: Không làm chủ tốc độ, thiếu quan sát... Các tai nạn chủ yếu giữa xe máy và xe tải và do xe máy đi vào điểm mù của xe tải nên xảy ra TNGT.

Khu vực vòng xuyên BigC có nhiều nhánh thuộc tuyến Quốc lộ 1 ra vào nút giao.

Qua kiểm tra hiện trạng về hệ thống an toàn giao thông nút giao vòng xuyến BigC của các ngành có liên quan cho thấy, hệ thống an toàn giao thông về cơ bản, như: Biển báo, vạch sơn, vạch mũi tên dẫn hướng, hệ thống đèn tín hiệu... vẫn phát huy tác dụng. Tuy nhiên, một số vạch sơn phân làn, vạch mũi tên dẫn hướng, gờ giảm tốc tại phạm vi nút giao và các nhánh ra vào nút giao đã bị mòn, mờ.

Theo Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Lại Thị Thanh Thủy, trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế nút giao vòng xuyến BigC, Sở Xây dựng đã có công văn đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông khu vực này. Sau khi thực hiện các giải pháp tăng cường an toàn giao thông tại nút giao BigC, các đơn vị tiếp tục theo dõi tình hình giao thông, tình hình tai nạn giao thông khu vực nút giao BigC để có đánh giá cụ thể.

Cũng theo Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Lại Thị Thanh Thủy: “Người dân tham gia giao thông khi lưu thông qua vòng xuyến, điều khiển phương tiện cần quan sát kỹ, xác định trước lối ra để di chuyển an toàn, tránh bị lúng túng hoặc đổi hướng đột ngột. Khi nhập làn vào vòng xuyến, xe mô tô, xe gắn máy và xe ô tô phải giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn. Trước khi thoát ta khỏi vòng xuyến, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, quan sát kỹ tình hình giao thông xung quanh, bảo đảm an toàn mới chuyển làn để rời đi.

Việc nâng cấp, cải tạo mở rộng khu vực vòng xuyến BigC nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông, song thực tế lại đang là điểm thường xuyên xảy ra TNGT. Vì vậy, các ngành có liên quan của tỉnh, Khu Quản lý đường bộ I sớm thực hiện các biện pháp khắc phục việc tổ chức giao thông tại đây. Đồng thời, rà soát, sơn lại các vạch sơn phạm vi nút giao bị mòn, mờ (vạch sơn dẫn hướng, mũi tên chỉ hướng, gờ giảm tốc). Cùng với đó thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình TNGT khi lưu thông qua nút giao vòng xuyến BigC, để cảnh báo người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, từ đó để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Bài và ảnh: Hải Đăng