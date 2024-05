Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2024

Sáng 8/5, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ)” và phát động phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT)" năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Vũ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, nghiên cứu và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung như: Tiếp tục làm tốt công tác truyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ về công tác ATVSLĐ và ATGT.

Xây dựng chương trình hành động thực hiện công tác ATVSLĐ một cách cụ thể, thiết thực; gắn các hoạt động của công tác này với mục tiêu cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và ATGT”.

Thực hiện có hiệu quả năm ATGT 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” và các văn bản pháp luật của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh về bảo đảm trật tự, ATGT; phấn đấu không để xảy ra mất an toàn khi tham gia giao thông.

Thực hiện tốt công tác huấn luyện, duy trì nghiêm việc huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn, kỹ thuật an toàn, nhất là đối với các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới. Đặc biệt, chú trọng công tác an toàn, vệ sinh lao động, tổ chức luyện tập các phương án phòng chống cháy nổ, bảo vệ cơ quan, đơn vị, kho tàng, trạm xưởng, bảo đảm an toàn trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, kiểm tra bắn đạn thật, trong thi công xây dựng các công trình ở các cơ quan, đơn vị.

Tại lễ mít tinh, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và đại diện các cơ quan, đơn vị đã phát động ký kết giao ước thi đua “Bảo đảm trật tự, ATGT năm 2024” với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Ngọc Lê (CTV)